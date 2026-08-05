Turizmin başkentine yeni simge: Antalya Havalimanı'nın 77 metrelik yeni kontrol kulesi yükseliyor

Yeni kule 2026 sonunda tamamlanacak.TEKNİK BLOKLAR KASIM AYINDA TAMAMLANACAK

Projede A ve B Teknik Bloklar ile Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin eş zamanlı olarak inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, "Teknik bloklarımızın inşaatını Kasım 2026 içerisinde, hava trafik kontrol kulemizi ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"ANTALYA'NIN YENİ SİMGELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Yeni tesisin Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesini güçlendireceğini belirten Uraloğlu, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracağız. 77 metre yüksekliğe ulaşacak yeni kulemiz, modern teknik altyapısı ve mimarisiyle Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak." ifadelerini kullandı.