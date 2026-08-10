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Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 4. turda bitti! CHP'li Seda Dilber 21 oyla kazandı

Görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasının ardından Belediye Meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Dördüncü turda 21 oy alan CHP'nin adayı Seda Dilber seçimi kazanırken Yeni Parti adayı Memet Özdemir 19 oyda kaldı. Dilber'in Cumhur İttifakı meclis üyelerinden de destek aldığı belirtildi.

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Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçimi 4. turda bitti! CHP'li Seda Dilber 21 oyla kazandı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından Etimesgut Belediyesinde başkan vekilliği seçimine gidildi.

Belediye Meclisindeki seçim dördüncü turda sonuçlandı.

Etimesgut Belediyesinde seçim (Fotoğraflar belediyenin sosyal medya hesabı ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Etimesgut Belediyesinde seçim (Fotoğraflar belediyenin sosyal medya hesabı ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

SEÇİM 4. TURDA BİTTİ

Meclis'te toplam 41 oy kullanıldı. CHP'nin adayı Seda Dilber, dördüncü turda 21 oy alarak Etimesgut Belediye Başkan Vekili seçildi.

Yeni Parti'nin adayı Memet Özdemir ise 19 oyda kalırken 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimi CHP'nin adayı Seda Dilber kazandıSeçimi CHP'nin adayı Seda Dilber kazandı

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN DİLBER'E DESTEK

Seda Dilber'in AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı meclis üyelerinin desteğini de alarak 21 oya ulaştığı belirtildi. Böylece Etimesgut Belediye Meclisindeki başkan vekilliği seçimi dördüncü turda sonuçlanmış oldu.

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