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TÜGVA'dan Başkan Erdoğan'a özel şarkı! Gönül bağının nişanesi BALA

TÜGVA'nın 31 Temmuz 2026 tarihinde RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Final Programı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak hazırladığı BALA şarkısı sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

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TÜGVA'dan Başkan Erdoğan'a özel şarkı! Gönül bağının nişanesi BALA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Yaz Okulları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen coşkulu final programıyla sona erdi.

Video Oynatma İkonu BALA şarkısı yayımlandı

BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLİĞİN HEYECANINA ORTAK OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen kapanış töreninde gençlerle bir araya gelirken, binlerce gencin sevgi gösterileri ve tezahüratları eşliğinde gençliğin heyecanına ortak oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, ʺRenklensin Yaz Okulumuzʺ temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programına katıldı. (Fotoğraflar AA, İHA ve TÜGVA'nın sosyal medya hesaplarından alınmıştır.)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, ʺRenklensin Yaz Okulumuzʺ temasıyla düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Finali programına katıldı. (Fotoğraflar AA, İHA ve TÜGVA'nın sosyal medya hesaplarından alınmıştır.)

GÖNÜL BAĞININ NİŞANESİ: "BALA"

Programın en dikkat çeken ve duygusal anlarından biri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan özel eserin tanıtımı oldu.

TÜGVA'dan Başkan Erdoğan'a özel şarkı! Gönül bağının nişanesi BALA-2

Gençlerin Başkan Erdoğan'a duyduğu sevgi ile yıllar içinde kurulan güçlü gönül bağını yansıtan "BALA" adlı özel eser, ilk kez kamuoyuyla buluştu.

TÜGVA'dan Başkan Erdoğan'a özel şarkı! Gönül bağının nişanesi BALA-3


KUTLU YOLUN SESİ ŞİMDİ HEPİMİZİN DİLİNDE

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, şarkıyı sosyal medya hesabından, "Dinle, paylaş, arkadaşını etiketle; bu coşkuya hep birlikte ortak ol!" sözleriyle paylaştı.

TÜGVA Başkanı Beşinci'nin paylaşımıTÜGVA Başkanı Beşinci'nin paylaşımı

Beşinci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Tam doğru zaman, Erlere meydan, Sen de Erdoğan, Olasın Bala…" İnancımızdan aldığımız güçle, ecdadımızdan devraldığımız mirasla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürüdüğümüz bu kutlu yolun sesi şimdi hepimizin dilinde! "Bala" artık YouTube'da!

TÜGVA'dan Başkan Erdoğan'a özel şarkı! Gönül bağının nişanesi BALA-5

GENÇLERDEN BALA'YA BÜYÜK İLGİ

Büyük bir titizlikle hazırlanan eser, TÜGVA Yaz Okulları Final Programı'nda büyük ilgi gördü. Programın ardından da katılımcıların beğenisine sunulan çalışma, izleyenlerden tam not aldı. Başkan Erdoğan ile gençler arasındaki güçlü gönül bağı, bu özel eserle bir kez daha gözler önüne serildi.

İşte BALA şarkısının sözleri:

Tügva'dır adın,
Ecdadın yadın,
Haktan muradın,
Bulasın bala

Tam doğru zaman
Erlere meydan,
Sen de Erdoğan,
Olasın Bala...

İşte Türkiye,
Nerden nereye,
Reisle yine,
Gülesin bala,

Erdoğan başa,
Sen binler yaşa
Kavim gardaşa
Kâl'asın bala

Çalışmalara
Vermeden ara,
Tüm meydanlara,
Dolasın bala,

Koru gayeni
İmdat diyeni
Mazlumlar seni
Dilesin Bala

Aziz milletin,
Hizmet, hürmetin,
Kadrin kıymetin
Bilesin bala

Erdoğan başa,
Sen binler yaşa
Kavim gardaşa
Kâl'asın bala

Savaşta bile,
Milletin ile,
Düşman içine
Dalasın bala

Reis nisbetin,
Haktır ismetin
Nasip kısmetin,
Alasın bala

Tayyip Erdoğan,
Olmaz her doğan,
Emrinde her an,
Kalasın bala

Erdoğan başa,
Sen binler yaşa
Kavim gardaşa
Kâl'asın bala

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TÜGVA'dan Başkan Erdoğan'a özel şarkı! Gönül bağının nişanesi BALA-7 TÜGVA'dan Başkan Erdoğan'a özel şarkı! Gönül bağının nişanesi BALA-8 TÜGVA'dan Başkan Erdoğan'a özel şarkı! Gönül bağının nişanesi BALA-9

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