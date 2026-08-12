Yüksek yapıların yıkımında güvenlik önlemleri artırıldı: Fenni mesuliyet sınırı 18,50 metre oldu

Öte yandan yıkım ruhsatının geçerlilik süresinin, risk durumu veya mücbir sebeplerin varlığı hâlinde ilgili idarenin uygun görmesi şartıyla 3 aya kadar uzatılabilmesine imkan sağlandı.

Bunun yanında, yapının bulunduğu alanın özellikleri ile çevresel riskler dikkate alınarak 18,50 metrenin altındaki yapılarda da ilgili idare tarafından fenni mesul görevlendirilmesi istenebilecek.

Fenni mesul zorunluluğu için bina yüksekliği sınırı 18,50 metreye indirildi.

PATLAYICIYLA YIKIMLARDA TEKNİK HESAP VE MODELLEME YAPILACAK

Patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilecek yıkımlarda yapının yıkılma davranışı ile patlatmanın çevrede bulunan yapılar ve altyapı tesisleri üzerindeki etkilerinin önceden hesaplanması zorunlu tutuldu.

Yıkım senaryoları ve çevresel etkiler teknik hesap ve modellemelerle ortaya konularak yapının kendi üzerine çökmesi veya yapının belli bir yöne devrilmesi belirlenecek ve raporlanacak.

Hazırlanan rapor yıkım planına eklenerek ilgili idareye sunulacak. İlgili idare tarafından uygun bulunması hâlinde yıkım ruhsatı düzenlenerek patlayıcı ile yıkım yapılabilecek.

Çalışmalar alanında uzman kişiler tarafından yürütülecek. Ayrıca patlayıcı ile yapılacak yıkımlarda meteorolojik koşullar dikkate alınacak, patlatma süreci ölçüm sistemleri ve görüntü kayıtlarıyla izlenerek kayıt altına alınacak.