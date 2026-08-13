Aydın Kuyucak'taki orman yangınında 20 saat geride kaldı: Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor

Karadan ve havadan yürütülen koordineli müdahale devam ediyor.

SARP ARAZİ MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Yangının etkili olduğu bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırıyor.

Buna rağmen karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.