TÜGVA'dan Başkan Erdoğan'a özel şarkı! Gönül bağının nişanesi BALA

TÜGVA Başkanı Beşinci'nin paylaşımı Beşinci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Tam doğru zaman, Erlere meydan, Sen de Erdoğan, Olasın Bala…" İnancımızdan aldığımız güçle, ecdadımızdan devraldığımız mirasla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürüdüğümüz bu kutlu yolun sesi şimdi hepimizin dilinde! "Bala" artık YouTube'da!





GENÇLERDEN BALA'YA BÜYÜK İLGİ

Büyük bir titizlikle hazırlanan eser, TÜGVA Yaz Okulları Final Programı'nda büyük ilgi gördü. Programın ardından da katılımcıların beğenisine sunulan çalışma, izleyenlerden tam not aldı. Başkan Erdoğan ile gençler arasındaki güçlü gönül bağı, bu özel eserle bir kez daha gözler önüne serildi.



İşte BALA şarkısının sözleri:

Tügva'dır adın,

Ecdadın yadın,

Haktan muradın,

Bulasın bala

Tam doğru zaman

Erlere meydan,

Sen de Erdoğan,

Olasın Bala...

İşte Türkiye,

Nerden nereye,

Reisle yine,

Gülesin bala,

Erdoğan başa,

Sen binler yaşa

Kavim gardaşa

Kâl'asın bala

Çalışmalara

Vermeden ara,

Tüm meydanlara,

Dolasın bala,

Koru gayeni

İmdat diyeni

Mazlumlar seni

Dilesin Bala

Aziz milletin,

Hizmet, hürmetin,

Kadrin kıymetin

Bilesin bala



Erdoğan başa,

Sen binler yaşa

Kavim gardaşa

Kâl'asın bala

Savaşta bile,

Milletin ile,

Düşman içine

Dalasın bala

Reis nisbetin,

Haktır ismetin

Nasip kısmetin,

Alasın bala

Tayyip Erdoğan,

Olmaz her doğan,

Emrinde her an,

Kalasın bala

Erdoğan başa,

Sen binler yaşa

Kavim gardaşa

Kâl'asın bala

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