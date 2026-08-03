FETÖ'cü Burkay Karatepe'yi yakalayan MİT'in yüz tanıma sistemi nasıl çalışıyor?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, kullanılan teknolojinin çalışma prensibini ve yerli sistemlerin stratejik önemini şu sözlerle aktardı:

"Burada özellikle şuna bakıyor; yüz hizalaması. Yani gözü burada milimetrik bir şekilde, burnu burada, ağız bölgesi bu şekilde... Ancak sakal uzatırsa nasıl olabilir, bıyık bırakırsa nasıl olabilir; bunların hepsi biyometrik açılımlarla analiz ediliyor. Yapay zeka ile birlikte test süreci devreye giriyor. Saç uzatırsa, sakal-bıyık bırakırsa ne kadar ve ne şekilde türlü versiyonları sisteme makine öğrenmesi ve derin öğrenme aracılığıyla giriliyor.

Bu tür sistemlerde hiçbir zaman yüzde 100 doğruluk elde edilemez. Ancak bu şahsın yüzde 77 oranında doğru eşleştirilmesi bile MİT'in bu operasyonda önemli bir başarıya imza attığını gösteriyor. Kameralar aracılığıyla şahsın hangi yoldan geçtiği, nerede görüldüğüne dair bilgiler otomatik olarak MİT'in havuzuna düşüyor. Konum ve lokasyon bilgisi de tespit edildiği için günün sonunda tabiri caizse yakayı ele vermiş oluyor."