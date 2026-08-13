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Aydın Kuyucak'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.

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Aydın Kuyucak'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Kuyucak'taki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Kuyucak'taki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

MÜDAHALE GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Zorlu arazi koşulları ekiplerin mücadelesini zorlaştırdı.

Video Oynatma İkonu Aydın Kuyucak'ta orman yangını

YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Karadan ve havadan yürütülen koordineli müdahale devam ediyor.Karadan ve havadan yürütülen koordineli müdahale devam ediyor.


Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. Gencelli mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.

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Aydın Kuyucak'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında-4 Aydın Kuyucak'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında-5 Aydın Kuyucak'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında-6
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