Başkan Erdoğan'a suikast timindeki FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin 10 yıllık firarı deşifre oldu! Tatilci kılığıyla izini kaybettirmeye çalışmış
15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin, Marmaris'ten kaçış sürecine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Tatilci gibi giyinerek izini kaybettiren Karatepe, Muğla Emniyeti'nin kurduğu özel ekibin yürüttüğü çalışmalarla adım adım takip edildi. 10 yıl sonra ise Afyonkarahisar'daki hücre evinde yakalandı.
15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan firari FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin 10 yıllık kaçış hikâyesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyerek izini sürdüğü Karatepe'nin, Marmaris'ten tatilci görünümünde ayrıldığı, İzmir, Eskişehir ve Kütahya-Afyon hattında izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.
TATİLCİ GİBİ GİYİNEREK KAÇTI
15 Temmuz hain darbe girişiminde Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin firari üyesi ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Marmaris ilçesinden kaçmak için tatilci gibi giyinerek izini kaybettirmişti.
YAKALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasının hemen ardından saldırı düzenleyen grupta bulunan darbeci askerlerden ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe firar etmişti.
Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından firari FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, Marmaris ilçesinde yüzlerce güvenlik kamera kaydını inceleyerek Karatepe'nin izini aradı.
Yapılan çalışmalarda FETÖ'nün suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin 17 Temmuz 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında Marmaris'teki bir işletmede alışveriş yaparken ve işletmeden çıkış anı tespit edildi. Başı açık, boynunda havlu, üzerinde çizgili tişört ve altında kısa pantolon bulunan firari FETÖ'cü hain Karatepe'nin Muğla'dan İzmir'e gittiği belirlendi.
2,5 AY BOYUNCA İZİ SÜRÜLDÜ
Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, Karatepe'nin İzmir'den Eskişehir'in bir ilçesine geçtiğini tespit etti. Eskişehir'de darbeci Karatepe'nin kız kardeşi yakalanarak sorgulandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekiplerin 2 buçuk ay yürüttüğü çalışmalarda firari darbeci Karatepe'nin Kütahya-Afyon istikametine çıkış yaptığı belirlendi.
KAMERA KAYITLARI TEK TEK İNCELENDİ
Özel ekipler bölgedeki yüzlerce güvenlik kamerası kaydını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda firari darbecinin Kütahya-Afyon bölgesinde olduğu tespit edildi.
Güvenlik kameralarında bir otobüs içerisinde görüntülenen firari suikastçının, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yaptığı için özellikle gizlenme konusunda tecrübeli olduğu belirtildi.
10 YIL SONRA HÜCRE EVİNDE YAKALANDI
Firari FETÖ'cü hain Burkay Karatepe, hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekibin izini kaybettiği Afyonkarahisar'daki hücre evinde kıskıvrak yakalandı.
MİT'in yüz tanıma sistemleri ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin yakalanmasına önemli katkı sağladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlükleri ortak hareket etti. Yapılan istihbari ve fiziki takiplerin ardından firari teröristin saklandığı adres tespit edilerek operasyon düzenlendi ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Burkay Karatepe yakalanarak Muğla'ya getirildi.
EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR
Afyonkarahisar'da hücre evinde kıskıvrak yakalanan, Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü hain Burkay Karatepe Muğla'ya getirildi.
Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde emniyetin farklı birimleri tarafından sorgulanan Karatepe'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE YARGILANACAK
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince "Cumhurbaşkanına Suikast, Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme (2 defa), Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürmeye Teşebbüs Etme (14 defa), Zincirleme Şekilde Cebir ve Tehdit Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama, Zincirleme Şekilde Silahla Tehdit, Kamu Malına Zarar Verme (2 defa), Mala Zarar Verme (19 defa), Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığının İhlali" suçlarından kaydı bulunan firari eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi davasının firari son sanığı olarak aranıyordu.
EVİNDEN ALTIN VE DÖVİZ ÇIKTI
Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalanarak Muğla'ya getirilen Burkay Karatepe'nin ikametinde yapılan aramada 98 Ata altın, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 avro, 13 bin 525 lira, 1 gram uyuşturucu madde, askeri kamuflaj ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.