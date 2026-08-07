İhanetin keşfi! FETÖ'cü hain Burkay Karatepe Marmaris'e götürüldü: Hainin ablası Ayşe Alanur Karatepe gözaltında
Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü hain Burkay Karatepe, geniş güvenlik önlemleri altında Marmaris'e götürüldü. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Karatepe'nin Marmaris'teki ormanlık alana gömdüğünü itiraf ettiği uzun namlulu silahlar ve mühimmatın bulunması için savcı nezaretinde yer gösterme işlemi başlatıldı. Öte yandan Karatepe'nin saklanmasına yardımcı olan ve kaçmasını sağlayan ablası Ayşe Alanur Karatepe gözaltına alındı.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan FETÖ'cü Burkay Karatepe 10 yıllık firarın ardından yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet birimlerinin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği ortak operasyonla yakalanan Karatepe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HAİNE OLAY YERİNDE KEŞİF
Hainin ifadeleri doğrultusunda, Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerindeki ormanlık alana kaçış sürecinde yaşam malzemeleriyle birlikte gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatlar için arama kararı çıkarıldı.
Muğla Sulh Ceza Hâkimliği kararı uyarınca, Cumhuriyet savcısının nezaretinde bugün itibarıyla bölgede yer gösterme işlemine başlandı.
Bu kapsamda Karatepe bugün geniş güvenlik önlemleri altında Marmaris'e götürüldü.
FETÖ'cü Burkay Karatepe'ye Marmaris'te keşif yaptırılıyor
DNA VE KRİMİNAL EŞLEŞTİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, "15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla, şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülmektedir" açıklamasında bulunarak adli tıptaki titiz incelemeyi aktardı.
Yer gösterme sırasında şüphelinin işaret ettiği noktalar ile daha önce silah ele geçirilen alanlar tek tek karşılaştırılıyor.
KOMANDOLAR VE ÖZEL HAREKAT TİMLERİ SAHADA
Silahların gömüldüğü değerlendirilen dağlık ve sık ormanlık arazide arama yapmak üzere devletin tüm birimleri seferber edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personeli ile Jandarma Komando unsurlarından oluşan 155 kişilik uzman ekip sahaya indi. Operasyona 23 dedektör ve operatörü ile hassas burunlu 3 iz takip köpeği de eşlik ediyor. Savcılık, suikast girişimine dair karanlıkta hiçbir nokta bırakmamak amacıyla soruşturmanın tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğünü bildirdi.
HAİNE YARDIM EDEN MİMAR ABLASI GÖZALTINA ALINDI
FETÖ'cü ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle haberleşen, maddi destek sağlayan ve kaçmasına yardım eden ablası Ayşe Alanur Karatepe (1982 Emirdağ doğumlu) gözaltına alındı.
Karatepe, 06.08.2026 tarihinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı.
Mimar olduğu öğrenilen şüphelinin kaldığı otel odasında, 26 AHA 204 plakalı aracında ve Eskişehir ilindeki ikametinde yapılan aramalarda 3 adet telefon, 2 adet SIM kart, 1 adet dijital fotoğraf makinesine el konuldu. Şüpheli hakkında gerekli işlemlere başlandığı bildirildi.
"OPERASYONUN AMACI CUMHURBAŞKANINI SAĞ ELE GEÇİRMEKTİ"
FETÖ'cü Burkay Karatepe etkin pişmanlık ifadesinde 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan helikopterle önce Çiğli'ye, ardından Marmaris'e geçtiklerini anlatmış, operasyonun amacının "Cumhurbaşkanını sağ ele geçirmek" olduğunu Çiğli'de öğrendiğini iddia etmişti.
"HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİM"
Marmaris'te Grand Yazıcı Otel bölgesine indikten sonra yaşanan çatışmaya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
Otel içerisinden konuta doğru ilerlerken üzerimize ateş açıldı. Ben de hedef gözetmeksizin uyarı amaçlı karşılık verdim. Çatışma 10 dakika kadar sürdü. Koruma polisleri derdest edildikten sonra Şükrü Seymen ve Zekeriya Kuzu'nun polislere şiddet uyguladığını ve hakaret ettiğini gördüm.
"CUMHURBAŞKANINI ALIP EMİR VERİLEN YERE GÖTÜRECEĞİZ"
İfadede, "Cumhurbaşkanını alıp emir verilen yere götüreceğiz" talimatının verildiği yönündeki beyanlar da yer almıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik suikast planları yapan FETÖ'cü timde yer alan Burkay Karatepe'den şahsi olarak şikayetçi oldu. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından hazırlanan şikayet dilekçesi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.
Karatepe ve firari olduğu süreçte kendisine yardım ettiği değerlendirilen kişiler hakkında;
- Cumhurbaşkanına suikast,
- Anayasayı ihlal,
- Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak,
- Silahlı terör örgütüne üye olmak,
- Suçluyu kayırmak
suçlarından soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.
"HEDEF SADECE ERDOĞAN DEĞİL DEVLETİN BİRLİĞİYDİ"
Şikayet dilekçesinde, suikast girişiminin yalnızca Başkan Erdoğan'ın şahsını hedef alan bir saldırı olmadığına dikkat çekildi.
Karatepe'nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in talimatları doğrultusunda hareket ederek devletin ve milletin birliğini temsil eden Erdoğan'ın varlığını ortadan kaldırmaya teşebbüs ettiği vurgulandı.
Eylemin, Türkiye genelinde kaos ortamı oluşturarak devletin bağımsızlığını ve anayasal düzeni zayıflatmayı amaçlayan darbe girişiminin önemli bir parçası olduğu belirtildi.
10 YIL BOYUNCA YARDIM EDENLER DE ŞİKAYET DOSYASINDA
Başkan Erdoğan'ın şikayeti yalnızca Burkay Karatepe ile sınırlı kalmadı.
Dilekçede, Karatepe'nin yaklaşık 10 yıl boyunca yakalanmasını engelleyen, saklanmasına yardım eden, kendisine yer temin eden veya firarını kolaylaştıran kişilerin de tespit edilmesi istendi.
Bu kişiler hakkında "suçluyu kayırma" başta olmak üzere ilgili suçlardan soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.