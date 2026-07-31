KAAN taksi testini başarıyla geçti

Türkiye'nin askeri havacılık teknolojilerinde ulaştığı üstün kapasite ve bağımsız savunma gücü dosta düşmana bir kez daha kanıtlandı.

Türk savunma sanayiinin en büyük projelerinden Milli Muharip Uçak KAAN, uçuş öncesi kritik aşamalardan olan taksi testini başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye'nin gururu KAAN piste çıktı!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerinde kaydedilen görüntülerde, 5'inci nesil savaş uçağının motor çalıştırarak pist üzerinde kendi gücüyle ilerlediği tarihi anlar yer alıyor.

Uçuş testi ekibinin yoğun güvenlik tedbirleri ve yer araçlarının refakatiyle koordine edilen testte, uçağın çift motorlu yapısı, aerodinamik hatları ve radarda düşük görünürlük (stealth) sağlayan özel gövde tasarımı net şekilde gözler önüne serildi.

Arka planda duyulan motor kontrol ve kalkışa hazırlık komutlarını içeren telsiz konuşmaları, projenin ilk uçuş hedefine ne kadar yaklaştığının güçlü sinyalini verdi.