Çocuklarda ekran bağımlılığı alarmı: Dijital dünya bir nesli çökertiyor

Peki, dünyayı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamaya götüren tehlike ne kadar büyük?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 15 yaşını doldurmamış çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan 7578 sayılı düzenlemeyi 22 Nisan 2026'da kabul etti. Düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek. Yasaya göre sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunamayacak, yaş doğrulama dâhil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak; yükümlülüğünü yerine getirmeyen platformlara 30 milyon TL'ye varan idari para cezası, reklam yasağı ve internet trafiğinin bant genişliğinde daraltmaya kadar giden yaptırımlar uygulanacak.

Sosyal psikolog Jonathan Haidt, The Anxious Generation (Kaygılı Nesil, 2024) kitabında net bir eşiğe işaret ediyor: 2010-2012. Dört gelişme aynı anda kitleselleşti; akıllı telefon cepteki bir organa dönüştü, ön kamera çocuğu kendi imgesine bakmaya itti, mobil internet ekranı yatağa ve sofraya taşıdı, algoritmik sosyal medya ise "bağımlılık mühendisliği" üzerine kurulu akışlara geçti. Haidt'e göre insan neslinin milyonlarca yıllık ürünü "oyun temelli çocukluk" çöktü, yerini "telefon temelli çocukluk" aldı.

RAKAMLAR KONUŞUYOR: BİR NESLİN ÇÖKÜŞÜ

+%135 depresyon, +%110 kaygı: ABD'de üniversite öğrencilerinde 2013-2021 arasındaki artış. Kaynak: Healthy Minds Network verilerinin Boston Üniversitesi tarafından yapılan analizi; 300'den fazla kampüste 350 bin öğrenci.

12-17 yaş her 5 kızdan yaklaşık 1'i: Son bir yılda majör depresif dönem yaşadı. Kaynak: CDC.

12-17 yaş her 5 kızdan yaklaşık 3'ü: Kendini sürekli üzgün ya da umutsuz hissediyor; on yıl öncesine göre +%60. Kaynak: CDC Gençlik Riskli Davranış Araştırması (YRBS), 2021.

+%167: 10-14 yaş kız çocuklarında intihar oranındaki artış, 2010-2020. Kaynak: Jonathan Haidt / CDC.

+%60: ABD'de gençlik ve genç yetişkin intiharının 2011'den bu yana artışı; 10-14 yaş kızlarda kendine zarar nedeniyle acil servis başvuruları dört katına çıktı. Kaynak: CDC / Haidt.

Jonathan Haidt, bu sıçramanın yalnızca ABD'ye özgü olmadığını, akıllı telefonun eş zamanlı yayıldığı İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da aynı anda yaşandığını belirtiyor. Psikolog Jean Twenge de 2020 tarihli çalışmasında bu artışı dijital medya kullanımıyla ilişkilendiriyor ve eş zamanlılığı "tesadüf" tezini çürüten en güçlü kanıt olarak gösteriyor.