Narin Güran cinayetinde karar kesinleşti: Anne ve amcaya müebbet onandı

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2025

Diyarbakır'da Narin Güran (8), 21 Ağustos 2024'te kayboldu. Günler sonra cansız bedeni bulundu. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Talihsiz yavrunun cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis verildi. Yargıtay, Narin Güran cinayeti kapsamında amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme' suçundan verilen kararı bozdu. "Öldürmeye yardım etmek" suçundan yargılanmasına karar verildi.

Haber: Hüseyin Kaçar

