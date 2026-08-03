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Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 40 şüpheli tutuklandı: Aralarında CHP'li Erdal Beşikçioğlu da var

Ankara'nın Etimesgut Belediyesi'ne 30 Temmuz'da yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi. Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

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Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 40 şüpheli tutuklandı: Aralarında CHP'li Erdal Beşikçioğlu da var

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.


LİSTE TAKVİM'DE: KİM HAKKINDA NE İSTENİYOR?

SIRA
ŞÜPHELİ VE MESLEĞİ
SEVK DURUMU
1
Erdal BEŞİKÇİOĞLU
Etimesgut Belediye Başkanı
TUTUKLAMA
2
Mutlu KERİMOĞLU
Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı
TUTUKLAMA
3
Taylan ÖZGÜVEN
Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı
TUTUKLAMA
4
İhsan Bahri BELLEK
Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı
TUTUKLAMA
5
Ali COŞAR
Etimesgut Belediye Başkanlığında Temizlik İşleri Müdürü
TUTUKLAMA
6
Tarhan ÖZKAYA
Etimesgut Belediye Başkanlığında Mali İşler Müdürü
TUTUKLAMA
7
Serpil ZENGİN
Etimesgut Belediyesi İmar İşleri Müdürü
TUTUKLAMA
8
Koray YILDIZ
Etimesgut Belediye Başkanlığında Memur
TUTUKLAMA
9
Rıza Emrah ALTINOK
Etimesgut Belediye Başkanlığında Memur
TUTUKLAMA
10
Cem Berk ERDİNÇ
Etimesgut Belediye Başkanı Özel Kalemi
TUTUKLAMA
11
Muzaffer ÇAKIR
Etimesgut Belediye Başkanlığı Etimkent AŞ Genel Müdürü
TUTUKLAMA
12
Adem DAŞÇI
Etimesgut Belediyesi Fen İşleri Çalışanı
TUTUKLAMA
13
Ozan YİĞİT
Etimesgut Belediye Başkanlığında CHP Meclis Üyesi
TUTUKLAMA
14
Zülküf SANCAR
Etimesgut Belediyesinde Zabıta Müdürü
TUTUKLAMA
15
Levent BOZKURT
Etimesgut Belediye Başkanlığında Destek Hizmetleri Müdürü
TUTUKLAMA
16
Atilla AKYÜREK
Etimesgut Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
TUTUKLAMA
17
Özkan TOSUN
Etimesgut Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü
TUTUKLAMA
18
Hüseyin ÜNLÜ
Belediye Görevlisi - İhale Komisyonu Üyesi
TUTUKLAMA
19
Baki GÖKDEMİR
Belediye Görevlisi - İhale Komisyonu Üyesi
TUTUKLAMA
20
Hasan BÜYÜKLİ
ETİMKENT A.Ş KASA SORUMLUSU
TUTUKLAMA
21
Fethi Kaan ALGAN
Etimkent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
TUTUKLAMA
22
Burak Berat POLAT
Etimesgut Belediyesinde Mimar
TUTUKLAMA
23
Tahsin ÇELİK
Etimkent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
TUTUKLAMA
24
Hüseyin YILMAZ
Erdal Beşikçioğlunun Yakın Koruması Özel Güvenlik Görevlisi
TUTUKLAMA
25
Yusuf AKBULUT
Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdür V.
TUTUKLAMA
26
Şakir YILDIZ
Etimesgut Belediyesinde Mimar
TUTUKLAMA
27
Onur TOLUNAY
Belediye Görevlisi - İhale Komisyonu Üyesi
TUTUKLAMA
28
Seyfi GEYİK
Etimkent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
TUTUKLAMA
29
Fatih İbrahim SÖNMEZ
Etimkent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
TUTUKLAMA
30
Songül BAL
Etimkent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
TUTUKLAMA
31
Bahadır Çağrı KEKEVİ
Etimkent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
TUTUKLAMA
32
Ayten AKPINAR
Etimkent A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi
TUTUKLAMA
33
Seyid Hamid HAŞİMİ
Standart Katı Atık Firması yetkilisi
TUTUKLAMA
34
Engin PİRİNÇCİ
Standart Katı Atık Firması çalışanı
TUTUKLAMA
35
Mustafa YÜCEL
adına kayıtlı şahıs firması mevcuttur.

(OĞLU BANDIRMA HAKİMİ ENSAR YÜCEL)
TUTUKLAMA
36
Seyit KARLI
Seka Tıp Sağlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi sahibi
TUTUKLAMA
37
Zahide TÜRKMEN (SESLİOKUYUCU)
Yosun Ambalaj Firma Yetkilisi
TUTUKLAMA
38
Koray PERKTAŞ
adına kayıtlı şahıs firması mevcuttur.
TUTUKLAMA
39
Atilla ERYİĞİT
FMT Global Firma Yetkilisi
TUTUKLAMA
40
Hasan CEYHAN
İş Takipçisi
TUTUKLAMA
41
Aykut CANİKLİ
Çıkıpıs isimli büfe sahibi - Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi
TUTUKLAMA
42
Seçil DÜŞER
Belediye Görevlisi - İhale Komisyonu Üyesi
TUTUKLAMA
43
Perrin Özge KARABAŞ
Belediye Görevlisi - İhale Komisyonu Üyesi
TUTUKLAMA
44
İlay ALKAN
Belediye Görevlisi - İhale Komisyonu Üyesi
TUTUKLAMA
45
Mehmet Kamil ÖZDURDU
Ritim Bilgisayar Kırtasiye firma sahibi
ADLİ KONTROL
46
Fatma Şölen KARA
Etimesgut Belediye Başkanlığında Memur
(ETİMKENT A.Ş GENEL MÜDÜRÜ MUZAFFER ÇAKIR'IN ÖZEL KALEM SEKRETERİ)
ADLİ KONTROL
47
Yunus ACAR
Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli
ADLİ KONTROL
48
SEYHAN DEMİRPENÇE
Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesi
ADLİ KONTROL
49
Seher ERYİĞİT
AER Firma Yetkilisi
ADLİ KONTROL
50
Eda ŞEN (ERYİĞİT)
AER Firma Ortağı
ADLİ KONTROL
51
Çağdaş BİLGİN
Etimesgut Belediyesi eski personeli
ADLİ KONTROL
52
Hanife Nur BAYRAM
Yosun Ambalaj Firma Yetkilisi
ADLİ KONTROL
53
Furkan HACIFAZLIOĞLU
HFO Grup İnşaat Gıda Enerji İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi sahibi
ADLİ KONTROL
54
BÜLENT DEMİRPENÇE
Etimesgut Belediyesi Meclis Üyesi
ADLİ KONTROL
55
Gürcan KARABAŞ
Etimesgut Belediye Başkanlığında CHP Meclis Üyesi
HASTANEDE TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edinilen bilgiye göre, savcılık ifadelerinin ardından Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 44'ü tutuklama, 10'u adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı.

Bir şüphelinin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.


CHP'li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)CHP'li Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

NELER YAŞANDI?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut Belediyesince yapılan bir kısım ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

Sayıştay raporları, etkin pişmanlık ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK ve HTS analizi kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi 55 şüpheli 30 Temmuz 2026'da gözaltına alınmıştı.

Video Oynatma İkonu Etimesgut Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda gözaltı işlemleri tamamlandı



BEŞİKÇİOĞLU'NUN EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun emniyet ifadesi tamamlandı. Beşikçioğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek, gelir kaynaklarının belediye başkanlığı maaşı, Tatbikat Sahnesi'nden elde edilen bilet gelirleri, oyunculuk faaliyetleri ve telif ödemeleri olduğunu söyledi.

Etimesgut Belediyesince yapılan ihalelere ilişkin görev ve yetkisi sorulan Beşikçioğlu, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanı olarak bana bağlı birimler Özel Kalem, İç Denetim ve Teftiş birimleridir. Bu birimlerin işleyişindeki herhangi bir şüpheli durumun varlığı halinde İç Denetim gerekli araştırmayı yapar, rapor doğrultusunda gereği halinde Teftiş Müdürlüğü devreye girer. Genel olarak başkanın denetim ve gözetim görevi vardır, temsil görevim vardır. Hafta içi her gün belediyeye gitmeye çalışırım. Belediyede bulunmadığım zamanlarda kanun ve yönetmelik gereği başkan vekilleri temsil ediyor. İhsan Bahri Bellek ve Mutlu Kerimoğlu temsil eder. Etimesgut Belediyesince yapılan ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur. Herhangi bir piyasa fiyat araştırmasında bulunmadım."

Beşikçioğlu, Sayıştay raporlarına konu edilen bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sonucunda ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

"Behzat Ç. dizisinin çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığı" yönündeki iddialara ilişkin Beşikçioğlu, yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını, çekimlerin Etimesgut'un tanıtımına katkı sunduğunu ve belediyenin zarara uğratılmadığını savundu.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerde ihale ve alımlara ilişkin tespitler sorulan Beşikçioğlu, belediyenin ihalelerine katılan şirketlerle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Beşikçioğlu, ifadesinde şunları söyledi:

"Bahse konu materyallerde benim hakkımda ya da benim adımın olduğu herhangi bir belge yoktur. İhaleye giren şirketleri tanımam, aramda herhangi bir bağ da yoktur. Görev ve yetki alanımda ihale, teknik şartname hazırlama yoktur. Bu hususta Sayıştay raporlarında anlaşılacağı üzere tarafıma herhangi bir suçlamada bulunulmamıştır. Ayrıca Serkan Kozan isimli şahsın dijitallerinde çıkan görüntülerde ben belediye başkanı olmadan önceki tarihlerde de mutemet, piyasa araştırması işlemleri yaptığı gözükmektedir."

Erdal Beşikçioğlu, soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan belediye çalışanı Serkan Kozan'ın daha önce yemekhane ücretlerini zimmetine geçirdiğinin tespit edildiğini ileri sürdü.

Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 40 şüpheli tutuklandı: Aralarında CHP'li Erdal Beşikçioğlu da var-3


225 BİN TL'LİK BORÇ SAVUNMASI

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu tarafından hesabına gönderilen 225 bin liraya ilişkin soruya Beşikçioğlu, "Bahse konu para transferi tarihinde ben yurt dışındaydım. Otele giriş yapmak için kredi kartını ibraz ettiğimde limit sorunu olduğu ve nakit ödemeyi kabul etmedikleri için Mutlu Kerimoğlu'ndan borç olarak para istedim. Göndermiş olduğu tutarı karta yatırdım, limit açtırdım. Türkiye'ye dönüşte parayı geri ödedim." yanıtını verdi.

Bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında dosyaya giren ses kayıtlarının da sorulması üzerine Beşikçioğlu, bu iş ve işlemlerin kendisine bağlı birim tarafından yürütülmediğini belirterek, şu beyanda bulundu:

"Şahsın beyanlarında bahsettiği olaylardan sonradan haberdar oldum. Bana sormuş olduğunuz hesap numaraları belediyeye ait hesap numaralarıdır. Konser yapılması nedeniyle bir işgaliye bedeli ödenmesi doğaldır. Bununla birlikte bu iş ve işlemler bana bağlı birim tarafından yürütülmemiştir. Şirketin doğduğu iddia edilen zararının karşılanması için şirkete ya da tanıdıklarına iş verilmesi gibi bir talimatım ya da yönlendirmem olmamıştır. Bu olaydan sonra yaptığım araştırmada şirketin konser bileti satamadığını tespit ettim.

Organizasyondan doğan zararın belediyeden tahsil edilmesi amacıyla bu beyanlarda bulunulduğunu düşünüyorum. Bilet rakamlarının tam sayısı, bilet satışı yapan firmalardan yapılacak yazışma sonrası öğrenilebilir. Ses kayıtlarında başkan olarak geçen şahıs ben değilim. İfademden ve konuşma içeriğinden anlaşılacağı üzere Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu olduğu bellidir."

Beşikçioğlu, cep telefonunda Belediye Başkan Yardımcısı Kerimoğlu ile yaptığı tespit edilen yazışmaların sorulması üzerine, "Bana görseli gösterilen şikayet konusu hakkında Mutlu Kerimoğlu isimli şahsa gönderme sebebim Mutlu Kerimoğlu'nun yetki ve görev alanın imarla ilgili olmasıdır. Bu konunun araştırılması ve gereğinin yapılması için Mutlu Kerimoğlu'na gönderdim. Keza bana iletilen şikayet ve sorunları ilgili Belediye Başkan yardımcılarının sorumluluk alanlarına göre iletirim ve gereğinin yapılmasını isterim." yanıtını verdi.

Beşikçioğlu, suçlamaları reddederek, şunları söyledi:

"Samimi olarak beyanlarda bulundum. Tarafıma okunan Sayıştay raporlarında, suç duyurusu kısmında ve bilirkişi raporlarında tarafıma herhangi bir isnat ya da suç beyan edilmemiştir. Özellikle Serkan Kozan'ın bahsettiği olaylar hakkında Sayıştay görevlileri ve Savcılık makamı incelemeler yapmış, şahsımın cezai ya da hukuki sorumluluğunu doğuracak bir tespitte bulunmadıkları gibi şahsıma bir suçlama da yöneltmemişlerdir. Yine tarafıma okumuş olduğunuz ses kayıtları, içerikleri incelendiğinde şahsıma ait bir konuşma bulunmadığı gibi konuşma içeriklerinde de iddia olunduğu gibi bir suç unsuru bulunmamaktadır. Eğitim ve uzmanlık alanım dışındaki konularda gerekli araştırma ve incelemeleri yapması için belediyenin İç Denetim ve Teftiş Müdürlüklerini harekete geçirerek yapılan işlerin usulüne uygun şekilde yapılıp yapılmadığını denetledim. Bir usulsüzlüğün tespiti halinde gereğinin ifası için savcılıklara başvuru yaptım."

Beşikçioğlu, şüphelilerden sadece Mutlu Kerimoğlu ile belediyedeki görevi dışında geçmişe dönük bir tanışıklığı ve dostluğu bulunduğunu ifade ederek, "Diğer belediye görevlisi şüphelileri Belediye Başkanı olduktan sonra tanıdım. Belediye görevi kapsamındaki hiyerarşi dışında başkaca bir ilişkim bulunmamaktadır. Şüpheli olarak görünen şirket sahipleri ve yetkilileri ile HTS iletişimim ve para transferim yoktur. Üzerime kayıtlı mal varlığı Belediye Başkanı olmadan önceki dönemlerdeki ticari faaliyetlerim ve miras yoluyla edindiğim mal varlığıdır. Suçlamalar soyut suç atfı mahiyetinde olup maddi delillerle desteklenmemiştir." savunmasını yaptı.

Beşikçioğlu gözaltı işlemi sonrası sağlık kontrolüne getirildi.Beşikçioğlu gözaltı işlemi sonrası sağlık kontrolüne getirildi.



DELİLLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Başsavcılık, soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları ile HTS kayıtlarının ayrıntılı şekilde incelendiğini bildirdi.

Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Seyid Hamid’i Haşimi isimli şahsın İstanbul Standart Katı Atık isimli iş yeri kasasından çıkan para, döviz, çek ve senetlere el koyma işlemi yapıldı.Seyid Hamid’i Haşimi isimli şahsın İstanbul Standart Katı Atık isimli iş yeri kasasından çıkan para, döviz, çek ve senetlere el koyma işlemi yapıldı.

CHP'Lİ ERDAL BEŞİKÇİOĞLU VE BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DE GÖZALTINDA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek'in gözaltına alındığı açıklandı.

Şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler gözaltına alındı.

GÖZALTI LİSTESİNDE SİYASİ PARTİ YÖNETİCİLERİ DE VAR

Operasyon kapsamında ayrıca belediyenin çeşitli müdürlüklerinde görev yapan yöneticiler, ETİMKENT A.Ş.'nin yöneticileri, belediye personeli, eski çalışanlar, bazı siyasi parti yöneticileri, belediye meclis üyeleri, belediyeyle iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi hakkında da gözaltı işlemi uygulandığı bildirildi.

55 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık açıklamasında, FMT Global, Kule Medikal, AER Group, Yosun Ambalaj, Standart Katı Atık, TBD Group A.Ş., Seka Tıp Merkezi, HFO İnşaat ve Ritim Bilgisayar başta olmak üzere belediyeyle iş ilişkisi bulunduğu değerlendirilen çeşitli firmaların yetkilileri hakkında da işlem yapıldığı ifade edildi.

Gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi.

Şüpheli listesinde bulunan 55 kişinin tamamının gözaltına alındığı belirtilirken, 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ile el koyma işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Gözaltına alınan Belediye Başkanı Beşikçioğlu, Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmelerinin planlandığı, soruşturmanın ise çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Video Oynatma İkonu Etimesgut Belediyesi ihale komisyonu odasına baskın!

MART AYINDA DA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Mart ayında Ankara Batı Başsavcılığı, Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent A.Ş.'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin "Zimmet" suçundan soruşturma başlatmış, operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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