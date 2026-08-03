Irak ile imza töreninin yeni perde arkası! Talimat Başkan Erdoğan'dan: Çekin iki sandalye, imzalayın

Bakan Uraloğlu, "Teknik ekip Irak tarafıyla birlikte düzeltme üzerinde çalışıyordu ancak o anda süreç tamamlanamadı. Bu sırada üç imza atıldı. Biz de imzacıları davet eden Iraklı ve Türk protokol üyeleri olarak bekledik. O esnada Cumhurbaşkanımız devreye girdi. 'Hakan, beş değil miydi?' diye Dışişleri Bakanımıza sordu." dedi.

Teknik ekiplerin Türk ve Iraklı yetkililerle birlikte düzenleme üzerinde çalıştığı sırada törenin devam ettiğini aktaran Uraloğlu, Başkan Erdoğan'ın eksik kalan imzaları anında fark ettiğini söyledi.

"NE OLDU ARKADAŞLAR?"

Başkan Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğini aktaran Uraloğlu, "Hakan Bey durumu anlatmaya çalıştı. Ardından Alparslan Bey'e döndü. Ben de o sırada arkadaşlarımıza, 'Ne oldu arkadaşlar? Düzeltemedik mi?' diye sordum." dedi.

IRAK TARAFI DA KARARLIYDI

Süreç boyunca Irak yönetiminin herhangi bir tereddüt yaşamadığını vurgulayan Uraloğlu, Irak Başbakanı ile Irak Ulaştırma Bakanı'nın anlaşma konusunda net bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

"Irak Başbakanı ve Irak Ulaştırma Bakanı bu konuda gerçekten çok netti. Herhangi bir ikilem yaşamadılar. Ortada net bir irade vardı. Anlattığım teknik detayın ardından da bu irade açık şekilde ortaya konuldu." dedi.