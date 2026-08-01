FETÖ’cü Karatepe’ye kelepçe! Ankara’dan net mesaj: Adaletten kaçış yok | Hücre evi ortaya çıktı! Erzak ve viski detayı
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında Marmaris’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast teşebbüsünde yer alan 37 kişilik timin tek firari ismi Burkay Karatepe, 10 yıllık kaçışın ardından Afyonkarahisar’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Kırmızı bültenle aranan ihraç yüzbaşı Karatepe’nin saklandığı hücre evinde yüklü miktarda döviz, altın ve elektronik cihazların yanı sıra erzak ve yarısı dolu viski şişesi bulundu. Yakalanmanın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Adalet Bakanı Akın Gürlek peş peşe açıklamalarda bulunurken Gürlek, “Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak” mesajını verdi.
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan firari sanık Burkay Karatepe yakalandı.
Hakkında kırmızı bülten bulunan ve 10 yıldır aranan ihraç yüzbaşı Karatepe, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
SUİKAST TİMİNİN TEK FİRARİ İSMİYDİ
FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin, 15 Temmuz gecesi Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin tek firari ismi olduğu belirtildi.
Karatepe'nin saklandığı evde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz, altın ve çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.
HÜCRE EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
Kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı hücre evi görüntülendi.
Karatepe'nin gizlendiği, Afyonkarahisar-Kütahya yolu üzerindeki Dörtyol Mahallesi 2041 Sokak Depremevleri Sitesi'ndeki 2'nci kat 6 numaralı dairenin tüm odalarının boş olduğu, yalnızca bir odada birkaç kanepenin bulunduğu görüldü.
ERZAK DEPOLADI, ODADAN VİSKİ ŞİŞESİ ÇIKTI
Hücre evinde yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yanında bol miktarda erzak bulundurduğu belirlendi. Yakalandığı odada yarısı dolu viski şişesi de bulundu.
Odadaki eşyaların pislik içindeki hali dikkat çekerken, birkaç kıyafet, yerde yiyecek ve içecek artıkları ile poşetler içerisindeki erzaklar görüntülendi.
Karatepe'nin kaldığı binadaki diğer dairelerin de boş olduğu öğrenildi.
HEMEN YANINDA FETÖ'DEN EL KONULAN OTEL
Karatepe'nin yakalandığı bölgeye çok yakın noktada, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sahibi A.A.'nın örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konulan 5 yıldızlı bir termal otelin bulunması da dikkat çekti.
ÖMER ÇELİK: BİR VATAN HAİNİ DAHA YAKALANDI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"15 Temmuz alçak darbe teşebbüsünde Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan FETÖ mensubu bir vatan haini daha yakalandı. Cumhurbaşkanımızın o gece her şeyi göze alarak ortaya koyduğu eşsiz irade, milletimizin egemenliğini çalmaya çalışan vatan haini FETÖ saldırısını yenilgiye uğrattı."
Çelik, Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu iradenin milli egemenliğin müdafaası açısından "tarihi bir mühür" niteliğinde olduğunu belirtti.
"MÜCADELENİN KESİNTİSİZ SÜRMESİ MİLLİ BİR GÖREVDİR"
FETÖ'nün bazı ülkelerde çeşitli odaklar tarafından hâlâ himaye edildiğine dikkat çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu vatan haini terörist şebeke kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hâlâ himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz."
DURAN: ADALETİN TECELLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR
İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 10 yıldır kırmızı bültenle aranan Karatepe'nin yakalanmasının, devletin kararlılığının ve güvenlik güçlerinin üstün gayretinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Duran, şu ifadeleri kullandı:
"15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin yakalanması, devletimizin kararlılığının ve güvenlik güçlerimizin üstün gayretinin somut bir göstergesidir."
Operasyonda görev alan Emniyet teşkilatını tebrik eden Duran, "Türkiye Cumhuriyeti, milletine, vatanına kasteden hiçbir terör örgütüne ve hiçbir haine asla geçit vermeyecektir. Nerede olurlarsa olsunlar, adaletin tecellisinden kaçamayacaklardır." dedi.
AKIN GÜRLEK: HİÇBİR HAİN ADALETTEN KAÇAMAYACAK
Adalet Bakanı Akın Gürlek ise devletin, milletin iradesine, anayasal düzene ve seçilmiş Cumhurbaşkanına kasteden FETÖ'cü darbecilerin peşini hiçbir zaman bırakmadığını belirtti.
Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir hain adaletten kaçamayacak; işlediği suçların hesabını Türk yargısı önünde mutlaka verecektir." ifadelerini kullandı.
Burkay Karatepe'nin yıllar süren titiz takip ve çalışmalar sonucunda yakalandığını belirten Gürlek, operasyonda görev yapan Türk Polis Teşkilatı mensuplarını tebrik etti.
Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, FETÖ'ye ve darbeci zihniyete karşı mücadelemizi taviz vermeden sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.