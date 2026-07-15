Marmaris'te Başkan Erdoğan'ı hedef alan FETÖ izleri: Otel odası 10 yıldır korundu
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi gecesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup o geceki haliyle korunuyor. Başkan Erdoğan'ın çalışma ofisinde darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi bulunuyor.
15 Temmuz 2016'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 10'uncu yılında hüzün ve gurur bir arada yaşanıyor.
Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 10 yıl önceki gibi muhafaza ediliyor. Otel sahibinin talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi.
KURŞUN VE EL BOMBASI İZLERİ DURUYOR
Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Başkan Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.
80'İN ÜZERİNDE MERMİ İZİ
Başkan Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin ateşlediği 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.