Adım adım Terörsüz Türkiye menziline! "Çerçeve yasa"da MİT'e düşen büyük görev | "Tamamen tasfiye" şartı
Terörsüz Türkiye'nin "çerçevesini" belirleyecek yasa Meclis'e geliyor. Başkan Erdoğan, "Süreç menziline varacak" diyerek irade beyan etti. MHP lideri Bahçeli, "Önemli bir eşikteyiz" diyerek gelinen son aşamanın mahiyetini gözler önüne serdi. İmralı'dan Kandil'e "Silahlar devreden çıksın" mesajı gitti. MİT'e ise sahada büyük görev düşüyor. Takip ve teyit mekanizması işlerken, örgütün silah bırakma ve mağaraları boşaltma süreci raporlanıyor. Öte yandan, af niteliği taşımayan çerçeve yasa Meclis'ten geçse dahi silah bırakma süreci tamamlanmadan yürürlüğe girmeyecek. Tutuklu örgüt mensuplarının durumu için ise "tamamen tasfiye şartı" gözetilecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik ve hayati viraja girildi.
Sürecin yasal ve hukuki zeminini tesis edecek çerçeve yasanın eli kulağında. Güvenlik ve yargı bürokrasisinin koordinasyonunda hazırlanan düzenlemenin bu hafta gündeme gelmesi beklenirken, örgütün silah bırakma sürecinin tamamlanmasının ardından yeni bir dönemin kapısı aralanacak.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET İRADE: SÜREÇ MENZİLİNE VARACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "süreci menziline ulaştıracağız" diyerek bir kez daha irade beyan etti. AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda konuşan Erdoğan, "Gayemiz, terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde, güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır. Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz" dedi.
BAHÇELİ: ÖNEMLİ BİR EŞİKTEYİZ
Sürecin itici güçlerinden olan ve yaptığı çıkışlarla istikamet çizen MHP lideri Devlet Bahçeli ise "Bir devlet politikası olan Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli çerçeve yasaya tam destek verilmelidir" şeklinde konuştu.
DEM'İN İMRALI TEMASLARI VE ÖCALAN'DAN GELEN MESAJ
Bir yandan da DEM Parti'nin İmralı trafiği sürüyor. Elebaşı Öcalan, Kandil'e "Silahlar devreden çıksın" mesajı gönderdi. DEM Parti İmralı Heyeti, önceki gün 16. kez İmralı'ya gidip Öcalan'la görüştü.
3 saatlik görüşmede süreçte gelinen son aşama ele alındı.
MİT'E BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR! SAHADAN GELEN RAPORLAR NE DİYOR?
Tam da bu noktada Milli İstihbarat Teşkilatı'na sahada büyük görev düşüyor. MİT, sahada takip mekanizmasını işletiyor. Örgütün silah bırakma ve mağaraları boşaltma sürecini raporluyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, güvenlik birimleri sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti.
SİLAHLAR İNMEDEN YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEK!
Hazırlanan kanuni düzenlemenin uygulanması kesin kurallara bağlandı. Çıkarılacak yasanın ise af mahiyeti taşımadığı ve geçici olacağı ifade ediliyor. Nitekim Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çıkarılacak yasa asla af niteliğinde olmayacaktır" diyerek çerçeveyi çizmişti. Kurtulmuş, "Bir süre verilir, bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Geçici dememizin sebebi bu" demişti.
Meclis'ten geçse dahi, silah bırakma süreci tamamen sonuçlanmadan yasa yürürlüğe girmeyecek.
Peki, tutuklu örgüt mensuplarının durumları ne olacak?
"TAMAMEN TASFİYE" ŞARTI
Daha önce de belirtildiği gibi yasa "af" mahiyeti taşımıyor. Her dosya ayrı ayrı incelenecek. PKK'nın örgütsel yapısının tamamen ortadan kalkmasına müteakiben bazı tutuklular açısından tahliye ihtimalinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Kaynaklar, nihai kararın ise Adalet Bakanlığı ve yargı mercilerinin yapacağı hukuki değerlendirmeler doğrultusunda verileceğini ifade ediyor.
Güvenlik kaynakları, bu sürecin kontrollü ve belirli kriterler çerçevesinde işletileceğini, topluma kazandırmaya yönelik uygulamalar üzerinde çalışıldığını belirtiyor.
Yetkililer, tüm hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesinden önce sahada silah bırakma sürecinin somut şekilde tamamlandığının güvenlik güçlerince teyit edilmesinin temel şart olduğuna dikkat çekiyor.
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