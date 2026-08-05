AK Parti'den "Çerçeve Yasa" gündemli kapalı grup toplantısı! Vekillere bilgilendirme yapıldı
"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak adlandırılan Çerçeve Yasa Kanun Teklifi ile Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik aşılıyor. AK Parti kurmayları kanun teklifini görüşmek üzere bir araya geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda milletvekillerine bilgi veriliyor. "Bu bir devlet politikası" diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "İnşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi TBMM yapacak, takip edecek" dedi.
Bir devlet projesi olarak hayata geçirilen Terörsüz Türkiye sürecinde en hayati safhaya geçildi.
Sürecin hukuki zeminini oluşturacak olan ve "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak adlandırılan yasa teklifi Meclis'e geliyor.
Bu kapsamda AK Parti "Çerçeve Yasa Kanun Teklifi" gündemiyle toplandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığındaki toplantıda, milletvekillerine, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan ve bugün TBMM Başkanlığına sunulması planlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi hakkında bilgi verdi.
Saat 10.15'te başlayan kapalı grup toplantısı sona erdi.
YAYMAN: BU BİR DEVLET POLİTİKASI
Toplantı öncesinde Meclis'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, gazetecilere yaptığı açıklamada, her zamanki gibi ihtiyatlı ve iyimser olduklarını söyledi.
Devlet kurumlarının çalıştığını belirten Yayman, "Bu bir devlet politikası, inşallah milletimiz için 86 milyonu memnun edecek bir düzenlemeyi TBMM yapacak, takip edecek" dedi.
ÇERÇEVE YASA KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN KOMİSYONA GELECEK?
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel ise kanun teklifinin 7 Ağustos Cuma günü komisyonun gündemine gelebileceğini bildirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.
Toplantı basına kapalı devam ediyor.
İMZA SÜRECİ TAMAMLANDI
AK Parti Grubunda imzaya açılan ve tüm milletvekillerinin eksiksiz imzalaması kararı alınan çerçeve kanun teklifi için verilen süre dün saat 17.00'de doldu. İmza sürecinin tamamlanmasının ardından bugünkü bilgilendirme toplantısıyla birlikte teklife son şeklinin verilmesi ve kısa süre içinde TBMM Başkanlığına sunulması öngörülüyor.
TEKLİFİN BU HAFTA YASALAŞMASI BEKLENİYOR
TBMM İçtüzüğüne göre teklifin görüşmelerine, TBMM Başkanlığına sunulduktan 48 saat sonra TBMM Adalet Komisyonunda başlanabilecek. Bu süre, karar alınması halinde kaldırılabilecek. Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından teklif, TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek. Teklifin bu hafta yasalaşması bekleniyor.
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuş, ilk toplantısını da 5 Ağustos 2025'te yapmıştı.
Komisyonun ilk toplantısını yapmasının yıl dönümünde, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Meclis gündemine gelerek yasal adım atılmış oldu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONUNUN HUKUKİ GÜVENCESİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi tahkim etme" ve "terörü ülke gündeminden çıkarma" vizyonu kapsamında hazırlanan teklif; terörün tamamen sona erdirilmesi, silahların bırakılması ve sürecin yasal bir zemine oturtulması için gereken idari ve hukuki düzenlemeleri kapsıyor.