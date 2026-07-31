Selahattin Demirtaş Narin Güran'ın babası Arif Güran ile görüştü: Karar kanun yararına bozulmalı
Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın babası Arif Güran ile cezaevinde görüşerek dava dosyası hakkında açıklama yaptı. Dava dosyasını bir hukukçu gözüyle incelediğini söyleyen Demirtaş, anne Yüksel Güran ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını eleştirerek suçu somut delille ispatlanan tek ismin komşu Nevzat Bahtiyar olduğunu savundu. Demirtaş, Adalet Bakanlığına "kanun yararına bozma" talebiyle Yargıtay'a başvurma çağrısı yaptı
Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan terör tutuklusu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran ile cezaevinde görüştü.
Görüşme sonrası dava dosyasına ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Demirtaş, anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını eleştirdi.
"SOMUT DELİLLE İSPATLANAN TEK İSİM NEVZAT BAHTİYAR"
Dava dosyasını bir hukukçu gözüyle incelediğini söyleyen Demirtaş, dosyadaki mevcut deliller ışığında suçu somut olarak ispatlanan tek kişinin komşu Nevzat Bahtiyar olduğunu savundu.
Mahkemenin kamuoyu baskısı altında karar verdiğini öne süren Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Narin'in babası Arif Güran ile görüştüm. Görüşme öncesinde, dava dosyasını hukukçu gözüyle inceledim. Dosya kapsamındaki deliller ışığında, suçu somut delillerle ispatlanabilmiş tek isim Nevzat Bahtiyar'dır."
"ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ ÇİĞNENDİ"
Kararın basının yönlendirmesi ve kamuoyu baskısıyla gölgelendiğini iddia eden Demirtaş açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yine dosya kapsamındaki deliller ışığında, Narin'in annesi Yüksel Güran'n ve amcası Salim Güran'ın suçlu bulunup ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları tam bir hukuk faciasıdır. Görünen o ki, basının yönlendirmesiyle oluşan yoğun kamuoyu baskısı, mahkemenin karar sürecini gölgelemiştir. Kişisel görüşler bir kenara bırakıldığında ceza hukukunun en temel kuralı, mahkumiyetin dedikodulara veya ihtimallere değil, somut ve şüpheden uzak delillere dayanması gerekliliğidir. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince, dava dosyasındaki mevcut deliller anne ve amcaya bu cezanın verilmesi için teknik olarak yetersiz kalmaktadır. Anne ve amcanın suçlu oldukları, hukukun evrensel ilkeleri gereğince şüpheye yer bırakmayacak şekilde ispatlanamamıştır."
ADALET BAKANLIĞINA "KANUN YARARINA BOZMA" ÇAĞRISI
Verilen kararların üst mahkemelerce bozulması gerektiğini savunan Demirtaş, gerçek adaletin kamu vicdanını tatmin etmek adına verilen kararlarla sağlanamayacağını belirtti.
Hukuk çevrelerine ve Adalet Bakanlığına çağrıda bulunan Demirtaş, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Dolayısıyla İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay denetimlerinde bu cezaların kesinlikle bozulması gerekirdi. Hukuk bunu gerektirirdi çünkü yeni bir delil veya yeni itiraflar ortaya çıkmadıkça mevcut dava dosyasına göre annenin ve amcanın suçlu oldukları ispatlanamamıştır. Sırf kamu vicdanını tatmin etmek için suçlu olduğu ispatlanmamış insanlara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermek gerçek adalet değildir, kamu vicdanını tatmin etmez. Kamu vicdanını asıl yaralayacak olan durum, belki de Narin'in gerçek katilleri dışardayken annesinin ve amcasının cezaevinde olmalarıdır. Başta Diyarbakır Barosu olmak üzere ilgili tüm hukuk çevrelerini bu dosyada adaletin sağlanması için çaba sarf etmeye davet ediyorum. Adalet Bakanlığının, dosyayı titizlikle inceleyerek kanun yararına bozma talebiyle Yargıtay'a başvurmasını rica ediyorum. Narin'in hatırası, ailesi ve kamuoyu bunu hak ediyor."
NARİN GÜRAN DAVASI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024'te kayboldu. 19 gün süren kapsamlı arama çalışmalarının ardından 8 Eylül'de köy yakınlarındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde cesedi bulunan Narin'in, Adli Tıp raporuna göre ağız-burun kapanması ve boyuna baskı sonucu boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cesedi dereye bıraktığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar'a da suç delillerini yok etme suçundan ceza verildi. Nevzat Bahtiyar (komşu ve itirafçı) ilk yargılamada "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay bu cezayı bozarak "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan yeniden yargılanmasına karar verdi. Nisan 2026'da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi.