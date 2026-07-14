Albayrak, daha önce A Haber'e verdiği röportajda, Marmaris'te yaşananları, alınan kararları ve İstanbul'a gidiş sürecini anlatmıştı.

Darbe girişiminin en kritik anlarının yaşandığı adreslerden biri Marmaris'ti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bulunan dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, o gece alınan hayati kararların ve suikast tehdidi altında yürütülen sürecin en yakın tanıklarından biri olarak öne çıktı.

15 Temmuz’un kritik saatleri! Berat Albayrak Marmaris’te yaşananları anlattı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

"KONTROLLÜ DARBE" SÖYLEMİNE SERT TEPKİ

Berat Albayrak, 15 Temmuz'un ardından darbe girişimine ilişkin ortaya atılan "kontrollü darbe" söylemine sert tepki gösterdi.

Albayrak, "15 Temmuz tarihi ve efsanevi duruşunuzla bu milletin tarihine altın bir sayfa olarak geçti" ifadelerini kullanarak, milli iradeye sahip çıkan vatandaşlara teşekkür etti.

"Kontrollü darbe" söylemini kullananlara tepki gösteren Albayrak, "15 Temmuz'a kontrollü darbe demek, benim nazarımda diyenler için; ya bu darbenin içindesinizdir demektir ya da destekliyorsunuz demektir." dedi.

Darbecilerin sivillere yönelik saldırılarına da değinen Albayrak, "Tarih boyunca hiçbir düşman kuvveti istila ettiği topraklarda böyle bir zulüm yapmadı, bırakın düşman kuvvetini, sivil insanlara karşı bu kadar ileri gidilmedi." ifadelerini kullandı.