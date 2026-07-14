15 Temmuz’un kritik saatleri! Berat Albayrak Marmaris’te yaşananları anlattı
15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında, A Haber arşivinde yer alan Berat Albayrak röportajı yeniden gündeme geldi. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Marmaris’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la yaşadığı kritik saatleri ve suikast tehdidine karşı alınan kararları anlatırken, Başkan Erdoğan’ın abdest alıp namaz kıldıktan sonra süreci başlattığını da aktarmıştı.
Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün milli iradeyi hedef alan hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.
Darbe girişiminin en kritik anlarının yaşandığı adreslerden biri Marmaris'ti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, o gece alınan hayati kararların ve suikast tehdidi altında yürütülen sürecin en yakın tanıklarından biri olarak öne çıktı.
Albayrak, daha önce A Haber'e verdiği röportajda, Marmaris'te yaşananları, alınan kararları ve İstanbul'a gidiş sürecini anlatmıştı.
"KONTROLLÜ DARBE" SÖYLEMİNE SERT TEPKİ
Berat Albayrak, 15 Temmuz'un ardından darbe girişimine ilişkin ortaya atılan "kontrollü darbe" söylemine sert tepki gösterdi.
Albayrak, "15 Temmuz tarihi ve efsanevi duruşunuzla bu milletin tarihine altın bir sayfa olarak geçti" ifadelerini kullanarak, milli iradeye sahip çıkan vatandaşlara teşekkür etti.
"Kontrollü darbe" söylemini kullananlara tepki gösteren Albayrak, "15 Temmuz'a kontrollü darbe demek, benim nazarımda diyenler için; ya bu darbenin içindesinizdir demektir ya da destekliyorsunuz demektir." dedi.
Darbecilerin sivillere yönelik saldırılarına da değinen Albayrak, "Tarih boyunca hiçbir düşman kuvveti istila ettiği topraklarda böyle bir zulüm yapmadı, bırakın düşman kuvvetini, sivil insanlara karşı bu kadar ileri gidilmedi." ifadelerini kullandı.
"LİDERLİK FERASETLE BEZENDİ"
Başkan Erdoğan'ın darbe gecesi verdiği talimatları değerlendiren Albayrak, "Tüm bu verilen bu talimatlar bir liderin, liderliğin ne kadar ferasetle bezendiği ile ilgili başka bir başarı hikayesini ortaya koydu." şeklinde konuştu.
Milyonlarca kişinin meydanlara çıkmasını demokrasi ve özgürlük mücadelesi olarak değerlendiren Albayrak, "Bu milletin ne kadar büyük bir destan yazdığını görüyoruz. Niçin meydana çıkıyor bu insanlar? Demokrasi için, özgürlük için, kendi özgür iradeleri için." sözlerini kullandı.
TÜRKİYE SOKAKLARA İNDİ
15 Temmuz gecesi siyasi ve ideolojik farklılıkların önemini yitirdiğini belirten Albayrak, tüm Türkiye'nin darbe girişimine karşı ortak bir duruş sergilediğini söyledi.
Albayrak, "Hiçbir siyasi görüşün, mezhebin, meşrebin, herhangi bir ideolojik görüşün veya partinin öneminin hiçbir anlam ifade etmediği bir süreçte tüm Türkiye sokaklara indi. Milyonlar, on milyonlarca insan... Bu millet sokağa çıkan, bu destanı yazan millet, hakiki millettir." dedi.
ABDEST ALDI, ZAFER NAMAZI KILDI
Albayrak, Başkan Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmadan önce yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız abdestini aldı, iki rekat niyet zafer namazını da kıldı, 'Bismillah' dedi ve süreci başlattı."
Başkan Erdoğan'ın bölgeden nasıl ayrılacağına ilişkin farklı seçeneklerin değerlendirildiğini belirten Albayrak, kara, hava ve deniz yolu alternatiflerinin ele alındığını söyledi.
DÖRT ŞEHİR İÇİN DÖRT UÇAK KOORDİNE EDİLDİ
Albayrak, "Özel Kalem Hasan Doğan Bey olsun, Muhsin Bey olsun, oradaki ekiple istişare noktasında alternatif süreçleri; uçakla mı, kara yoluyla mı, deniz yoluyla mı gideceğiz diye konuştuk. Bu arada konuşmalar yapılırken alternatifleri çok hızlı bir şekilde değerlendirdik. Hava yolu olacaksa 4 tane şehre 4 tane uçağı farklı koordine ettik." dedi.
Böylece hava yolunun tercih edilmesi ihtimaline karşı farklı şehirler için alternatifler oluşturuldu.
"HOLLYWOOD FİLMİ GİBİ BİR SÜREÇ YAŞANDI"
Marmaris'te yaşananları anlatan Albayrak, Erdoğan ailesinin sakin ve cesur bir tutum sergilediğini belirtti.
Albayrak, "Tüm aile olarak gayet sakin, gayet cesur bir süreç geçirdik. Başkası belki olsa onun için diyorum, hakikaten Hollywood filmi gibi bir süreç yaşandı belki birileri için ama Cenab-ı Allah kalplerimize sekine indirdi demek ki; biz gayet kontrollü ve rahat bir süreç yaşadık. Bu noktada Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum." sözlerini kullandı.
UÇAĞIN GİDECEĞİ YERİ ERDOĞAN BELİRLEDİ
Marmaris'ten ayrıldıktan sonra uçağın hangi şehre gideceğine ilişkin kararın Başkan Erdoğan tarafından verildiğini söyleyen Albayrak, "Uçak kalktıktan sonra İstanbul, Ankara veya herhangi bir yer talimatını da uçakta Cumhurbaşkanımız kendisi verdiği kararla hakeza o noktada belirledi." bilgisini paylaştı.
AYDIN, BODRUM, DALAMAN VE İZMİR ALTERNATİFİ
Suikast timine karşı oluşturulan alternatifleri anlatan Albayrak, dört farklı noktanın değerlendirildiğini söyledi.
Albayrak, "Biz dört tane yere alternatif oluşturduk: Aydın, Bodrum, Dalaman, İzmir. İzmir Emniyet Müdürümüzle konuştuk, onlar hazırlıklarını yaptı. Dolayısıyla bunun ne kadar alternatifli, farklı yerlere lojistik destekle operasyon yapabileceği ile ilgili düşüncelerini tahmin ederekten alternatif oluşturduk." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, suikast timinin otele ulaşmasından yalnızca 15 dakika önce Marmaris'ten ayrıldı.
ERDOĞAN'IN FETÖ ELEBAŞINA MEYDAN OKUYUŞUNU HATIRLATTI
Albayrak, Başkan Erdoğan'ın 16 Temmuz sabahı Atatürk Havalimanı'nda FETÖ elebaşına yönelik söylediği sözleri de hatırlattı.
Erdoğan, "Bu ümmete, millete yaptığın artık ihanet yeter, eğer sıkıysa memleketine gel" ifadelerini kullanmıştı.
Albayrak, o gece farklı bir tablonun ortaya çıkabileceğine dikkat çekerek milletin direnişini şu sözlerle anlattı:
"O gece olay farklı cereyan etseydi, ne insandılar, işte öldüler, cenaze namazı kılındı veya farklı şekilde ihanet yaptılar şeklinde bir tablo olacaktı belki. Ama işte o gece 80 milyon Türk milleti, belki de dünyanın kaderinde, 21. yüzyılın kaderinde büyük bir dönüşümün başlangıcında dimdik ayakta durarak tarihin akışını değiştirdi. Millet şunu söyledi: Biz öyle kolay kolay, ucuza bu ülkeyi, bu devleti, bu milleti, bu lideri teslim etmeyiz!"
"BU DARBEYE YUMRUĞUNU İNDİRDİ"
Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'ın İstanbul'a gelişini şu sözlerle anlattı:
"Dimdik, cesur bir şekilde, bu millete, size yakışır bir şekilde Cumhurbaşkanımız sağ salim, sapasağlam İstanbul'a geldi, bu darbeye yumruğunu indirdi ve bu süreci de bitirdi."
BÜYÜK BİR KURTULUŞ SAVAŞIYLA KARŞI KARŞIYAYDIK
15 Temmuz'un tarihi önemine dikkat çeken Albayrak, darbe girişiminin uzun yıllar unutulmayacağını belirtti.
Albayrak, "15 Temmuz bize şunu gösterdi ki; bu millet yüz sene sonra büyük bir kurtuluş savaşı ile bir kez daha karşı karşıyadır. Uzun yıllar unutulmayacak bir olaydır. Türk milleti için, Türk toplumu için, siyasiler için, herkes için... Belki de son birkaç yüzyılda böyle bir olay gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.