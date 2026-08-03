Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik ve hayati viraja girildi. Sürecin yasal ve hukuki zeminini tesis edecek çerçeve yasanın eli kulağında. Güvenlik ve yargı bürokrasisinin koordinasyonunda hazırlanan düzenlemenin bu hafta gündeme gelmesi beklenirken, örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir dönemin kapısı aralanacak.

Başkan Erdoğan ʺSüreç menziline varacakʺ dedi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı)



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET İRADE: SÜREÇ MENZİLİNE VARACAK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "süreci menziline ulaştıracağız" diyerek bir kez daha irade beyan etti. AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda konuşan Erdoğan, "Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde, güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz" dedi.

BAHÇELİ: ÖNEMLİ BİR EŞİKTEYİZ



Sürecin itici güçlerinden olan ve yaptığı çıkışlarla istikamet çizen MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli çerçeve yasaya tam destek verilmelidir" şeklinde konuştu.