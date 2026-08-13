Ankara'da "change" araç operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da hacizli, kaçak ve yakalama kararı bulunan araçların şasi numaralarının değiştirilerek "change" yapıldığı tespit edildi. Sanayideki 3 iş yerine düzenlenen operasyonda şasi numarası silinmiş ve kaydı bulunmayan 4 motor ile kesilmiş 2 araç parçası ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara'da "change" araç operasyonu düzenlendi. Sanayide bulunan 3 iş yerine yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre operasyon, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Asayiş Şubesi ekiplerince gerçekleştirildi.
Çalışmalarda hacizli, kaçak ve yakalama kararı bulunan araçların şasi numaralarının değiştirilerek "change" yapıldığı tespit edildi.
3 İŞ YERİNE OPERASYON
Polis ekipleri, yürütülen çalışmaların ardından sanayide bulunan 3 iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda şasi numarası silinmiş ve kaydı bulunmayan 4 motor ile kesilmiş 2 araç parçası ele geçirildi.
Olayla bağlantılı 3 şüpheli gözaltına alındı.
MOTOR VE ARAÇ PARÇALARI İNCELEMEDE
Operasyonda ele geçirilen motorlar ile araç parçaları kriminal laboratuvara gönderildi.
Motor ve araç parçalarının uzmanlar tarafından incelendiği bildirildi.