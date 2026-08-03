Irak ile imza töreninin yeni perde arkası! Talimat Başkan Erdoğan'dan: Çekin iki sandalye, imzalayın
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin imza töreninde yaşanan kısa duraksamaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'e özel açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu gecikmenin teknik bir düzeltmeden kaynaklandığını belirterek, Erdoğan'ın süreci anbean takip edip, "Çekin iki tane sandalye, imzalayın" talimatıyla mutabakatın tamamlandığını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin Külliye'deki görüşmesinin ardından düzenlenen imza töreninde kısa süreli bir duraksama yaşandı. Başkan Erdoğan'ın "Hakan, hamse" sözleri sonrası yaşananların yeni perde arkası A Haber'de ortaya çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber'e yaptığı açıklamada, törende yaşanan gecikmenin nedenini anlatarak, "Vaz da geçilmemişti, kriz de çıkmamıştı. Ama Cumhurbaşkanımız sağ olsun, olayı profesyonelce yönetmiş oldu." dedi.
Bakan Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında yürütülen görüşmelerde önemli bir uzlaşmaya varıldığını belirterek, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türk müteahhitleri tarafından hayata geçirilmesi konusunda mutabakat sağlandığını açıkladı.
Uraloğlu, "Vardığımız mutabakat zaptını netleştirdik. Petrol karşılığı Kalkınma Yolu'nun Türk müteahhitleri tarafından yapılması noktasında mutabakata vardık. Onu da yazdık, netleştirdik." ifadelerini kullandı.
GECİKMENİN NEDENİ TEKNİK DÜZELTME
İmza töreni öncesinde belgelerde küçük ancak kritik bir teknik ayrıntının fark edildiğini söyleyen Uraloğlu, uluslararası anlaşmalarda en küçük yazım farkının bile anlamı değiştirebildiğine dikkat çekti.
"Son anda arkadaşlarımız, karşılıklı olarak düzeltilmesi gereken teknik bir durumu fark ettiler. Bazen virgülün cümledeki yeri anlamı değiştirir. Dolayısıyla yazıma ilişkin küçük bir teknik düzeltme yapılması gerekti. Sonuçta bu uluslararası bir anlaşma, bir mutabakat. Bu nedenle, 'Bunu düzeltelim, ardından imzalayalım.' dedik." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN AYRINTIYI FARK ETTİ
Teknik ekiplerin Türk ve Iraklı yetkililerle birlikte düzenleme üzerinde çalıştığı sırada törenin devam ettiğini aktaran Uraloğlu, Başkan Erdoğan'ın eksik kalan imzaları anında fark ettiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, "Teknik ekip Irak tarafıyla birlikte düzeltme üzerinde çalışıyordu ancak o anda süreç tamamlanamadı. Bu sırada üç imza atıldı. Biz de imzacıları davet eden Iraklı ve Türk protokol üyeleri olarak bekledik. O esnada Cumhurbaşkanımız devreye girdi. 'Hakan, beş değil miydi?' diye Dışişleri Bakanımıza sordu." dedi.
"NE OLDU ARKADAŞLAR?"
Başkan Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini aktaran Uraloğlu, "Hakan Bey durumu anlatmaya çalıştı. Ardından Alparslan Bey'e döndü. Ben de o sırada arkadaşlarımıza, 'Ne oldu arkadaşlar? Düzeltemedik mi?' diye sordum." dedi.
IRAK TARAFI DA KARARLIYDI
Süreç boyunca Irak yönetiminin herhangi bir tereddüt yaşamadığını vurgulayan Uraloğlu, Irak Başbakanı ile Irak Ulaştırma Bakanı'nın anlaşma konusunda net bir irade ortaya koyduğunu söyledi.
"Irak Başbakanı ve Irak Ulaştırma Bakanı bu konuda gerçekten çok netti. Herhangi bir ikilem yaşamadılar. Ortada net bir irade vardı. Anlattığım teknik detayın ardından da bu irade açık şekilde ortaya konuldu." dedi.
YEMEKTE BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT: "ÇEKİN İKİ TANE SANDALYE, İMZALAYIN"
Eksik kalan imzaların daha sonra yemek programı sırasında tamamlandığını anlatan Uraloğlu, Başkan Erdoğan'ın süreci hızlandıran talimatını da paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın, "Ne oldu Abdulkadir? Niye imzalamadık biz bunu?" diye sorduğunu aktaran Uraloğlu, teknik düzeltmenin tamamlandığının belirtilmesi üzerine Erdoğan'ın, "Çekin iki tane sandalye, oturun bakalım, imzalayın bunu." talimatını verdiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu sürecin tamamını şöyle anlattı: "'Ama hadi getirin.' dedi. 'Çekin iki tane sandalye, oturun bakalım, imzalayın bunu.' talimatını verdi. Evrakları getirdik. Arkadaşlarımız da gerekli teknik düzenlemeyi tamamlamıştı. Ardından imzalar atıldı. O görüntüleri de basınla paylaştık. Böylece süreç tamamlanmış oldu."
Bunun üzerine gerekli evrakların getirildiğini, teknik düzenlemenin tamamlanmasının ardından imzaların atıldığını belirten Uraloğlu, böylece Türkiye ile Irak arasındaki mutabakatın resmiyet kazandığını ifade etti.