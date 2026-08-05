AK Parti'den "Çerçeve Yasa" gündemli kapalı grup toplantısı! Vekillere bilgilendirme yapıldı

Sürecin hukuki zeminini oluşturacak olan ve "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak adlandırılan yasa teklifi Meclis'e geliyor.

Bir devlet projesi olarak hayata geçirilen Terörsüz Türkiye sürecinde en hayati safhaya geçildi.

Bu kapsamda AK Parti "Çerçeve Yasa Kanun Teklifi" gündemiyle toplandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda, milletvekillerine, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi. Saat 10.15'te başlayan kapalı grup toplantısı sona erdi.

YAYMAN: BU BİR DEVLET POLİTİKASI



Toplantı öncesinde Meclis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zamanki gibi ihtiyatlı ve iyimser olduklarını söyledi.

Devlet kurumlarının çalıştığını belirten Yayman, "Bu bir devlet politikası, inşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi TBMM yapacak, takip edecek" dedi.



ÇERÇEVE YASA KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN KOMİSYONA GELECEK?

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyonun gündemine gelebileceğini bildirdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Toplantı basına kapalı devam ediyor.