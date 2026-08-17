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Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı: "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Erdoğan, “Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

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Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı: "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, depremde yaşamını yitiren vatandaşları rahmetle andı. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 17 AĞUSTOS MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

"ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ YÜREĞİMİZDE"

Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyor, acısı ilk günkü gibi yüreğimizde olan tüm kayıplarımızın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

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Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı: "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde"-3 Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı: "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde"-4 Başkan Erdoğan'dan 17 Ağustos Marmara Depremi mesajı: "Acısı ilk günkü gibi yüreğimizde"-5
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