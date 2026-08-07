Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, "15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla, şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülmektedir" açıklamasında bulunarak adli tıptaki titiz incelemeyi aktardı.

HAİNE OLAY YERİNDE KEŞİF Hainin ifadeleri doğrultusunda, Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerindeki ormanlık alana kaçış sürecinde yaşam malzemeleriyle birlikte gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatlar için arama kararı çıkarıldı.





Yer gösterme sırasında şüphelinin işaret ettiği noktalar ile daha önce silah ele geçirilen alanlar tek tek karşılaştırılıyor.



KOMANDOLAR VE ÖZEL HAREKAT TİMLERİ SAHADA

Silahların gömüldüğü değerlendirilen dağlık ve sık ormanlık arazide arama yapmak üzere devletin tüm birimleri seferber edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personeli ile Jandarma Komando unsurlarından oluşan 155 kişilik uzman ekip sahaya indi. Operasyona 23 dedektör ve operatörü ile hassas burunlu 3 iz takip köpeği de eşlik ediyor. Savcılık, suikast girişimine dair karanlıkta hiçbir nokta bırakmamak amacıyla soruşturmanın tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi.

HAİNE YARDIM EDEN MİMAR ABLASI GÖZALTINA ALINDI



FETÖ'cü ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle haberleşen, maddi destek sağlayan ve kaçmasına yardım eden ablası Ayşe Alanur Karatepe (1982 Emirdağ doğumlu) gözaltına alındı.

Karatepe, 06.08.2026 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı.

Mimar olduğu öğrenilen şüphelinin kaldığı otel odasında, 26 AHA 204 plakalı aracında ve Eskişehir ilindeki ikametinde yapılan aramalarda 3 adet telefon, 2 adet SIM kart, 1 adet dijital fotoğraf makinesine el konuldu. Şüpheli hakkında gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.



"OPERASYONUN AMACI CUMHURBAŞKANINI SAĞ ELE GEÇİRMEKTİ"



FETÖ'cü Burkay Karatepe etkin pişmanlık ifadesinde 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan helikopterle önce Çiğli'ye, ardından Marmaris'e geçtiklerini anlatmış, operasyonun amacının "Cumhurbaşkanını sağ ele geçirmek" olduğunu Çiğli'de öğrendiğini iddia etmişti.



"HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİM"



Marmaris'te Grand Yazıcı Otel bölgesine indikten sonra yaşanan çatışmaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Otel içerisinden konuta doğru ilerlerken üzerimize ateş açıldı. Ben de hedef gözetmeksizin uyarı amaçlı karşılık verdim. Çatışma 10 dakika kadar sürdü. Koruma polisleri derdest edildikten sonra Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu'nun polislere şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini gördüm.

"CUMHURBAŞKANINI ALIP EMİR VERİLEN YERE GÖTÜRECEĞİZ"



İfadede, "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götüreceğiz" talimatının verildiği yönündeki beyanlar da yer almıştı.