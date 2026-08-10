Yeni Parti'nin adayı Memet Özdemir ise 19 oyda kalırken 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimi CHP'nin adayı Seda Dilber kazandı

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN DİLBER'E DESTEK

Seda Dilber'in AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı meclis üyelerinin desteğini de alarak 21 oya ulaştığı belirtildi. Böylece Etimesgut Belediye Meclisindeki başkan vekilliği seçimi dördüncü turda sonuçlanmış oldu.

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