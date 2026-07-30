Bozacının şahidi şıracı: İmamoğlu'nun Sinem Dedetaş için söylediği "ben ona her yönüyle kefilim" sözleri yeniden gündem oldu!

"Kendisini bu şehirde adaylığı döneminde onlar da tanıyacaktır ki her yönüyle Sinem Hanım'a kefilim."

İmamoğlu adaylığı döneminde Dedetaş için şu sözleri söylemişti:

30 yıl aradan sonra Üsküdar'a "teknokrat" maskesiyle oturtulan Dedetaş'ın ortaya çıkan bu skandalı, gözleri doğrudan ona siyasi kefalet veren eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevirdi.

Teknik ve fiziki takibin, MASAK raporlarının ve kriz anlarında kullanılan kriptolu haberleşme ağlarının deşifre edilmesiyle düğmeye basıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve beraberindeki üst düzey belediye yöneticileri; "rüşvet" , "irtikap" ve " suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

31 Mart 2024 seçim zaferinin ardından Üsküdar Belediyesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek Sinem Dedetaş'a duyduğu güveni şu sözlerle ilan etmiş, kendisini siper etmişti:

"Bizim başarılı bir yol arkadaşımız olarak 5 yıl birlikte İstanbul'a hizmet etmiştik... Sadece seçilmiş kadın belediye başkanlarımızı sorumlu bulmuyorum; onlardan çok daha fazla kendimi sorumlu tutuyorum..."

Görülen o ki İmamoğlu, "baş hırsız" sıfatıyla kurduğu bu koruma kalkanında haksız çıkmadı.

Kendi sorumluluğunu bizzat ilan eden İmamoğlu'nun "her yönüyle kefil olduğu" yol arkadaşı, bugün organize bir rüşvet ve irtikap ağı kurmakla suçlanıyor.