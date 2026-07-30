Dosyada bulunan 6 Sayıştay raporunda bazı ihalelerde usulsüzlük ve sahte belge düzenlendiğine ilişkin tespitlerin yer aldığı, belirli işlemlerde kamu zararı hesaplandığı belirtildi. Etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK verileri ile HTS analizlerinin yer aldığı dosyada; konser organizasyonu, otopark kiralama, imar ve ruhsat işlemleri üzerinden para ve stant talep edildiği, bazı ihalelerin "adrese teslim" gerçekleştirildiği ve şüpheliler arasında para transferleri bulunduğuna dair bulgular dosyaya yansıdı.

CHP'li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı.

DÖRT AYRI SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturmaya konu eylemler kapsamında şüpheliler hakkında; TCK'nin 220'nci maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, TCK'nin 235 ve 236'ncı maddelerinde düzenlenen ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, TCK'nin 250'nci maddesinde düzenlenen irtikap ve TCK'nin 252'nci maddesinde düzenlenen rüşvet verme ve alma suçlarından işlem yürütüldüğü belirtildi.

SAYIŞTAY RAPORLARINDA KAMU ZARARI TESPİTİ YAPILDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Etimesgut Belediyesi soruşturmasının; bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği veya düzenletildiği tespitleri üzerinden yürütüldüğü öğrenildi. Dosyada bulunan 6 Sayıştay raporunda, farklı tarihlerde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin önemli tespitlere yer verildi.

12 Şubat 2026 tarihli raporda 814 milyon 498 bin 556 TL, 21 Nisan 2026 tarihli raporda ise 760 milyon 591 bin 551,68 TL bedelli ihalelerin incelemeye alındığı kaydedildi. 30 Eylül 2025 tarihli raporda 11 milyon 990 bin TL kamu zararı tespit edildiği belirtildi.

"USULSÜZ VE ADRESE TESLİM İHALELER YAPILDI"

Etimesgut Belediyesinde mutemet olarak görev yaptığı belirtilen ve halen tutuklu bulunan S. K.'nın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadeler de soruşturma dosyasına girdi.