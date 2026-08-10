İzmir'de YENİ Partili Urla Belediyesi de satış kervanına katıldı! 8 taşınmaz için 409 milyon liralık ihale
İzmir'de YENİ Partili Urla Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait 8 taşınmazı satışa çıkardı. Bademler Mahallesi'ndeki arsaların belirlenen muhammen bedeller üzerinden satılması halinde belediye kasasına yaklaşık 409 milyon lira kaynak aktarılması öngörülüyor.
İzmir'de taşınmaz satışlarına YENİ Partili Urla Belediyesi de eklendi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın talimatıyla, mülkiyeti ilçe belediyesine ait Bademler Mahallesi'ndeki 8 taşınmaz satışa çıkarıldı.
Satışa sunulan arsaların muhammen bedelleri 45 milyon ila 71 milyon lira arasında değişirken, tamamının satılması halinde belediyenin yaklaşık 409 milyon liralık kaynak elde etmesi bekleniyor.
YENİ PARTİLİ URLA BELEDİYESİ DE SATIŞ KERVANINA KATILDI
İzmir'de satış kervanına Urla Belediyesi de eklendi. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 8 taşınmaz daha satışa çıkarıldı.
ARSALARIN HEPSİ DE BADEMLER KÖYÜNDE
Urla Belediyesi tarafından yayımlanan satış ilanına göre taşınmazlar Bademler Mahallesi'nde yer alıyor. Tamamı arsa niteliğindeki taşınmazların satışı ile belediye kasasına yaklaşık 409 milyon liralık kaynak aktarılması öngörülüyor.
BELEDİYE KASASINA 409 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK
Yarımadanın en beğenilen ve talep gören ilçelerinin başında gelen Urla'nın Bademler Mahallesi'ndeki 460 ada üzerinde yer alan arsaların büyüklükleri bin 523 metrekare ile 2 bin 500 metrekare arasında değişiyor. Arsaların satış bedelleri ise deyim yerindeyse el yakıyor. Satışa çıkan arsaların muhammen bedelleri 45 ile 71 milyon lira arasında değişiyor.
İHALE 21 AĞUSTOS'TA
Urla Belediyesi Encümeni aracılığı ile gerçekleştirilecek satış ihalesi 21 Ağustos Cuma günü saat 10.30'da başlayacak. Taşınmazların tamamı yarım saat arayla yeni sahiplerini bulacak.
Haber: Ertan Güncaner