Aydın Kuyucak'taki orman yangınında 20 saat geride kaldı: Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışması sürüyor
Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahalede 20 saat geride kaldı. Dağlık ve sarp arazi karadan müdahaleyi zorlaştırırken Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerle mücadelede 20 saat geride kaldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangın, Kuyucak ilçesine bağlı Gencelli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında başladı.
Alevleri fark eden vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.Aydın Kuyucak'ta orman yangını
EKİPLER HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİYOR
Bölgeye ulaşan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Karadan sürdürülen müdahaleye hava araçları da sortilerle destek verdi.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor.
SARP ARAZİ MÜDAHALEYİ ZORLAŞTIRIYOR
Yangının etkili olduğu bölgenin dağlık ve sarp arazi yapısı ekiplerin karadan müdahalesini zorlaştırıyor.
Buna rağmen karadan ve havadan yürütülen söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.
ALEVLERE KARŞI 20 SAATLİK MÜCADELE
12 Ağustos'ta başlayan yangına müdahalede 20 saat geride kaldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.