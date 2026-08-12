Bosphorus Diplomasi Forumu'nda genç imzası: 30 milletten öğrenci İstanbul'da buluştu

Genç Diplomasi Derneği tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, gençlerin diplomasi alanındaki çalışmalarını ve organizasyon gücünü ortaya koydu. Yaklaşık bir yıl boyunca hazırlık yapan, yaşları 17 ila 19 arasında değişen genç ekip; akademik programın hazırlanmasından uluslararası öğrencilerin İstanbul'a getirilmesine, konukların karşılanmasından ulaşım ve konaklama süreçlerine, panellerden çok dilli diplomasi simülasyonlarına, kurumsal iletişimden medya çalışmalarına kadar forumun tüm aşamalarında sorumluluk üstlendi.

Türkiye'nin 33 farklı şehrindeki 107 okuldan öğrencileri ve 30 farklı milletten gençleri aynı çatı altında buluşturan ekip, diplomasinin yalnızca belirli çevrelerin konuştuğu bir alan olmadığını gösterdi. Gençler, "Herkes için diplomasi, birkaçı için değil" anlayışıyla yürüttükleri organizasyonda Türkiye'nin insanı merkeze alan diplomasi yaklaşımını dünyanın farklı coğrafyalarından gelen akranlarına aktardı.