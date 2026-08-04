Son dakika: Terörsüz Türkiye'de menzile doğru! Çerçeve Yasa'nın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Buna göre yasaya "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" denilecek.
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Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa teklifinin adı belli oldu. Buna göre, yasaya "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" denilecek.
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Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel