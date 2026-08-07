



Derneğin pek çok suçun işlendiği merkez haline geldiğinin tespit edildiği belirtilen davanamede, kanunlara aykırı hareket edilmesi nedeniyle derneğin faaliyetlerinin ivedi olarak durdurulmasına ve İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğince derneğe ait mal varlıklarının yönetimine kayyum olarak atanan heyetin, dernek yönetimi için de kayyum olarak belirlenmesine karar verilmesi talep edildi.

Davaname dilekçesini değerlendiren İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, davalı AHBAP Derneğinin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme, dernek iş ve işlemlerinin yürütülmesi, dernek mal varlığının ve taşınır/taşınmaz haklarının muhafazası ile durdurma sürecindeki resmi süreçlerin takibi amacıyla İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kayyum olarak atanan heyetin, derneğe yönetim kayyumu olarak atanmasını kararlaştırdı.