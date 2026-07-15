Marmaris'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan FETÖ izleri: Otel odası 10 yıldır korundu

15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 10'uncu yılında hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor.

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 10 yıl önceki gibi muhafaza ediliyor. Otel sahibinin talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi.

KURŞUN VE EL BOMBASI İZLERİ DURUYOR

Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Başkan Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.

Marmaris'teki otelde çatışmanın izleri ilk günkü gibi. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

80'İN ÜZERİNDE MERMİ İZİ

Başkan Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 10 yıl önceki gibi muhafaza edildi. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ üyesi askerler tarafından basılan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, o gecenin izlerini taşıyor. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

Başkan Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı. (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır.)

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel