Aydın Kuyucak'taki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü.
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
MÜDAHALE GECE BOYUNCA SÜRDÜ
Gencelli mevkisindeki yangına ekiplerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Zorlu arazi koşulları ekiplerin mücadelesini zorlaştırdı.
Aydın Kuyucak'ta orman yangını
YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. Gencelli mevkisinde dün çıkan orman yangınına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter ve 6 uçak ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edilmişti.
Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel