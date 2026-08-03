TÜGVA'dan Başkan Erdoğan'a özel şarkı! Gönül bağının nişanesi BALA
TÜGVA'nın 31 Temmuz 2026 tarihinde RAMS Park Stadyumu’nda gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yaz Okulları Final Programı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a özel olarak hazırladığı BALA şarkısı sosyal medya hesaplarından yayımlandı.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen Yaz Okulları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen coşkulu final programıyla sona erdi.
BALA şarkısı yayımlandı
BAŞKAN ERDOĞAN GENÇLİĞİN HEYECANINA ORTAK OLDU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Renklensin Yaz Okulumuz" temasıyla düzenlenen kapanış töreninde gençlerle bir araya gelirken, binlerce gencin sevgi gösterileri ve tezahüratları eşliğinde gençliğin heyecanına ortak oldu.
GÖNÜL BAĞININ NİŞANESİ: "BALA"
Programın en dikkat çeken ve duygusal anlarından biri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan özel eserin tanıtımı oldu.
Gençlerin Başkan Erdoğan'a duyduğu sevgi ile yıllar içinde kurulan güçlü gönül bağını yansıtan "BALA" adlı özel eser, ilk kez kamuoyuyla buluştu.
KUTLU YOLUN SESİ ŞİMDİ HEPİMİZİN DİLİNDE
TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, şarkıyı sosyal medya hesabından, "Dinle, paylaş, arkadaşını etiketle; bu coşkuya hep birlikte ortak ol!" sözleriyle paylaştı.
Beşinci yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Tam doğru zaman, Erlere meydan, Sen de Erdoğan, Olasın Bala…" İnancımızdan aldığımız güçle, ecdadımızdan devraldığımız mirasla ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yürüdüğümüz bu kutlu yolun sesi şimdi hepimizin dilinde! "Bala" artık YouTube'da!
GENÇLERDEN BALA'YA BÜYÜK İLGİ
Büyük bir titizlikle hazırlanan eser, TÜGVA Yaz Okulları Final Programı'nda büyük ilgi gördü. Programın ardından da katılımcıların beğenisine sunulan çalışma, izleyenlerden tam not aldı. Başkan Erdoğan ile gençler arasındaki güçlü gönül bağı, bu özel eserle bir kez daha gözler önüne serildi.
İşte BALA şarkısının sözleri:
Tügva'dır adın,
Ecdadın yadın,
Haktan muradın,
Bulasın bala
Tam doğru zaman
Erlere meydan,
Sen de Erdoğan,
Olasın Bala...
İşte Türkiye,
Nerden nereye,
Reisle yine,
Gülesin bala,
Erdoğan başa,
Sen binler yaşa
Kavim gardaşa
Kâl'asın bala
Çalışmalara
Vermeden ara,
Tüm meydanlara,
Dolasın bala,
Koru gayeni
İmdat diyeni
Mazlumlar seni
Dilesin Bala
Aziz milletin,
Hizmet, hürmetin,
Kadrin kıymetin
Bilesin bala
Erdoğan başa,
Sen binler yaşa
Kavim gardaşa
Kâl'asın bala
Savaşta bile,
Milletin ile,
Düşman içine
Dalasın bala
Reis nisbetin,
Haktır ismetin
Nasip kısmetin,
Alasın bala
Tayyip Erdoğan,
Olmaz her doğan,
Emrinde her an,
Kalasın bala
Erdoğan başa,
Sen binler yaşa
Kavim gardaşa
Kâl'asın bala