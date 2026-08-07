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DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 104 şüpheli yakalandı

Jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 104 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıkları, sosyal medya üzerinden propaganda yaptıkları ve terör örgütüne üye oldukları tespit edilirken, haklarında soruşturma başlatıldı.

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DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 104 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

30 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 104 şüpheli yakalandı.

Video Oynatma İkonu Jandarmadan DEAŞ’a 30 ilde operasyon

DEAŞ’ın finans yapılanmasına 30 ilde operasyon: 104 gözaltıDEAŞ’ın finans yapılanmasına 30 ilde operasyon: 104 gözaltı

ÖRGÜTE FİNANS VE PROPAGANDA DESTEĞİ

Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları üzerinden DEAŞ'a finans sağladıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlendi.

DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 104 şüpheli yakalandı-3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini hedef alan DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri ile finans yapılanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 104 şüpheli yakalandı-5 DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 104 şüpheli yakalandı-6 DEAŞ’ın finans ve propaganda ağına darbe: 104 şüpheli yakalandı-7
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