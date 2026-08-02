15 Temmuz suikast timindeki tek firariydi! FETÖ'cü Burkay Karatepe yakalandı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin tek firari ismi, kırmızı kategoride aranan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen nokta operasyonla yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda Afyonkarahisar ve Eskişehir emniyetinin ortak çalışmasıyla, terör örgütüne ait hücre evinde kıskıvrak yakalanan teröristin üzerinden yüklü miktarda döviz, ziynet eşyası, sahte kimlikler ve dijital materyaller ele geçirildi. FETÖ'cünün saklanmak için sürekli kılık değiştirdiği ve yüz tanıma sisteminin kaydına düşmesiyle takibe alındığı öğrenildi. Teröristin saklanmasına yardım ettiği, kendi adına kayıtlı SIM kartı verdiği belirlenen Özcan Atlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin 10 yıldır aranan tek firari ismi, kırmızı kategorideki ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki örgüt evinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyasıyla yurt dışına kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Boş binada, pislik içindeki tek bir odada saklandığı belirlenen teröristin yakalanma anları kameraya yansıdı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, Afyonkarahisar ve Eskişehir il emniyet müdürlüklerinin istihbarat şube müdürlüklerince ortak çalışma yürütüldü.
YERİ TESPİT EDİLDİ OPERASYONUN DÜĞMESİNE BASILDI
Çalışmalar sonucu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde yer alan, kırmızı bültenle aranan, meslekten ihraç edilen yüzbaşı ve eski helikopter pilotu olan terörist Burkay Karatepe'nin yeri tespit edildi.
Terörist Karatepe, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Bakanlığın açıklamasında, FETÖ ve yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.
HÜCRE EVİNDE YAKALANDI
Bu arada, emniyette işlemleri süren Burkay Karatepe'nin, kent merkezinde İnaz Deprem Evleri'ndeki örgüte ait hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.
Marmaris suikast timindeki firari FETÖ’cü yüzbaşı yakalandı
SIK SIK KILIK DEĞİŞTİRDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Güvenlik kaynakları, suikast teşebbüsünün ardından yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren teröristin, sahte kimlik kullandığını ve yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle tespitinin yapıldığını bildirerek, bir süredir takibe alınan Karatepe'nin yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmak isterken yakalandığını belirtti.
YAKALANMA ANLARI
FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin operasyon görüntüleri de paylaşıldı.
Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, gece saatlerinde hücre evine düzenlenen operasyona ilişkin görüntülerde polislerin binaya girerek hedef daireye ulaştığı ve Burkay Karatepe'yi saklandığı odada yakaladığı anlar yer aldı.
Kelepçelenerek binadan çıkarılan Karatepe'nin polis aracına bindirilmesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmesi de görüntülere yansıdı.
Ele geçirilen malzemelerin arasında yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, altın, sahte kimlikler, fotoğraflar, dizüstü bilgisayar, biri tuşlu olmak üzere 3 cep telefonu, çeşitli dokümanlar ve dijital materyallerin bulunduğu görüldü.
HÜCRE EVİ GÖRÜNTÜLENDİ
Kırmızı bültenle 10 yıldır aranan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı ev görüntülendi. Karatepe'nin gizlendiği, Afyonkarahisar- Kütahya yolu üzerindeki Dörtyol Mahallesi 2041 Sokak Depremevleri Sitesi'nin 2'nci katındaki 6 numaralı dairenin tüm odalarının boş olduğu, yalnızca bir odada birkaç kanepe yer aldığı görüldü.
Odadaki eşyaların pislik içindeki halinin yanı sıra birkaç kıyafet ve yerdeki yiyecek/içecek artıkları, poşet içerisindeki erzaklar dikkati çekti. Öte yandan Karatepe'nin kaldığı binadaki tüm dairelerin boş olduğu da öğrenildi.
Teröristin yakalandığı bölgenin hemen yanı başında FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sahibi A.A.'nın örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konulan 5 yıldızlı bir termal otelin de bulunması dikkatlerden kaçmadı.
El konulan otelin sahibi A.C., FETÖ davası çerçevesinde tutuklanmış ve 3 yıl tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı.
ADALET BAKANLIĞI SUİKAST DAVASININ DETAYLARINI PAYLAŞTI
Adalet Bakanlığı, Karatepe'nin yakalandığını ve adli işlemlerin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü açıkladı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/277 Esas sayılı dosyasında görülen dava kapsamında verilen kararlar hatırlatıldı. 4 Ekim 2017 tarihinde açıklanan kararda, suikast teşebbüsü ve darbe girişimi eylemleri nedeniyle sanıklara ağır cezalar verildiği vurgulandı.
Açıklamada mahkemenin kararına ilişkin şu detaylar yer aldı:
- 31 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
- 3 sanık hakkında 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
- 1 sanık hakkında 4 kez müebbet hapis cezası,
- 1 sanık hakkında 3 kez müebbet hapis cezası,
- 4 sanık hakkında 1'er kez müebbet hapis cezası.
YARGITAY CEZALARI ONAMIŞTI
Bakanlık açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri FETÖ'cü Ali Yazıcı hakkında yeniden yapılan yargılama sonucunda verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının kesinleştiği kaydedildi. Eski Tuğamiral FETÖ'cü Tezcan Kızılelma'ya 15 yıl hapis cezası verildiği, bir sanığın ise beraat ettiği aktarıldı.
Verilen hükümlerin Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 17 Mayıs 2022 tarihli kararıyla onanarak kesinleştiği hatırlatıldı.
SON FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILMIŞTI
Mahkeme sürecinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Burkay Karatepe, Özcan Karacan ve Ramazan Elmas yönünden yakalama kararlarının infazı beklenmek üzere dosyaların tefrik edildiği belirtildi. Suikast timinin firari tek ismi olan Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dosyası yakalama nedeniyle tefrik edilen firari sanıklardan Burkay Karatepe, 01.08.2026 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında adli işlemler Muğla Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde sürdürülmektedir."
SUİKAST TİMİNİN 'TEK FİRARİSİ'YDİ
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan hainlerden eski yüzbaşı Burkay Karatepe, "37 kişilik suikast timi"nin tek firari ismiydi.
NASIL KAÇMIŞTI?
Soruşturma dosyası ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki detaylara göre; Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde bulunması sebebiyle saklanma ve arazi şartlarında hayatta kalma konusunda uzman olan FETÖ'cü Karatepe, darbe girişiminin hemen ardından kamuflajının altına giydiği sivil kıyafetlerle gruptan ayrıldı.
O dönem firari olan eski astsubay Ali Sarıbey ile paralarını birleştiren Karatepe, "Yiyecek alacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Tanınmamak için güneş gözlüğü takıp, şort ve parmak arası terlik giyerek Marmaris'ten sırasıyla İzmir, Eskişehir ve Kütahya-Afyonkarahisar hattına geçtiği tespit edildi.
SUİKAST GİRİŞİMİNE YARDIM EDEN ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Özcan Atlı tutuklandı. Şüphelinin, Karatepe'ye kendi adına kayıtlı SIM kartı verdiği ve saklanmasına yardımcı olduğu öğrenildi.
Soruşturmada, Özcan Atlı'nın Burkay Karatepe'ye kendisine ait SIM kartı verdiği ve firari olduğu süreçte saklanmasına yardım ettiği belirlendi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Özcan Atlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AİLE AĞI VE 20 MİLYON LİRALIK ÖDÜL
Kaçış sürecinde aile çevresinden yardım aldığı belirlenen Karatepe'nin, Eskişehir'e geçerek babası Şevki Karatepe ile kız kardeşini evden alıp bilinmeyen bir yere götürdüğü öğrenilmişti. Ağustos 2016'da düzenlenen operasyonlarda tutuklanan aile üyelerinin ardından kamuoyuna yansıyan son iz de bu hatta kesilmişti.
İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde kırmızı kategoriye alınan Karatepe hakkında mal varlığı dondurma kararları da uygulanıyordu.
Kırmızı Listede yer alan terörist için ödül 20 milyon liraya çıkabiliyor.
DOSYASI DİĞER SANIKLARDAN AYRILMIŞTI
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 31 sanığın dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ana dava ile koruma polislerinin eşyalarının gasp edilmesine ilişkin "nitelikli yağma" davasında, yakalanamadığı için Burkay Karatepe'nin dosyası ayrılmıştı.
Yakalanan Karatepe'nin vereceği ifadelerle, 10 yıldır yanıt aranan soruların cevapları netlik kazanacak.