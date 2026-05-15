Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için savcılık itirazı!
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevzat Bahtiyar’a verilen 17 yıllık hapis cezasını yetersiz bularak kararı Yargıtay’a taşıdı. Savcılık, Bahtiyar’ın “öldürmeye yardım”dan değil, diğer sanıklarla birlikte “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.
Türkiye'nin yakından takip ettiği Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Nevzat Bahtiyar hakkında verilen 17 yıl hapis cezasını yetersiz bularak kararı Yargıtay'a taşıdı.
Savcılık, Bahtiyar'ın yalnızca "öldürmeye yardım" suçundan değil, diğer sanıklarla birlikte "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.
SAVCILIK 17 YILLIK CEZAYA İTİRAZ ETTİ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın hukuka aykırı olduğu öne sürüldü.
Dilekçede, Bahtiyar'ın olayın başından itibaren diğer sanıklarla birlikte hareket ettiği ve cinayete iştirak ettiği iddia edildi. Bu nedenle yerel mahkemenin verdiği 17 yıllık hapis cezasının bozulması talep edildi.
ARAÇ DERE KENARINDA 38 DAKİKA KALDI
Temyiz dilekçesinde dosyaya giren teknik raporlara da dikkat çekildi. Savcılık, olay günü Nevzat Bahtiyar'ın kullandığı aracın dere kenarında yaklaşık 38 dakika kaldığını belirtti.
Araçlardan alınan toprak örneklerinin birbiriyle uyuştuğu ve sanıkların olay saatinde aynı bölgede bulunduğunun raporlarla ortaya konulduğu ifade edildi.
"İFADELERİNİ SÜREKLİ DEĞİŞTİRDİ" VURGUSU
Savcılık dilekçesinde, Nevzat Bahtiyar'ın süreç boyunca ifadelerini sürekli değiştirdiği de vurgulandı.
Bahtiyar'ın Narin Güran'ın cansız bedenini büyük bir soğukkanlılıkla sakladığı, buna rağmen gerçek bir pişmanlık göstermediği savunuldu.
YARGITAY'DAN KARAR BEKLENECEK
Başsavcılık, Nevzat Bahtiyar'ın "öldürmeye yardım" suçundan değil, diğer sanıklarla birlikte "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiğini belirterek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
Yargıtay'ın temyiz incelemesinin ardından Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar hakkında verilen kararın hukuki akıbeti netleşecek.