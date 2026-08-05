MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılan adımların tarihi önemine dikkat çekerek, sürecin toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

"BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZ TESCİLLENMİŞTİR"



Atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." ifadelerini kullandı.