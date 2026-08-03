Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

Yolsuzluk ve örgüt soruşturması kapsamında tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırmak, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma, icbar suretiyle irtikap, zimmet ve rüşvet almak" gibi suçlamalar neticesinde görevden uzaklaştırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

Tutuklama kararının hemen ardından İçişleri Bakanlığı idari bir tedbir uygulayarak Erdal Beşikçioğlu'nu görevinden uzaklaştırdı. Bakanlığın aldığı bu karar, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi çerçevesinde geçici bir önlem olarak hayata geçirildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Ankara ili Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Edimin İfasına Fesat Karıştırmak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırma, İcbar Suretiyle İrtikap, Zimmet ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.08.2026 tarih ve 2026/744 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.