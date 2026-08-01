FETÖ’cü Karatepe’ye kelepçe! Ankara’dan net mesaj: Adaletten kaçış yok | Hücre evi ortaya çıktı! Erzak ve viski detayı

HEMEN YANINDA FETÖ'DEN EL KONULAN OTEL Karatepe'nin yakalandığı bölgeye çok yakın noktada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahibi A.A.'nın örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konulan 5 yıldızlı bir termal otelin bulunması da dikkat çekti.

ÖMER ÇELİK: BİR VATAN HAİNİ DAHA YAKALANDI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünde Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan FETÖ mensubu bir vatan haini daha yakalandı. Cumhurbaşkanımızın o gece her şeyi göze alarak ortaya koyduğu eşsiz irade, milletimizin egemenliğini çalmaya çalışan vatan haini FETÖ saldırısını yenilgiye uğrattı." Çelik, Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu iradenin milli egemenliğin müdafaası açısından "tarihi bir mühür" niteliğinde olduğunu belirtti. "MÜCADELENİN KESİNTİSİZ SÜRMESİ MİLLİ BİR GÖREVDİR" FETÖ'nün bazı ülkelerde çeşitli odaklar tarafından hâlâ himaye edildiğine dikkat çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hâlâ himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz."