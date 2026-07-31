"Dolayısıyla İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay denetimlerinde bu cezaların kesinlikle bozulması gerekirdi. Hukuk bunu gerektirirdi çünkü yeni bir delil veya yeni itiraflar ortaya çıkmadıkça mevcut dava dosyasına göre annenin ve amcanın suçlu oldukları ispatlanamamıştır. Sırf kamu vicdanını tatmin etmek için suçlu olduğu ispatlanmamış insanlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermek gerçek adalet değildir, kamu vicdanını tatmin etmez. Kamu vicdanını asıl yaralayacak olan durum, belki de Narin'in gerçek katilleri dışardayken annesinin ve amcasının cezaevinde olmalarıdır. Başta Diyarbakır Barosu olmak üzere ilgili tüm hukuk çevrelerini bu dosyada adaletin sağlanması için çaba sarf etmeye davet ediyorum. Adalet Bakanlığının, dosyayı titizlikle inceleyerek kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a başvurmasını rica ediyorum. Narin'in hatırası, ailesi ve kamuoyu bunu hak ediyor."

Narin Güran (8) (sağda), Nevzat Bahtiyar (sol üstte), Annesi Yüksel Güran (sol altta), Amcası Salim Güran (ortada üstte), Ağabeyi Enes Güran (ortada altta)

NARİN GÜRAN DAVASI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kayboldu. 19 gün süren kapsamlı arama çalışmalarının ardından 8 Eylül'de köy yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cesedi bulunan Narin'in, Adli Tıp raporuna göre ağız-burun kapanması ve boyuna baskı sonucu boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cesedi dereye bıraktığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar'a da suç delillerini yok etme suçundan ceza verildi. Nevzat Bahtiyar (komşu ve itirafçı) ilk yargılamada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay bu cezayı bozarak "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan yeniden yargılanmasına karar verdi. Nisan 2026'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi.