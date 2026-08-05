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Turizmin başkentine yeni simge: Antalya Havalimanı'nın 77 metrelik yeni kontrol kulesi yükseliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapımı süren yeni hava trafik kontrol kulesinde betonarme imalatlarının 46 metre seviyesine ulaştığını açıkladı. Toplam 77 metre yüksekliğe ulaşacak ve 14 kattan oluşacak kule, modern teknik altyapısı ve mimarisiyle Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak.

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Turizmin başkentine yeni simge: Antalya Havalimanı'nın 77 metrelik yeni kontrol kulesi yükseliyor

Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında inşa edilen yeni hava trafik kontrol kulesi ve teknik bloklarda çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 77 metre yüksekliğe ulaşacak kulede betonarme imalatlarının 46 metre seviyesine geldiğini belirterek, projenin hem hava trafik yönetim kapasitesini artıracağını hem de mimarisiyle Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacağını ifade etti.

Yeni hava trafik kontrol kulesinde çalışmalar sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Yeni hava trafik kontrol kulesinde çalışmalar sürüyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BETONARME İMALATLARINDA 46 METREYE ULAŞILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı Genişleme Projesi kapsamında yapımı devam eden Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Blok inşaatına ilişkin açıklamada bulundu.

Kule inşaatında 46 metre seviyesine ulaşıldı.Kule inşaatında 46 metre seviyesine ulaşıldı.

Bakan Uraloğlu, 1 Kasım 2025 tarihinde yapımına başlanan hava trafik kontrol kulesi ve teknik blok inşaatlarında önemli ilerleme kaydedildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Havalimanı'mızın artan yolcu ve uçak trafiğine uzun yıllar hizmet verecek yeni hava trafik kontrol kulemizde betonarme imalatlarında 46 metre seviyesine ulaştık. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyoruz."

Yeni kule 2026 sonunda tamamlanacak.Yeni kule 2026 sonunda tamamlanacak.TEKNİK BLOKLAR KASIM AYINDA TAMAMLANACAK

Projede A ve B Teknik Bloklar ile Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin eş zamanlı olarak inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, "Teknik bloklarımızın inşaatını Kasım 2026 içerisinde, hava trafik kontrol kulemizi ise 2026 yılı sonu itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"ANTALYA'NIN YENİ SİMGELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Yeni tesisin Antalya Havalimanı'nın hava trafik yönetim kapasitesini güçlendireceğini belirten Uraloğlu, "11 bin 100 metrekarelik kapalı alana sahip bu dev yapıyla birlikte Antalya Havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracağız. 77 metre yüksekliğe ulaşacak yeni kulemiz, modern teknik altyapısı ve mimarisiyle Antalya'nın yeni simgelerinden biri olacak. Toplam 14 katlı kulede, 2 destek katı, 1 gözlem katı ve 1 operasyon katı yer alacak." ifadelerini kullandı.

Turizmin başkentine yeni simge: Antalya Havalimanı'nın 77 metrelik yeni kontrol kulesi yükseliyor-5

PERSONELE SOSYAL ALAN DESTEĞİ

Teknik bloğun teras katında ve çevresinde yer alacak bin 500 metrekarelik ortak peyzaj alanının çalışanlara sosyal ve dinlenme imkânı sunacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu alanlar sayesinde hem mekânsal bütünlük sağlanacak hem de personelimizin motivasyonuna katkı verecek." dedi.

Turizmin başkentine yeni simge: Antalya Havalimanı'nın 77 metrelik yeni kontrol kulesi yükseliyor-6

LİKYA DENİZ FENERLERİNDEN İLHAM ALDI

Kulenin mimarisinde Antalya'nın tarihi kimliğinden izler taşıdığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tasarım, Likya Uygarlığı'nın deniz fenerlerinden esinlenerek oluşturuldu. Antik çağda denizcilere yol gösteren fenerlerin anlamını modern mimariyle yeniden yorumladık. Yukarı doğru dönerek yükselen formu ve ışığın su yüzeyindeki yansımalarını çağrıştıran açıklıklarıyla bu kule hem gündüz Akdeniz güneşini yansıtacak hem de gece çevresine ışık saçacak."

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Turizmin başkentine yeni simge: Antalya Havalimanı'nın 77 metrelik yeni kontrol kulesi yükseliyor-8 Turizmin başkentine yeni simge: Antalya Havalimanı'nın 77 metrelik yeni kontrol kulesi yükseliyor-9 Turizmin başkentine yeni simge: Antalya Havalimanı'nın 77 metrelik yeni kontrol kulesi yükseliyor-10

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