10 yıldır firariydi! Başkan Erdoğan'a suikast timinin son üyesi FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin 3 evi ve hücre evi görüntülendi
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinin 10 yıldır firari olan son üyesi FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin saklanmak için kullandığı hücre evi ve kiralık olarak tuttuğu iki adres ortaya çıktı. Kimliğini gizlemek için farklı hikayeler anlatan ve sürekli adres değiştiren darbeci hainin, boş binadaki hücre evini sadece gece konaklamak için kullandığı belirlendi.
Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ timinin tek firari ismi eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yıllarca nasıl saklandığına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah'ın görüntülediği hücre evi ve kiralık adresler, darbeci hainin dikkat çekmemek için kurduğu gizlenme yöntemini gözler önüne serdi. Sürekli kılık değiştiren ve farklı kimliklerle çevresini yanıltan Karatepe'nin, boş bir binayı hücre evine çevirdiği öğrenildi.
BOŞ BİNAYI HÜCRE EVİNE ÇEVİRDİ
Afyonkarahisar kent merkezindeki Dörtyol Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan İnaz Deprem Evleri'ndeki daireyi hücre evi olarak kullandığı belirlenen Burkay Karatepe'nin, burada yalnızca geceyi geçirdiği tespit edildi.
Dairede sadece uyuması için bir kanepe bulunduğu, başka herhangi bir eşyanın yer almadığı öğrenildi. Evde ayrıca birkaç gün yetecek kadar yiyecek ve alkolün bulunduğu poşet dikkat çekti.
POLİSİ GÖREBİLMEK İÇİN O DAİREYİ SEÇTİ
Hücre evinin en dikkat çeken özelliklerinden birinin caddeyi gören konumu olduğu belirtildi. Darbeci hainin, olası bir polis operasyonunu önceden fark edebilmek amacıyla özellikle bu daireyi tercih etmiş olabileceği değerlendiriliyor.
AYNI MAHALLEDE İKİ AYRI EV DAHA TUTTU
Karatepe'nin resmi ikamet adresi olarak gösterdiği Yarenler Mahallesi'nde de kiralık iki ev tuttuğu ortaya çıktı.
Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre darbeci hain, çevresindekilere farklı kimlikler anlatarak dikkat çekmemeye çalıştı. Kimi zaman Konyalı olduğunu ve üniversite okumak için şehre geldiğini, kimi zaman ise ailesiyle sorun yaşadığı için memleketine dönmediğini söyledi. Geçimini kağıt ve hurda toplayarak, inşaatlarda çalışarak sağladığını anlattığı öğrenildi.
Karatepe'nin 10 yıl boyunca aynı mahallede birden fazla ev değiştirdiği, kiralarını peşin ödediği, kimseyle fazla iletişim kurmadığı ve sürekli şapka taktığı belirtildi.
PARAVAN EVLER KULLANDI
Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Karatepe'nin Yarenler Mahallesi'nde kiraladığı evleri "paravan" olarak kullandığı, geceleri ise Dörtyol Mahallesi'ndeki hücre evinde kaldığı tespit edildi.
KOMŞULARI ŞAŞKINLIKLARINI ANLATTI
Hücre evinin yan bloğunda 5 yıldır oturduğunu belirten Meral Karsak, yaşadığı şüpheyi şu sözlerle anlattı:
"Bina kullanılmadığından demir dış kapısını sürekli kapatıyordum. Ancak her gün gelip baktığımda dış kapı hep açık oluyordu. Tahminimiz gece karanlıkta gelip sabah erkenden de gidiyordu. O evde eşya bulunmuyordu. Muhtemelen kanepeyi filan kendisi buraya getirmiş. Cezasını çeksin."
Karatepe'nin üst kat komşusu olan Afganistan vatandaşı ise darbeci haini "Salih" ismiyle tanıdığını, bir kez birlikte inşaatta çalıştıklarını ve zaman zaman kendisine iş bulduğunu belirterek olay karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
Bir başka komşusu Hasan Danışman ise şunları söyledi:
"Bana Suriyeli olduğunu okumak için şehre geldiğini anlatmıştı. Kağıt ve hurda toplardı. Sonra iletişimimiz kesildi. Haberlerde fotoğrafını görünce çok şaşırdım ve hemen tanıdım."