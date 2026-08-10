İzmir'de YENİ Partili Urla Belediyesi de satış kervanına katıldı! 8 taşınmaz için 409 milyon liralık ihale

Satışa çıkarılan arsaların toplam değerinin yaklaşık 409 milyon lira olduğu belirtildi.

BELEDİYE KASASINA 409 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK

Yarımadanın en beğenilen ve talep gören ilçelerinin başında gelen Urla'nın Bademler Mahallesi'ndeki 460 ada üzerinde yer alan arsaların büyüklükleri bin 523 metrekare ile 2 bin 500 metrekare arasında değişiyor. Arsaların satış bedelleri ise deyim yerindeyse el yakıyor. Satışa çıkan arsaların muhammen bedelleri 45 ile 71 milyon lira arasında değişiyor.