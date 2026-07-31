3 ilde orman yangınları kontrol altında! Bakan Yumaklı bölge bölge açıkladı
Türkiye genelindeki orman yangınlarına karşı yürütülen hava ve kara mücadelesinde sevindiren haberler peş peşe geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı; Antalya Alanya, Muğla Fethiye ve İzmir Foça yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Balıkesir Gömeç ile Mersin Gülnar-Aydıncık yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Aydın Çine'deki alevlerin ise enerjisinin düşürüldüğünü bildiren Yumaklı, müdahalenin sürdüğü Balıkesir Susurluk için sahadaki mücadelenin kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Ekiplerin özverili çalışmasını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Kahramanlarımızın alevlere karşı savaşı sürüyor" diyerek Yeşil Vatan’ı 7/24 savunmaya devam edeceklerini vurguladı.
Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Antalya Alanya, İzmir Foça ve Muğla Fethiye'de yeniden başlayan yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Antalya, Muğla ve Balıkesir'de 65 bağımsız bölümün ağır hasar gördüğünü ya da yıkıldığını bildirdi.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktardı...
Yangınlara ilişkin son durumu buraya tıklayarak takip edebilirsiniz.
CANLI ANLATIM
BİRÇOK NOKTADA KONTROL SAĞLANDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yürütülen söndürme çalışmaları ve bölgelerdeki son duruma ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı, gün boyu süren yoğun müdahaleler neticesinde birçok noktada yangınların hakimiyet altına alındığını duyurdu. Mücadelenin sonuç verdiğini vurgulayan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:
"Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde: Antalya / Alanya yangınını Tamamnek kontrol altına aldık."
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde dün başlayan yangının sabah saatlerinde söndürüldüğünü hatırlatan Bakan Yumaklı, aynı bölgede bugün farklı bir noktada çıkan yeni yangının da ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti. Yumaklı ayrıca, "Bugün başlayan İzmir / Foça’daki yangın da tamamen kontrol altında" dedi.
BALIKESİR, MERSİN VE AYDIN'DA SON DURUM
Diğer illerdeki tablonun da olumluya seyrettiğini aktaran Yumaklı, Balıkesir'in Gömeç ile Mersin'in Gülnar-Aydıncık hattındaki yangınların "BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA" alındığını bildirdi. Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına ilişkin ise "Enersisi düşürüldü" bilgisini paylaştı.
Alevlerle mücadelenin aralıksız sürdüğü noktalara da değinen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini altını çizerek belirtti. Yumaklı, açıklamasını "#YeşilVatan'ımızı #yangın’lara karşı 7/24 savunmaya devam edeceğiz" kararlılık mesajıyla tamamladı.
ALANYA VE FOÇA’DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya'nın Alanya ilçesindeki ve İzmir'in Foça ilçesindeki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Alevlere karşı mücadelenin sürdüğünü aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:
"Hava-kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın gün boyu süren etkin mücadelesi neticesinde Antalya/Alanya yangınını tamamen kontrol altına aldık. Muğla/Fethiye-Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, dün başlayan bir yangını bu sabah kontrol altına almıştık. Aynı bölgede bugün farklı bir noktada başlayan yeni bir yangın da ekiplerimizin yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Bugün başlayan İzmir Foça'daki yangın da tamamen kontrol altında. Balıkesir/Gömeç ve Mersin/Gülnar-Aydıncık yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Aydın/Çine yangınının ise enerjisi düşürüldü. Balıkesir/Susurluk'ta meydana gelen orman yangınına ise ekiplerimizin müdahalesi aralıksız şekilde devam ediyor."
FETHİYE'DE YENİDEN YANGIN ÇIKTI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı hava araçlarının yanı sıra arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere 2 uçak, 8 helikopter, 22 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer ve 169 personelle müdahale ediliyor
BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMALAR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Eskişehir'de yangınlardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Yangınlarla mücadelede ilk müdahale ekiplerinin önemi çok büyük. 11 dakika, şu andaki ortalama yangınlara müdahale süremiz. Bunun 10 dakikaya indirilmesi bile çok ciddi bir alanın, çok ciddi bir bölgenin belki de tehlikeden korunmasına sebep olabilecek, yol açabilecek bir zaman dilimi. Belki 1 dakika çok önemli gibi görülmeyebilir ama hayati olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla bu yılki hedefimiz bunu 10 dakikaya indirmek. Bu ilk müdahale binası da işte bu 1 dakikaya sahip olma adına bizim için önemli bir etken olacak.
"138'İ ORMAN DIŞI 218 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ"
Rüzgarların çok şiddetli bir periyoda girdiğini bir hafta öncesinden her türlü iletişim kanalını kullanarak kamuoyumuzla paylaşmıştık. Sadece bizler değil; meteoroloji, AFAD ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları riskleri paylaştı. 29 Temmuz'da başladı şiddetli rüzgarlar. O tarihten bu yana kadar, son 3 günde ülkemiz genelinde 138'i orman dışında olmak üzere 218 yangına müdahale edildi. Bu yangınların 213'ü tamamen kontrol altına alındı. Mevcutta devam eden 5 yangın var: Balıkesir Gömeç, Antalya Alanya, Mersin, Gülnar. Bu alanlarda yangınlarda büyük ölçüde kontrol sağlandı. Şu anda bu alanların içerisinde risk arz etmeyecek, işin doğasında olan tütmelerin dışında bir problem görünmüyor.
Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye sathında bin 600 ilk müdahale noktası var. Burada arkadaşlarımız konuşlandırılmış vaziyette. Yine ayrıca yangın riski taşıyan bölgelerde toplam 882 adet de orman ilk müdahale ekip binası bulunuyor. Bu kadar yaygın bir ağ, yangına müdahale etme süresini 11 dakikadan 10 dakikaya indirmek konusunda son derece etkili. Açılışını yaptığımız bu bina Eskişehir, Kütahya ve Bilecik dâhil 3 ile birden hizmet verebilecek konumda.
SUSURLUK'TA ALEVLER YÜKSELİYOR
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürerken, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmediğini belirterek, "Müdahalemiz devam ediyor. Şu anda 6 uçak, 5 helikopterle alevlere havadan da müdahale ediyoruz" dedi.
ÇİNE'DE MÜCADELE YENİDEN BAŞLADI
Aydın'ın Çine ilçesinde dün çıkan orman yangını Kavşit Mahallesi'ne giden yol kenarına kadar ulaştı. Vatandaşlar ellerindeki hortum ve çalılarla yangına müdahale ederken, havadan uçak ve helikopterlerle söndürme çalışmalarına devam edildi. Yangında, 1'i jandarmaya ait olmak üzere 2 aracın da yandığı belirtildi.
Bir diğer yandan yangının etkili olduğu Kavşit Yaylası'nda yaşayan Arzu Celep (80), yangında kaybolan ve öldüğünü düşündüğü köpeği için ağladı.
Celep, "Kül olduk, işe yararım kalmadı. Köpeğim yok. Nerede öldüğü belirsiz. Ne olur yardımcı olun. Köpeğim vardı. Köpeğime kuzular gibi bakıyordum. Köpeğim ölmüş. Çok özlüyorum, canımdan kıymetliydi. Yabancı birinin geldiğini görse havlar, haber verirdi. Köpeğim yok" dedi.
FOÇA'DA DUMANLAR YÜKSELİYOR
Bir yangın haberi de İzmir'in Foça ilçesinden. Atatürk Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.
AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç’te başlayarak Ayvalık’ın kırsal mahallelerine kadar yayılan ve binlerce hektarlık alanı etkileyen orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Mesut Ergin, yangının üçüncü gününde kontrol altına alındığını şu cümlelerle aktardı:
Hepinize geçmiş olsun. Gömeç’te çıkan yangın Ayvalık’ın köylerine kadar sirayet etmişti. Üçüncü günde başta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekipleri, belediyemizin personeli ve köylülerimiz ile gönüllülerimizin büyük özverisi sayesinde yangın şu an durdurulmuş vaziyette. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
TÜRKİYE GENELİNDEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM
İletişim Başkanlığı, Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı. 29 Temmuz’dan bu yana 206 yangına müdahale edilirken, yangınların 202’sinin tamamen kontrol altına alındığı bildirildi. Devam eden 4 yangından 3’ü büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Aydın’ın Çine ilçesindeki yangına yönelik müdahale sürüyor.
Türkiye’nin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.
HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE
Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadele kapsamında ülke genelinde 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA’dan oluşan hava gücünün yanı sıra 1.953 arazöz, 2.766 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle sahada görev yapıyor.
1.600’ü aşkın noktada konuşlandırılan ekipler, yangınlara en kısa sürede müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.
206 YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ
Şiddetli rüzgarların başladığı 29 Temmuz’dan bu yana ülke genelinde 133’ü orman dışı olmak üzere toplam 206 yangına müdahale edildi.
En son Muğla’nın Fethiye ilçesindeki yangın olmak üzere, bu yangınların 202’si tamamen kontrol altına alındı.
3 YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA
Mevcut durumda devam eden 4 yangından Balıkesir’in Gömeç, Antalya’nın Alanya ile Mersin’in Gülnar-Aydıncık ilçelerindeki yangınların büyük ölçüde kontrol altında olduğu bildirildi.
Ekiplerin, söz konusu yangınları tamamen kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürdüğü belirtildi.
AYDIN ÇİNE’DE ÇETİN MÜCADELE
Aydın’ın Çine ilçesinde dün öğleden sonra başlayan yangın ise şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Yangınla mücadelenin şiddetli rüzgar nedeniyle zorlaştığı belirtilirken, ekiplerin yangını bir an önce kontrol altına almak için oldukça çetin bir mücadele verdiği kaydedildi.
10 İL İÇİN YANGIN UYARISI
Açıklamada, özellikle bugün hava sıcaklığı ve rüzgar hızının yüksek değerlere ulaşması beklenen illerde olası orman yangınlarına karşı daha dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Uyarı yapılan iller şöyle sıralandı:
Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin ve Adana.
YAKANLAR YAKALANDI
Balıkesir Valiliği yaptığı açıklamada, Gömeç'te yangın çıkaran 2 kişinin tutuklandığını duyurdu.
Zanlıların kaynak yaptığı sırada sıçrayan kıvılcımların yangına neden olduğu belirlendi.
Valilik açıklamasında, "Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, yangının, O.G. ve M.Y. isimli şahısların evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcımdan başladığı tespit edilmiş olup, şahıslar Burhaniye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi
BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarındaki son duruma ilişkin kritik sahadan gelen güncel verileri paylaştı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi karadan ve havadan kesintisiz sürerken sevindirici ilk haber Muğla'dan geldi.
MUĞLA'DA TEHLİKE GEÇTİ
Bakan Yumaklı, Fethiye'deki yangının tamamen söndürüldüğünü duyurarak, "Sahada yürüttüğümüz özverili ve etkin mücadeleler neticesinde; Muğla / Fethiye yangını tamamen kontrol altına alınmıştır." açıklamasını yaptı.
ÜÇ İLDE ALEVLER BASTIRILDI
Bölgeden gelen müjdeli haberlerin devamında Balıkesir, Antalya ve Mersin'deki yangınların büyük oranda kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Balıkesir / Gömeç Antalya / Alanya ve Mersin / Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alındı." dedi.
ÇİNE'DE MÜCADELE KESİNTİSİZ SÜRÜYOR
Aydın'ın Çine ilçesindeki yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Bakan Yumaklı, "Aydın / Çine’de devam eden #yangın tamamen kontrol altına alınıncaya kadar ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.
3 İLDE 65 BAĞIMSIZ BÖLÜM HASAR ALDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yangınlar sebebiyle 3 ilde 65 bağımsız bölümün hasar aldığını açıkladı.
Kurum şu ifadeleri kullandı:
"Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yangınların kontrol altına alındığı yerlerde ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımıza başladı.
Şu anda Antalya, Muğla ve Balıkesir’de yangınlarda 65 bağımsız bölüm ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Milletimiz üzülmesin, devletimiz daima yanınızdadır!" ifadelerini kullandı.
TAHLİYE EDİLEN MAHALLELİ YAŞANANLARI ANLATTI
Aydın’ın Çine ilçesindeki orman yangınında tahliye edilen Dutluoluk Mahallesi sakinleri yaşananları anlattı. Mahalleliden Sergen Gün, “Dün öğle saatlerinde yangın çıkınca biz de müdahale ettik. Daha önce de başımıza gelmişti. Gittiğimde alev topu olmuştu. Bizi geri çevirdiler. Maden ocağının bulunduğu noktaya çıktık. Ağaçlar ateş topları atmaya başladı. Yangının bizim köyle alakası yoktu ancak akşam saatlerinde köye yaklaştı. Akşam da köyü boşalttık. İmece usulü hayvanlarımızı taşıdık. Mahallemizde bir bağ evi yandı. Can veya mal kaybımız olmadı" dedi.
"UYUMADIM"
Mahalle sakinlerinden Tayfun Kaya ise “Yangın Kavşit’te başlayıp Dutluoluk Mahallesi'ne kadar ulaştı. Evlerimizi tahliye etmek zorunda kaldık. Tehlike hala devam ediyor. Bir bağ evimiz ve zeytinliklerimiz yandı. Belki bize ihtiyaç olur diye burada bekliyoruz. Geceyi de burada geçirdik. Daha hiç uyumadım" ifadelerini kullandı.
TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADAYIZ
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından devam eden yangınlara ilişkin açıklama yapıldı.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarımız da tüm gücüyle sahada. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç yangınlarına müdahalemizi havadan yoğunlaştırdık. Yeşil Vatan'ımızı yangınlara karşı havadan ve karadan korumak için tüm gücümüzle sahadayız" ifadelerine yer verildi.
AYDIN'DA HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.
Yangın, dün (30 Temmuz) saat 15.00 sıralarında Kavşit Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler başta olmak üzere alevlere uçak ve helikopterlerle havadan, çok sayıda iş makinesi, arazöz, su tankeri ve orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Bölgede AFAD ekipleri, UMKE, jandarma, polis, itfaiye, sağlık ekipleri, DSİ ekipleri ve STK’lar da görev aldı. Dün, alevlerin ulaştığı Kavşit Mahallesi'ndeki bazı yayla evleri zarar görürken, söndürme çalışmalarına katılan 2 kişi dumandan etkilendi. Yangın sebebiyle Mutaflar Mahallesi’nin bir kısmı ve Dutluoluk Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen hayvanlar da ilçenin hayvan pazarında güvenli alana alındı.
HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
Yangına gece boyunca karadan müdahale sürerken, havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da yeniden çalışmalara başladı. Ekipler karadan da alevlere müdahale etmeye devam ediyor.
SINDIRGI YANGINI KONTROL ALTINDA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Gölcük Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı
KURTARILAN HAYVANLAR, HAYVAN PAZARINA YERLEŞTİRİLDİ
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınında Dutluoluk Mahallesi’nden tahliye edilen hayvanlar, belediyenin hayvan pazarına yerleştirildi. Hayvanlarını kurtaran vatandaşlardan Elif Sulargil, “Hayvanımız olduğu için çok kötü süreçteyiz. Ama devletimiz ve belediyeye teşekkür ederiz. Hayvanlarımızı yerleştirdik. Şimdi biraz rahatladık” dedi.
Çok kötü bir gün yaşadıklarını belirten Gülfer Ergül ise “Çok acı bir gün geçirdik. Allah kimselere yaşatmasın. Çok korkunç bir gün yaşadık. 9 hayvanım vardı. 1’i hariç diğerlerini kurtardık. Yardım edenlere Allah zeval vermesin” diyerek yaşadıklarını anlattı.
Aynı mahallede yaşayan Zühre Sulargil ise “Yangında çok kötü şeyler yaşadık. Öğlenden beri yangın devam ediyor. Hayvanlarımızı devlet gelip götürdü. Allah onlardan razı olsun. Evlerimiz ne durumda bilmiyoruz. Alevler çok yakınlaştı” ifadelerini kullandı.
ÇANAKKALE YANGINI KONTROL ALTINDA
Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle saat 21.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Biga ilçemiz Yeniçiftlik köyü kırsalında, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 15.42 sıralarında meydana gelen orman yangını, saat 21.30 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Bölgede ekiplerimiz tarafından soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında özveriyle görev yapan başta orman teşkilatımız olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline, gönüllülerimize ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı hassasiyet göstermeleri, açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları önemle rica olunur” denildi.
AYDIN'DA YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangını etkisini sürdürürken, alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Yangın bölgesi dron ile görüntülendi.
Kavşit Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayıldı. Yangına 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 127 personel ile karadan müdahale edildi. Havanın kararması ile karadan müdahalenin devam ettiği yangında ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Zaman zaman alevlerin rüzgarla birlikte yeniden yükselmesi geceyi aydınlattı. Mutaflar Mahallesi'ne kadar ulaştığı öğrenilen yangın nedeniyle bazı vatandaşların evlerinden ayrılarak mahalle merkezine geldiği öğrenildi. Yangın bölgesi havadan görüntülendi. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde alevlerin mahalleye ulaştığı görüldü.
MÜCADELEMİZ GECE-GÜNDÜZ SÜRÜYOR
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin şu ifadelerde bulundu:
"Hava-kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızla birlikte sahada yürüttüğümüz etkin ve kesintisiz mücadele sonucunda;
- Muğla / Seydikemer yangını tamamen kontrol altına alınmıştır.
- Muğla / Fethiye
- Antalya / Alanya ve
- Mersin / Gülnar-Aydıncık yangınları ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır.
- Aydın / Çine ve
- Balıkesir / Gömeç bölgelerinde devam eden orman yangınlarında ise mücadelemiz son alev sönene kadar sürecek.
YeşilVatan'ımızı yangın risklerine karşı korumak için tüm gücümüzle sahadayız."
SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILAN UYGUR: ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ
Söndürme çalışmalarına destek veren İHH Arama Kurtarma ekibinden Ali Uygur, dün geceden itibaren sahada bulunduklarını ifade etti.
Yangın bölgesinde kesintisiz şekilde gece gündüz her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Uygur, "Destek talep edildiği anda en kısa sürede sahaya çıkıyoruz. Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Olası tehlikelere karşı vatandaşlara yardımcı oluyoruz." dedi.
Uygur, rüzgarın etkisini artırmaması halinde yangının kontrol altına alınacağını belirtti.
KURTARILAN KAPLUMBAĞA SU BİRİKİNTİSİNE BIRAKILDI
Öte yandan yangının etkili olduğu alanda bulunan bir kaplumbağa kurtarılarak bahçe sulamasında kullanılan havuzun yanındaki su birikintisine bırakıldı.
169 YANGINDAN 163'Ü KONTROL ALTINDA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.
Bakan Yumaklı, orman yangınlarının son durumuna ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğünü belirten Yumaklı, paylaşımında şunları kaydetti:
"Dünden bu yana ülkemiz genelinde 110'u orman dışı olmak üzere 169 yangına müdahale ettik. Bu yangınların 163'ünü tamamen kontrol altına aldık. Son olarak Antalya Kaş ve Isparta Eğirdir yangınları da tamamen kontrol altına alındı. 5 ilde devam eden 6 yangında ise Mersin Gülnar ve Muğla Seydikemer yangınları büyük ölçüde kontrol altında. Antalya Alanya ve Muğla Fethiye yangınlarının enerjisi düşürüldü. Aydın Çine ve Balıkesir Gömeç'teki yangınları kontrol altına almak için ekiplerimizin havadan ve karadan müdahaleleri yoğun şekilde sürüyor."
ALANYA'DA 153 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, tedbir amacıyla dört mahallede toplam 153 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.
Antalya Valiliği, Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde dün saat 16.28'de başlayan orman yangınına ilgili tüm kurumların koordinasyonunda havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, yangından etkilenen Sapadere, Beldibi, Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde tedbir amacıyla toplam 66 hanede yaşayan 153 vatandaşın güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.
Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu yaşayan vatandaş bulunmadığı aktarılan açıklamada, söndürme çalışmalarında 150 ekip, 786 personel, 244 araç, 2 uçak ve 12 helikopterin görev yaptığını kaydedildi.
305 DEKAR TARIM ALANI ETKİLENDİ
Bölgede enerji ve haberleşme altyapısının sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını, vatandaşlar ile görevli personelin ihtiyaçlarının ilgili kurumlar tarafından karşılandığını ifade edilirken, ilk belirlemelere göre yangında ilçedeki 24 çiftçiye ait toplam 305 dekar tarım alanının etkilendiğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtildi.
FETHİYE'DE ORMAN YANGINI RÜZGARIN ETKİSİYLE YENİDEN BAŞLADI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisini artırmasıyla yeniden başladı.
Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve öğle saatlerinde havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınan yangın, bölgede rüzgarın şiddetlenmesi üzerine yeniden alevlendi.
Yangına, bölgede soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerin yanı sıra çok sayıda orman işçisi ile hava araçları müdahale ediyor.
Ekiplerin, yangını yeniden kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
BALIKESİR'DE 1250 HEKTAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ve Göcek'teki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Şahindere mevkisinde dün öğle saatlerinde çıkan yangının bu sabah saatlerinde kontrol altına alındığını belirten Vali Ustaoğlu, "Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu vesileyle, o bölgede fedakarca görev yapan tüm arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi olarak katkılarını görüyoruz. Şu an Ayvalık ilçesi kırsalındayız, malumunuz yine dün öğle saatlerinde Gömeç ilçesi kırsalında Kumgedik Mahallemizde başlayan yangın maalesef hava muhalefetinin etkisiyle, yoğun rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayıldı. Gömeç ve Ayvalık ilçemizde 7 mahalle kırsalında geniş bir alana yayıldı. Gömeç'in 4, Ayvalık'ın da 3 mahallesinin kırsalında devam eden yangına dün meydana geldiği andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte harekete geçerek müdahalemize başladık. Zaman zaman biz de sosyal medyadan yapılan müdahaleleri basınla vatandaşlarımızla kamuoyuyla paylaştık. Dün, olay olduğu andan itibaren 6 helikopter, 5 uçak toplamda 900'ü aşkın personelimizle birlikte vatandaşlarımızın da katılımıyla beraber yoğun bir müdahalemiz oldu ve gece yarısı özellikle 2 köyümüzde, Hacıveliler ve Tıfıllar köyümüzde vatandaşlarımızı tedbir amaçlı tahliye ettik. 53 vatandaşımızı KYK yurtlarına yerleştirdik. Allah’a şükür köyümüzde herhangi bir zarar ziyan herhangi bir can kaybı olmadı. Zaten köyümüzün de hemen kenarında yangın durdurularak, köyümüzün etki altına alınmasının da önüne geçilmiş oldu" dedi.
'1250 HEKTAR CİVARINDA BİR ALANIN ETKİLENDİĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'
Vali Ustaoğlu, "Şu an itibarıyla devam eden yangına bizim müdahalemiz gerek hava unsurlarıyla gerek kara unsurlarımızda devam ediyor. Şu an itibarıyla 6 helikopter, 5 uçak, 44 arazözümüz, yine su ikmal araçlarıyla, itfaiye araçlarıyla ve özellikle köylerimizdeki bütün vatandaşlarımızın elinde bulunan su tankerlerinin de katkılarıyla müdahale devam ediyor. Gece biraz daha karanlıkta net görünüyor, geniş bir alana yayılan bir yangın söz konusu. Tahmini olarak yer yer içerisinde yanmamış alanlar olduğunu varsayıyoruz ama 1250 hektar civarında bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Net rakamları, yangın kontrol altına alındıktan sonra sizlerle paylaşırız. Burada sevindirici olan herhangi bir can kaybının olmaması, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla şu an burada sahadayız. Yangın kontrol altına alındıktan sonra varsa zarar ziyan tespitleri tespitini yapacağız, kısacası devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahada ve vatandaşımızın buradaki sıkıntılarını giderme noktasında elbirliği ile güzel bir koordinasyon içerisinde gayret gösteriyoruz. Havadan müdahaleler ve arkadaşlarımızın yoğun çabasıyla inşallah yangını kontrol altına alırız. Bizi burada en fazla tehdit eden şey şu an rüzgar. Nem oranı biraz yüksek bu bizim için inşallah avantaj teşkil eder. Diğer yandan biraz da rüzgar etkisini azaltırsa kontrol altına alma ihtimalimiz biraz daha yüksek olur" diye konuştu.
13 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir ve Manisa'da dün çıkan 6'sı ormanda, 7'si kırsal alanda olmak üzere toplam 13 yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Muğla ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte orman yangınları sürerken, İzmir ve Manisa'da da dün yangınlar çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 6 orman ve 7 kırsal alandaki yangın kontrol altına alındı. Yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
ALEVLER EVLERE ULAŞMADAN DURDURULDU
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle İzmir’in Bergama ilçesi sınırlarına ulaştı. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçraması engellenirken, Çandarlı’da gece saatlerinde çıkan iki ayrı yangın ise kontrol altına alındı.
Balıkesir’in Gömeç ilçesinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle dün öğle saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesine sıçradı. Demircidere ve Okçular mahallelerinde etkili olan yangına, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri çok sayıda personel ile hava ve kara araçlarıyla müdahale ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlara dağıttığı yangın tankerleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerine ve ilçe belediyesine ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin Hacıveliler ve Tıfıllar mahallelerindeki evlere ulaşması önlendi. Yangının Kozak Yaylası çevresinde etkisini sürdürdüğü, söndürme çalışmalarının ise aralıksız devam ettiği bildirildi.
Bergama’daki yangınla mücadele sürerken, gece saatlerinde Çandarlı'da Eyko Sitesi yakınlarında da ot yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Öte yandan, saat 04.00 sıralarında Çandarlı’da çıkan ve çevredeki evleri tehdit eden başka bir yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.
BAKAN YUMAKLI SON DURUMU AÇIKLADI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Yumaklı, dünden bu yana ülke genelinde 69'u orman dışı olmak üzere toplam 115 yangına müdahale edildiğini, bunlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Balıkesir Edremit, Çanakkale Ayvacık ve Antalya Kumluca yangınlarının da tamamen kontrol altına alındığını belirten Bakan Yumaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece çıkan yangının enerjisinin ise büyük ölçüde düşürüldüğünü ifade etti.
115 YANGINDAN 110'U KONTROL ALTINDA
Bakan Yumaklı, dünden bu yana Türkiye genelinde 69'u orman dışı olmak üzere toplam 115 yangına müdahale edildiğini belirterek, bu yangınların 110'unun tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.
3 YANGIN DAHA SÖNDÜRÜLDÜ
Yumaklı, son açıklamasının ardından yürütülen çalışmalar sonucunda Balıkesir'in Edremit, Çanakkale'nin Ayvacık ve Antalya'nın Kumluca ilçelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
FETHİYE'DEKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Bakan Yumaklı, gece saat 02.00 sıralarında Muğla'nın Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde yeni bir yangın çıktığını belirterek, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının enerjisinin sabaha karşı büyük ölçüde düşürüldüğünü, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü kaydetti.
HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE
Yangınlarla mücadelede 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500 arazöz ve 3 bin 500'den fazla personelin görev yaptığını aktaran Yumaklı, ekiplerin yeşil vatanı korumak için sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.
ÇANAKKALE'DE YANGINDA SON DURUM
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve büyük ölçüde kontrol altına alınan yangına müdahale sürüyor.
Ahmetçe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla mücadele için ekipler çalışmalarına devam ediyor.
Yangın bölgesine sabah saatlerinden itibaren yeniden havadan müdahale başladı.
Alevlerden etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.
ALANYA'DA ALEVLERE HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün başlayan ve ardından geniş bir alana yayılan yangına, gece boyunca karadan müdahale edildi.
Yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, AA muhabirine, yangına 2 uçak ile diğer kara ve hava unsurlarının müdahalesinin sürdüğünü söyledi.
Hava şartlarının elverişli olması halinde yangının bugün kontrol altına alınmasının beklendiğini ifade eden Öztürk, yangında herhangi bir evin zarar görmediğini, can kaybı, yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığını kaydetti.
Öztürk, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Yangına 2 uçak, 2 helikopter, 93 araç, 130 ekip ve 325 personelle müdahale edildiğini aktaran Öztürk, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yangının yayılım gösterdiğini, tedbir amacıyla 45 evin tahliye edildiğini bildirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ekipler havadan ve karadan müdahale başlatmıştı.
BORNOVA VE DİKİLİ'DE MÜDAHALE SÜRÜYOR
İzmir'in Bornova ve Dikili ilçelerinde çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bornova'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, Dikili'de makilik alandaki alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.
Yangın, akşam saatlerinde Bornova ilçesi Eğridere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 17 arazöz, 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle zaman zaman şiddetini artıran yangını kontrol altına almak için ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi yakınındaki makilik alanda da yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan yangının, sitedeki trafonun patlaması sonucu çıktığı öne sürüldü.
BALIKESİR'DEKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit-Altınoluk ile Gömeç ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ayvalık ilçesi Çamoba ve Tıfıllar mahalleleri kırsalında devam eden orman yangını alanlarında incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu, yürütülen söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlık alanda başlayan yangınlarla ilgili vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Edremit-Altınoluk ve Gömeç'te dün öğle saatlerinde yangın başladığını hatırlatan Ustaoğlu, yangınlara 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye, su tankerleri ve toplam 658 personelle müdahale edildiğini belirtti.
Altınoluk'taki yangının enerjisinin düştüğünü ifade eden Ustaoğlu, gece olması münasebetiyle hava unsurlarının müdahalede bulunamadığını, sabah gün ağarmasıyla birlikte havadan müdahalenin devam edeceğini bildirdi.
Yangınla ilgili gerekli müdahalelerin köylerde yapıldığını dile getiren Vali Ustaoğlu, Gömeç'te başlayan ve kırsalda devam eden yangının Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Mahallesi'ne sirayet etmemesi için itfaiye araçları ve arazözlerle gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.
Ustaoğlu, yangınla mücadelenin tüm kamu kurum ve kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle devam ettiğini sözlerine ekledi.
MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: "YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA"
Yangının başladığı ilk andan itibaren bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, devletin tüm kurumları koordinasyon içerisinde söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Gün boyunca havadan ve karadan yürütülen müdahaleler ise gece boyunca da aralıksız devam etti. Yangın söndürme çalışmalarında gün içerisinde 5 yangın söndürme uçağı ve 20 helikopter görev yaptı. Karadan yürütülen çalışmalarda ise arazözler, su ikmal araçları, iş makineleri ve hizmet araçlarından oluşan 356 araç ile Orman Genel Müdürlüğü, belediyeler, itfaiye, AFAD, polis, jandarma, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından toplam bin 140 personel alevlerle mücadele etti. Yangının ilçe merkezine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda 6 mahallede bulunan 434 ev tahliye edilirken, 764 vatandaş da güvenli bölgelere nakledildi.
Yangının hastane çevresinde oluşturduğu risk nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, vatandaşlara ait yaklaşık 100 büyükbaş ve küçükbaş hayvan da güvenli alanlara taşındı. İlk belirlemelere göre aralarında harabe yapıların ve ahırların da bulunduğu 55 yapı yangından zarar gördü. Hasar tespit çalışmalarının yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından detaylı şekilde yapılacağı öğrenildi. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla ulaşıma kapatılan Antalya karayolu ise ekiplerin yaptığı değerlendirmenin ardından kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Söndürme çalışmalarının yanı sıra yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler de sürerken, ilk tespitlere göre yangının orman dışı bir alanda başladığı değerlendiriliyor. Jandarma ve emniyet ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık da yaptığı açıklamada "Nem oranlarının yüzde 20'nin altında olduğu, hava sıcaklıklarının yüksek ve rüzgarın şiddetli seyrettiği bu günlerde yangınlar çok hızlı yayılabiliyor. Vatandaşlarımız orman alanlarında kesinlikle ateş yakmasın, izmarit atmasın, mangal ve anız yakmasın. Çiftçilerimizin ve üreticilerimizin arazilerinde mutlaka arazöz bulundurmalarını rica ediyoruz. Yeşil vatan hepimizin. Bir seferberlik ruhuyla bugünleri atlatacağız. Ülkemize ve memleketimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
"YEŞİL VATAN'IMIZI KORUMAK İÇİN HERKES MÜCADELE EDİYOR"
Yangını sabaha kadar kontrol altına almayı hedeflediklerini vurgulayan Vali Akbıyık; "Öncelikle ülkemize ve Muğla'mıza geçmiş olsun. Tarım bakanımız da açıkladı şu anda yangın kısmen kontrol altında ama bir bölümünde de devam ediyor. Sabah saatlerinden bu yana büyük bir mücadele var. Yeşil Vatan'ımızı korumak için herkes mücadele ediyor ve hep birlikte Yeşlil Vatan'ımızı koruyalım. Özellikle Seydikemer tarafı kontrol altında ama dağa doğru devam eden yerler var. İnşallah sabaha kadar kontrol altına alacağız" dedi.
Yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtilirken, vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmeleri ve yangın riski oluşturabilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.
AFAD'DAN 9 İLDEKİ ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 9 ilde çıkan orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracının görev yaptığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dün Antalya, Çanakkale, Manisa, Bursa, Muğla, Balıkesir, İzmir, Kütahya ve Aydın'da orman yangını meydana geldiği aktarıldı.
An itibarıyla Çanakkale'nin Ayvacık ve merkez, Antalya'nın Kumluca, Kaş ve Alanya, Manisa'nın Alaşehir, Bursa'nın Gemlik, Kütahya'nın Domaniç, Balıkesir'in Edremit ve Gömeç ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerindeki orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarının, Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında orman teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ilgili tüm kurum ve kuruluşların araç ve personeliyle yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bahse konu orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında 3 bin 514 personel, 23 uçak, 54 helikopter ve 1035 kara aracı görev yapmaktadır. AFAD Başkanlığımız ilgili bütün birimleri ve ekipleriyle süreci yakından takip etmekte, TAMP ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planı kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gerekli iş ve işlemleri yerine getirmekte, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyonunu sağlamaktadır. Orman yangınlarına müdahale çalışmalarını yerinde takip etmek ve koordinasyona destek sağlamak üzere orman yangının meydana geldiği illerimize, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve daire başkanları görevlendirilmiştir."
ÇANAKKALE'DE 4 GÜN ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 29 Temmuz tarihinden başlayarak 4 gün süreyle Çanakkale genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve düşük nemin etkili olması bekleniyor. Çanakkale Valiliği, bu sebeple belirtilen tarihlerde kent genelinde açık alanlarda ateş yakmanın yasaklandığını duyurdu.
Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik değerlendirmeler ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yangın risk analizleri doğrultusunda, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle ilimiz genelinde yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgâr ve düşük nem değerlerinin etkili olması beklenmektedir. Söz konusu meteorolojik koşulların oluşturacağı yüksek yangın riskini azaltmak amacıyla, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle ilimiz genelinde, her ne suretle olursa olsun açık alanlarda ateş yakılması ve ateşe sebebiyet verebilecek bütün faaliyetler yasaklanmıştır. Alınan tedbirlerin uygulanması ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilecektir. Ormanlarımızın korunması, tabiatın ve doğal yaşamın muhafazası ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüm vatandaşlarımızın belirlenen tedbirlere azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur" denildi.
YANGIN BÖLGESİNDEKİ HAYVANLAR GÜVENLİ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürerken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yangından etkilenen mahallelerde bulunan hayvanların güvenli bölgelere tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın söndürme çalışmalarının yanı sıra, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de Çatak Mahallesi'nde yangından zarar gören hayvan damlarında incelemelerde bulundu.
Risk altındaki büyük ve küçükbaş hayvanlar, canlı hayvan nakil araçlarıyla güvenli bölgelere tahliye edilirken, yangından zarar gören hayvanlar ise gerekli bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim edildi.
Ekipler, yangının etkilediği bölgelerde hem hayvanların güvenliğinin sağlanması hem de üreticilerin mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
ALANYA'DAKİ YANGIN SIÇRIYOR
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere'de başlayan orman yangını komşu mahalle olan Fakırcalı'ya da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevleri kontrol altına alabilmek için ekipler, yoğun şekilde çalışırken; Fakırcalı Mahallesi Muhtarı Selahattin Aydoğan, alevlerin mahallenin çevresini sardığını ve bölgenin tamamen tahliye edildiğini söyledi.
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ise yangına ilişkin şunları dile getirdi:
Sapadere Mahallemizde ormanlık alanda çıkan yangında, Kaymakamlık, Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD ve ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalışıyoruz. Belediyemize ait 8 arazöz, 2 ekskavatör ve çok sayıda personelimiz, söndürme çalışmalarına destek vermek üzere hızla bölgeye sevk edilmiştir. Artan yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, yangına neden olabilecek maddelerin doğaya bırakılmamasını önemle rica ediyorum.
VATANDAŞLAR MÜCADELEYE DAHİL OLDU
Kumluca'daki yangınla mücadele çalışmalarına, vatandaşlar da büyük destek verdi. İş makinelerinin yanı sıra, su dolu tankerlerin olduğu traktörleri yangın bölgesine getiren vatandaşların çabası dikkati çekti. Diğer yandan tedbir amaçlı kapatılan Kemer-Kumluca arasındaki D-400 kara yolu, kontrollü olarak trafiğe açıldı.
ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde alevlerin etkisiyle mahalledeki bazı elektrik direkleri devrildi, telefon altyapıları hasar gördü. Bu nedenle elektrik, telefon ve internet hizmetlerinde aksamalar meydana geldi. Bölgede yaşayanlar, söndürme çalışmalarının yanı sıra hem ekiplerin, hem de vatandaşların yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oldu. Bölge halkı, soğuk su, peynir, ekmek ve kek gibi gıda maddeleri dağıttı. Öte yandan yangın bölgesindeki bazı hayvanlar gönüllülerin desteğiyle bölgeden uzaklaştırılmaya çalışılırken, bir kaplumbağa da alevlerin ortasında kalmaktan kurtarıldı.
YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale devam ederken Sarıcaeli köyünde bulunan bir özel yaşlı bakım merkezinde kalan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.
KAHRAMANMARAŞ'TAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Tahirbey Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmalarına 4 farklı kuruma ait su ikmal aracı da destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
ALANYA'DA ALEVLER YAYILIYOR
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Sapadere Mahallesi'nden de korkulan haber geldi. Bölgede seyrek şekilde yer alan yerleşim yerlerini de tehdit eden bir yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılırken, kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
ANTALYA VALİSİ SON DURUMU AKTARDI
Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda kentte devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdi.
Yangının ilk başladığı noktalardan biri olan Kaş’taki zorlu arazi koşullarına dikkat çeken Antalya Valisi Hulusi Şahin, "En sıkıntılı olan Kaş bölgesinde çok yüksek rakım vardı ve karadan ulaşım mümkün değildi. Orada çok iyi noktaya geldik. Teknik olarak henüz kontrol altına alınmış diyemiyoruz ama enerjisi iyice düşürüldü, artık açıkta bir alev yok, şu anda iyice soğutmaya devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.
50 HANE BOŞALTILDI 10 KONUT KULLANILAMAZ HALDE
Kumluca bölgesindeki yangının değişken rüzgar nedeniyle kontrol edilmesinin güçleştiğini belirten Vali Şahin, "Burada ise gördüğünüz gibi çok ayrı noktalara sıçradı yangın çünkü hamleli bir rüzgar var. Yön değiştiriyor; bazen kuzeye, bazen kuzeydoğuya, bazen kuzeybatıya dönüyor. Bu durum hem personelimizin güvenliği hem de vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti açısından risk oluşturuyor. Bu yüzden 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de konut şu ana kadar tespit ettiğimiz kadarıyla kullanılamaz hale geldi" sözleriyle tehlikenin boyutunu aktardı.
"HEM EMNİYETİN HEM JANDARMANIN TOMALARI BURADA"
Sahadaki personel ve araç gücüne vurgu yapan Şahin, "Şu anda müdahale 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 30 itfaiye aracı ve 281 personel ile bu bölgede devam ediyor. Kaş bölgesindeki ekiplerimiz ayrıca çalışıyorlar. Jandarma timlerimiz destek veriyor; hem emniyetin hem jandarmanın TOMA'ları da burada. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, AFAD ekiplerimiz ve komşu illerden gelen destek ekiplerimizin hepsi sahada çalışıyor" açıklamasında bulundu.
KUMLUCA - KEMER YOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Güvenlik önlemleri kapsamında ulaşımın durdurulduğunu ifade eden Vali Şahin, "Maalesef Kumluca-Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız. Yangının seyrine göre önümüzdeki birkaç saat içerisinde inşallah tekrar trafiğe açmayı planlıyoruz" dedi. Bölgedeki yaralanma durumlarına da değinen Şahin, "Kumluca’da yaralımız yok çok şükür. Kaş’ta ise 3 orman işletme görevlisi arkadaşımız küçük yaralanmalar yaşadı, önemli şeyler değil. Onun dışında vatandaşlarımızdan veya ekiplerimizden bir can kaybı yaşanmadı" şeklinde konuştu.
"2-3 GÜN DAHA BU HAVA DEVAM EDECEK"
Meteorolojik verilerin riskin devam ettiğini gösterdiğini söyleyen Şahin, "Fırtınanın deniz üzerinden devam ettiğini görüyoruz, önümüzdeki 2-3 gün daha bu hava devam edecek. Denizden gelen rüzgar normalde rutubet getirir ama bu hava çok kuru ve fırtına seviyesinde, bu da işimizi zorlaştırıyor. Şu ana kadar toplamda 12 yangın çıktı, bunun 10'u söndürüldü. 11. yangın söndürülmek üzere, 12. yani Kumluca’daki bu yangınla mücadelemiz ise sürüyor" ifadeleriyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
BİR YANGIN HABERİ DE ÇANAKKALE'DEN
Çanakkale'nin merkeze bağlı Saraycık köyü yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez, Saraycık köyü kırsalında çıkan yangına 3 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 142 personel ile müdahale edilmiştir" dedi.
HASTALARIN TEDBİR AMAÇLI NAKİLLERİ TAMAMLANDI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangın nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi’ndeki hastaların tedbir amacıyla çevredeki hastanelere nakledildiğini açıkladı.
Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastaların nakil işlemlerinin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Muğla Seydikemer’deki yangın nedeniyle, tedbiren Seydikemer Devlet Hastanemizde bulunan hastalarımızın çevre hastanelerimize nakilleri tamamlanmıştır. İlgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde süreci yakından takip ediyor, sağlık hizmetlerimizin kesintisiz devamı için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."
ANTALYA'DA BİR MAHALLEDE TAHLİYE
Antalya'da Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ilçedeki orman yangınına helikopterler ve çok sayıda arazözle müdahale edildiğini söyledi. Bölgede rüzgarın hakim olduğunu belirten Güneş, "Etkili rüzgar nedeniyle yangında yayılma tehlikesi var. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı Yazır Mahallesi'ndeki evler tahliye ediliyor. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.
EVLER ALEV VE DUMANIN ORTASINDA KALDI
Yazır Mahallesi'nde yaşayanlar ve tatil için gelenler, jandarma ekipleri gözetiminde bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangın bölgesinden ayrılırken, hayvanlarını da yanlarına aldı. Alevler, yerleşim yerlerinin yakınına kadar ilerledi. Bazı evler yoğun duman ve alevlerin ortasında kaldı.
2016'DA YANAN BÖLGENİN YAKININDA
Öte yandan ilçeye bağlı Yazır Mahallesi'nde devam eden orman yangının yaklaşık 5 kilometre yakınındaki Erentepe Mahallesi'nde 24 Haziran 2016 tarihinde çıkan yangın, Topbaş ve Belenobası mahallelerini de etkisi altına almış, 10'dan fazla ev ve ahır yanmıştı. Yangın nedeniyle yaklaşık 3 bin hektar kızılçam ormanı ve makilik alanın yanı sıra bölgedeki çok sayıda seranın yanı sıra zeytin, portakal ve nar bahçeleri zarar görmüştü. Kumluca- Antalya kara yolunun da trafiğe kapanmasına neden olan yangın 3 gün sonunda söndürülebilmişti.
D-400 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.
MUĞLA'DA 5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINDA
A Haber canlı yayınına katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte gün içerisinde 5 yangın çıktığını bildirdi. Seydikemer yangınının kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirten Akbıyık, "Dört yangını kontrol atına aldık." dedi.
741 PERSONEL SAHADA
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.
Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, "Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.
BAKANLIK AÇIKLADI: 5 UÇAK 18 HELİKOPTER 534 PERSONEL SAHADA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, orman dışı alanda başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangını tamamen kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın bölgesinde 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ile 534 orman personeli görev yapıyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak amacıyla yoğun çalışma yürütüyor.
HAVA VE KARA EKİPLERİ SAHADA
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre söndürme çalışmaları hem hava araçlarının hem de kara ekiplerinin koordineli müdahalesiyle devam ediyor.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin sahadaki mücadelesini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangın sonrası, Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi’ndeki zirai alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye sıçradı. Sık ormanlık alanda etkili olan alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
"HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR"
Seydikemer Devlet Hastanesi, alevlerin bölgeye çok yakın olması dolayısıyla tahliye ediliyor. Hastanedeki hastalar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Bölgede yangın söndürme ekiplerinin alevlerin hastaneye ulaşmaması için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
ANTALYA KUMLUCA'DA YANGIN
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
43 HANEDE 65 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sahadaki söndürme ve tedbir faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.
Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.
SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI: ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.