15 Temmuz suikast timindeki tek firariydi! FETÖ'cü Burkay Karatepe yakalandı

Ele geçirilen malzemelerin arasında yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar ve dijital materyallerin bulunduğu görüldü.

Kelepçelenerek binadan çıkarılan Karatepe'nin polis aracına bindirilmesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmesi de görüntülere yansıdı.

HÜCRE EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı ev görüntülendi. Karatepe'nin gizlendiği, Afyonkarahisar- Kütahya yolu üzerindeki Dörtyol Mahallesi 2041 Sokak Depremevleri Sitesi'nin 2'nci katındaki 6 numaralı dairenin tüm odalarının boş olduğu, yalnızca bir odada birkaç kanepe yer aldığı görüldü.

Hücre evinde yakalanan FETÖ'cünün yanına bol miktarda erzak aldığı ve yakalandığı odada yarısı dolu viski şişesinin de bulunduğu görüldü (İhlas Haber Ajansı)

Odadaki eşyaların pislik içindeki halinin yanı sıra birkaç kıyafet ve yerdeki yiyecek/içecek artıkları, poşet içerisindeki erzaklar dikkati çekti. Öte yandan Karatepe'nin kaldığı binadaki tüm dairelerin boş olduğu da öğrenildi.

Teröristin yakalandığı bölgenin hemen yanı başında FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sahibi A.A.'nın örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konulan 5 yıldızlı bir termal otelin de bulunması dikkatlerden kaçmadı.

FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalandığı hücre evi görüntülendi

El konulan otelin sahibi A.C., FETÖ davası çerçevesinde tutuklanmış ve 3 yıl tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı.

ADALET BAKANLIĞI SUİKAST DAVASININ DETAYLARINI PAYLAŞTI

Adalet Bakanlığı, Karatepe'nin yakalandığını ve adli işlemlerin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü açıkladı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/277 Esas sayılı dosyasında görülen dava kapsamında verilen kararlar hatırlatıldı. 4 Ekim 2017 tarihinde açıklanan kararda, suikast teşebbüsü ve darbe girişimi eylemleri nedeniyle sanıklara ağır cezalar verildiği vurgulandı.

Açıklamada mahkemenin kararına ilişkin şu detaylar yer aldı:

31 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,

3 sanık hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,

1 sanık hakkında 4 kez müebbet hapis cezası,

1 sanık hakkında 3 kez müebbet hapis cezası,

4 sanık hakkında 1'er kez müebbet hapis cezası.

YARGITAY CEZALARI ONAMIŞTI

Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri FETÖ'cü Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleştiği kaydedildi. Eski Tuğamiral FETÖ'cü Tezcan Kızılelma'ya 15 yıl hapis cezası verildiği, bir sanığın ise beraat ettiği aktarıldı.

Verilen hükümlerin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 17 Mayıs 2022 tarihli kararıyla onanarak kesinleştiği hatırlatıldı.

SON FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILMIŞTI

Mahkeme sürecinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Burkay Karatepe, Özcan Karacan ve Ramazan Elmas yönünden yakalama kararlarının infazı beklenmek üzere dosyaların tefrik edildiği belirtildi. Suikast timinin firari tek ismi olan Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dosyası yakalama nedeniyle tefrik edilen firari sanıklardan Burkay Karatepe, 01.08.2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde sürdürülmektedir."

SUİKAST TİMİNİN 'TEK FİRARİSİ'YDİ

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, "37 kişilik suikast timi"nin tek firari ismiydi.

NASIL KAÇMIŞTI?

Soruşturma dosyası ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki detaylara göre; Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde bulunması sebebiyle saklanma ve arazi şartlarında hayatta kalma konusunda uzman olan FETÖ'cü Karatepe, darbe girişiminin hemen ardından kamuflajının altına giydiği sivil kıyafetlerle gruptan ayrıldı.

O dönem firari olan eski astsubay Ali Sarıbey ile paralarını birleştiren Karatepe, "Yiyecek alacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyerek Marmaris'ten sırasıyla İzmir, Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar hattına geçtiği tespit edildi.



SUİKAST GİRİŞİMİNE YARDIM EDEN ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Özcan Atlı tutuklandı. Şüphelinin, Karatepe'ye kendi adına kayıtlı SIM kartı verdiği ve saklanmasına yardımcı olduğu öğrenildi.

Soruşturmada, Özcan Atlı'nın Burkay Karatepe'ye kendisine ait SIM kartı verdiği ve firari olduğu süreçte saklanmasına yardım ettiği belirlendi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Özcan Atlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.