Bozacının şahidi şıracı: İmamoğlu'nun Sinem Dedetaş için söylediği "ben ona her yönüyle kefilim" sözleri yeniden gündem oldu!
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından Üsküdar Belediyesini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sinem Dedetaş için açık bir güven beyanında bulunarak, "Her yönüyle Sinem Hanım'a kefilim. Onlardan çok daha fazla kendimi sorumlu tutuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Aynı dönemde Özgür Özel de kamu malının korunması konusunda İmamoğlu'na namusu kadar kefil olduğunu belirtmişti. Bu sözlere kamuoyunda tepki gecikmedi ve vatandaşlar "bozacının dostu şıracı" gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla 29 Temmuz 2026 sabahı Üsküdar'da gerçekleştirilen operasyon, yerel yönetimlerdeki kirli çarkı ve liyakat maskesi arkasına saklanan büyük vurgunu gözler önüne serdi.
Teknik ve fiziki takibin, MASAK raporlarının ve kriz anlarında kullanılan kriptolu haberleşme ağlarının deşifre edilmesiyle düğmeye basıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve beraberindeki üst düzey belediye yöneticileri; "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" gibi suçlamalarla gözaltına alındı.
30 yıl aradan sonra Üsküdar'a "teknokrat" maskesiyle oturtulan Dedetaş'ın ortaya çıkan bu skandalı, gözleri doğrudan ona siyasi kefalet veren eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevirdi.Ekrem İmamoğlu'nun Sinem Dedetaş'a kefil olduğu video ortaya çıktı
"HER YÖNÜYLE KEFİLİM" DEDİĞİ İSİM HIRSIZLIKLA GÖZALTINDA!
İmamoğlu adaylığı döneminde Dedetaş için şu sözleri söylemişti:
"Kendisini bu şehirde adaylığı döneminde onlar da tanıyacaktır ki her yönüyle Sinem Hanım'a kefilim."
31 Mart 2024 seçim zaferinin ardından Üsküdar Belediyesini ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, kameraların karşısına geçerek Sinem Dedetaş'a duyduğu güveni şu sözlerle ilan etmiş, kendisini siper etmişti:
"Bizim başarılı bir yol arkadaşımız olarak 5 yıl birlikte İstanbul'a hizmet etmiştik... Sadece seçilmiş kadın belediye başkanlarımızı sorumlu bulmuyorum; onlardan çok daha fazla kendimi sorumlu tutuyorum..."
Görülen o ki İmamoğlu, "baş hırsız" sıfatıyla kurduğu bu koruma kalkanında haksız çıkmadı.
Kendi sorumluluğunu bizzat ilan eden İmamoğlu'nun "her yönüyle kefil olduğu" yol arkadaşı, bugün organize bir rüşvet ve irtikap ağı kurmakla suçlanıyor.
İŞTE İMAMOĞLU'NUN KEFİL OLDUĞU DEDETAŞ'IN ÖNE SÜRÜLEN VURGUNU
1 milyar TL'lik rüşvet çarkı: MASAK raporlarına göre paravan şirket (Kent A.Ş.) üzerinden kesilen sanal danışmanlık faturalarının toplamı 1 milyar 78 milyon TL'yi bulmuş!
361 milyon TL sıcak rüşvet: Doğrudan hesaplara aktarılan rüşvet miktarı tam 361 milyon TL.
Çikolata kutularında dolar: Etkin pişmanlıktan yararlanan müteahhitlerin "Otoparkta çikolata kutusu içinde 300 bin dolar elden teslim ettik" itirafları ve renk kodlu (mavi, yeşil, kırmızı) rüşvet tarifesi.
LİYAKAT MASKELİ ÇETE VE UZANAN KEFALET ZİNCİRİ!
İmamoğlu'nun bu "siyasi kefalet" dağıtma sevdası ilk değil.
Aynı İmamoğlu, Gezi Parkı davasından hüküm giyen eski İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman için de İBB Meclis kürsüsünden göğsünü gere gere:
"Karakterine ve kişiliğine kefilim. Geçmişte övdüğünüz insanlarda yanıldınız, şimdi sövdüğünüz insanlarda yanılacaksınız" diyerek sahip çıkmıştı.
"NAMUSUM KADAR KEFİLİM"
Ancak skandalın ucu sadece aşağıya değil, yukarıya doğru da uzanıyor. Eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel de hakkındaki şaibeler ve davalar karşısında Ekrem İmamoğlu için:
"Biz kamu malına el atmayız. Ekrem İmamoğlu'nun atmadığına namusum kadar kefilim!" ifadelerini kullanmıştı.
Özgür Özel'in İmamoğlu'na, İmamoğlu'nun Sinem Dedetaş ve Tayfun Kahraman'a verdiği bu içi boş kefalet zinciri öncelerinde de dağılsa da Üsküdar'daki rüşvet operasyonu sonrası darmadağın oldu.
"BOZACININ DOSTU ŞIRACI!"
Kamu kaynaklarının sömürüldüğü bu büyük yolsuzluk operasyonunun ardından vatandaşlar sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Kamuoyu vicdanını özetleyen ilk yorumlar durumu net bir şekilde ortaya koydu:
"Ülkeyi sömürmüşler resmen!"
"Hırsızdan kefil olursa çeteye çalışır..."
"Kefil işte doğru söylemiş: Bozacının dostu şıracı!"
Uzun zamandır muhafazakar kesimin kalbi Üsküdar'da "temiz siyaset" ve "liyakat" tiyatrosu oynayanların, arkada kurdukları kriptolu rüşvet ağları ve yağma düzeni adalet engeline takıldı.
Ne olmuştu?
Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak "rüşvet" ve "irtikap" suçu işlendiği iddiasına ilişkin düzenlenen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D, Başkan Danışmanı U.M, Özel Kalem A.K, Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ve ilgili birim amirleri ile personelin yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptıkları yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ile bazı şüphelilerin ifadeleri üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.