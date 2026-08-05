MHP lideri Bahçeli'den "Çerçeve Yasa Kanun Teklifi" açıklaması! Başkan Erdoğan'a teşekkür: Herkes kazanmıştır
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen süreç ve "Çerçeve Yasa Kanun Teklifi"ne ilişkin kritik bir değerlendirmede bulundu. Atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescillediğini vurgulayan Bahçeli, "Bu proje bir devlet projesidir, herkes kazanmıştır." dedi. Bahçeli, sürece sağladığı katkılardan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında atılan adımların tarihi önemine dikkat çekerek, sürecin toplumsal uzlaşı ve bölgesel istikrar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
"BİN YILLIK KARDEŞLİĞİMİZ TESCİLLENMİŞTİR"
Atılan imzaların hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "Bu imzayla bin yıllık kardeşliğimiz bir kez daha tescillenmiştir. Türk'üyle, Kürt'üyle, dili ve kimliği ne olursa olsun herkes kazanmıştır. 86 milyon vatandaşımız ve Orta Doğu halkları kazanmıştır. Aynı zamanda küresel projelerin bozulmasının ilk adımı da atılmıştır." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ: BU PROJE DEVLET PROJESİDİR
Sürece sağladığı katkılardan dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür eden Bahçeli, şöyle devam etti;
Bu proje bir devlet projesidir. Meclisimiz bu konuyla ilgili gerekli inisiyatifi almıştır. Devletimiz gerekli çalışmaları yürütüyor. Hep birlikte bu süreci takip edeceğiz.
BAHÇELİ DÜN İMZA ATMIŞTI
Terörsüz Türkiye sürecine en başından beri destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, imzaya açılan ve Meclis'e sunulacak olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi teklifine dün imza atmıştı.
TERÖR TAMAMEN GÜNDEMDEN ÇIKIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi tahkim etme" ve "terörü ülke gündeminden çıkarma" vizyonu kapsamında hazırlanan teklif; terörün tamamen sona erdirilmesi, silahların bırakılması ve sürecin yasal bir zemine oturtulması için gereken idari ve hukuki düzenlemeleri kapsıyor.