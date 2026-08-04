Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin 10 yıllık firarı deşifre oldu! Tatilci kılığıyla izini kaybettirmeye çalışmış

KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENDİ Özel ekipler bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası kaydını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda firari darbecinin Kütahya-Afyon bölgesinde olduğu tespit edildi. Güvenlik kameralarında bir otobüs içerisinde görüntülenen firari suikastçının, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yaptığı için özellikle gizlenme konusunda tecrübeli olduğu belirtildi.

10 YIL SONRA HÜCRE EVİNDE YAKALANDI Firari FETÖ'cü hain Burkay Karatepe, hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin izini kaybettiği Afyonkarahisar'daki hücre evinde kıskıvrak yakalandı. MİT'in yüz tanıma sistemleri ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı. FETÖcü Burkay Karatepeyi yakalayan MİTin yüz tanıma sistemi nasıl çalışıyor? FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi yakalayan MİT'in yüz tanıma sistemi nasıl çalışıyor? Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ortak hareket etti. Yapılan istihbari ve fiziki takiplerin ardından firari teröristin saklandığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe yakalanarak Muğla'ya getirildi.