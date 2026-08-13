Ankara'da "change" araç operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Çalışmalarda hacizli, kaçak ve yakalama kararı bulunan araçların şasi numaralarının değiştirilerek "change" yapıldığı tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.

Ankara'da "change" araç operasyonu düzenlendi. Sanayide bulunan 3 iş yerine yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

3 İŞ YERİNE OPERASYON

Polis ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından sanayide bulunan 3 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda şasi numarası silinmiş ve kaydı bulunmayan 4 motor ile kesilmiş 2 araç parçası ele geçirildi.

Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.