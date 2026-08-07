DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 104 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

DEAŞ’ın finans yapılanmasına 30 ilde operasyon: 104 gözaltı

ÖRGÜTE FİNANS VE PROPAGANDA DESTEĞİ

Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları üzerinden DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.