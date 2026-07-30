Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

MASAK RAPORLARINDA PARA HAREKETLERİ

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporlarında tespit edilen para hareketleri ile Küçük'ün bazı iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde tehditte bulunduğu ve maddi menfaat talep ettiği yönündeki iddiaların birbiriyle örtüştüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

TANIK BEYANLARI DOSYAYA GİRDİ

Cem Küçük aleyhine tanıklık yapan kişilerin ifadelerinin ise farklı bir soruşturma kapsamında alındığı ve bu beyanların mevcut soruşturma dosyasına delil olarak girdiği belirtildi.

JANDARMA EKİPLERİ GÖZALTI İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cem Küçük'ü gözaltına aldı.

Küçük'ün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN