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Aydın Kuyucak'taki orman yangınında 20 saat geride kaldı: Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahalede 20 saat geride kaldı. Dağlık ve sarp arazi karadan müdahaleyi zorlaştırırken Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

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Aydın Kuyucak'taki orman yangınında 20 saat geride kaldı: Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerle mücadelede 20 saat geride kaldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kuyucak'taki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Kuyucak'taki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Yangın, Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında başladı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Video Oynatma İkonu Aydın Kuyucak'ta orman yangını

Dağlık ve sarp arazi, karadan müdahaleyi güçleştiriyor.Dağlık ve sarp arazi, karadan müdahaleyi güçleştiriyor.

EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR

Bölgeye ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Karadan sürdürülen müdahaleye hava araçları da sortilerle destek verdi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor.

Karadan ve havadan yürütülen koordineli müdahale devam ediyor.Karadan ve havadan yürütülen koordineli müdahale devam ediyor.

SARP ARAZİ MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangının etkili olduğu bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırıyor.

Buna rağmen karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Aydın Kuyucak'taki orman yangınında 20 saat geride kaldı: Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor-5

ALEVLERE KARŞI 20 SAATLİK MÜCADELE

12 Ağustos'ta başlayan yangına müdahalede 20 saat geride kaldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Aydın Kuyucak'taki orman yangınında 20 saat geride kaldı: Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor-7 Aydın Kuyucak'taki orman yangınında 20 saat geride kaldı: Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor-8 Aydın Kuyucak'taki orman yangınında 20 saat geride kaldı: Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor-9
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