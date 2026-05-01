Mahkeme, PTS kayıtları, HTS analiz raporu ve kamera görüntüleri gibi delilleri değerlendirerek Bahtiyar'ın olay yerinde olmadığı yönündeki savunmasına itibar etmedi.

Nevzat Bahtiyar savunmasında Salim Güran'ın kendisini silahla tehdit ederek Narin'in cansız bedenini taşımaya zorladığını, çocuğu battaniyeye sararak ahırına götürdüğünü ve ardından Eğertutmaz Deresi'ne bıraktığını söyledi.

Mahkeme gerekçeli kararında, Narin'in Kur'an kursundan evine döndükten sonra Salim Güran ve evde bulunan anne Yüksel ile ağabey Enes tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde işlenen ve Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran (8) cinayetinde Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Kararda, Kur'an kursundan çıkan Narin'in, kısa yol olması nedeniyle patika yolu çıkarak evinin bulunduğu yere geldiği ve bunun da delillerle saptandığı belirtilerek, Narin'in Salim ve evde bulunan anne Yüksel ile ağabey Enes tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

Bahtiyar'la ilgili verilen kararın gerekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar'ın yargılamanın önceki ve sonraki aşamalarında kısmen çelişkili savunmalar yaptığı belirtildi.