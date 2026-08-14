MEB'den dolandırıcılık uyarısı: "Adımızı kullanıp para isteyenlere itimat etmeyin"

Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemde bazı kişi ve firmaların gayrimeşru yöntemlerle dolandırıcılık yapmaya çalıştığını saptadı. Edinilen şikayetlere göre dolandırıcılar; Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden Bakanlığa iş yapan veya iş başvurusunda bulunan şirketlerin bilgilerini tespit ediyor. Ardından Bakanlık birimlerinin ve üst düzey yöneticilerinin isimlerini vererek telefon veya farklı iletişim kanallarıyla bu firmalarla irtibata geçip para talebinde bulunuyor.

"HİÇBİR AD ALTINDA PARA TALEP EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu taleplerin tamamen kanun dışı olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilinmelidir ki Bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın ve firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına Bakanlığımızın veya yöneticilerimizin adı kullanılarak yapılan bu tür asılsız ve kanun dışı taleplere kesinlikle itibar edilmemesi, herhangi bir ödeme yapılmaması, kişisel veya kurumsal bilgilerin paylaşılmaması önemle rica olunur."

Açıklamanın tamamı şu şekilde: