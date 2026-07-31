3 ilde orman yangınları kontrol altında! Bakan Yumaklı bölge bölge açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Eskişehir'de yangınlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin önemi çok büyük. 11 dakika, şu andaki ortalama yangınlara müdahale süremiz. Bunun 10 dakikaya indirilmesi bile çok ciddi bir alanın, çok ciddi bir bölgenin belki de tehlikeden korunmasına sebep olabilecek, yol açabilecek bir zaman dilimi. Belki 1 dakika çok önemli gibi görülmeyebilir ama hayati olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu yılki hedefimiz bunu 10 dakikaya indirmek. Bu ilk müdahale binası da işte bu 1 dakikaya sahip olma adına bizim için önemli bir etken olacak.

"138'İ ORMAN DIŞI 218 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ"

Rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini bir hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyumuzla paylaşmıştık. Sadece bizler değil; meteoroloji, AFAD ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları riskleri paylaştı. 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar, son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var: Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya, Mersin, Gülnar. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda bu alanların içerisinde risk arz etmeyecek, işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor.

Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında bin 600 ilk müdahale noktası var. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adet de orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Bu kadar yaygın bir ağ, yangına müdahale etme süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmek konusunda son derece etkili. Açılışını yaptığımız bu bina Eskişehir, Kütahya ve Bilecik dâhil 3 ile birden hizmet verebilecek konumda.