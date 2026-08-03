10 yıldır firariydi! Başkan Erdoğan'a suikast timinin son üyesi FETÖ'cü hain Burkay Karatepe'nin 3 evi ve hücre evi görüntülendi

Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik FETÖ timinin tek firari ismi eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yıllarca nasıl saklandığına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah'ın görüntülediği hücre evi ve kiralık adresler, darbeci hainin dikkat çekmemek için kurduğu gizlenme yöntemini gözler önüne serdi. Sürekli kılık değiştiren ve farklı kimliklerle çevresini yanıltan Karatepe'nin, boş bir binayı hücre evine çevirdiği öğrenildi.

Afyonkarahisar kent merkezindeki Dörtyol Mahallesi'nde bulunan ve uzun süredir kullanılmayan İnaz Deprem Evleri'ndeki daireyi hücre evi olarak kullandığı belirlenen Burkay Karatepe'nin, burada yalnızca geceyi geçirdiği tespit edildi.

Boş binadaki daireyi yalnızca gece konaklamak için kullandığı belirlendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve Sabah'tan alınmıştır.)

Hücre evinde sadece bir kanepe ile temel ihtiyaç malzemeleri bulundu.

Dairede sadece uyuması için bir kanepe bulunduğu, başka herhangi bir eşyanın yer almadığı öğrenildi. Evde ayrıca birkaç gün yetecek kadar yiyecek ve alkolün bulunduğu poşet dikkat çekti.

POLİSİ GÖREBİLMEK İÇİN O DAİREYİ SEÇTİ

Hücre evinin en dikkat çeken özelliklerinden birinin caddeyi gören konumu olduğu belirtildi. Darbeci hainin, olası bir polis operasyonunu önceden fark edebilmek amacıyla özellikle bu daireyi tercih etmiş olabileceği değerlendiriliyor.