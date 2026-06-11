Kuralları ihlal eden teknoloji şirketleri, küresel cirolarının %3'üne veya 10 milyon Kanada dolarına kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Kanada hükümeti, çocukların ruh sağlığını korumak ve teknoloji devlerini hizaya getirmek amacıyla dünya genelindeki en kapsamlı dijital güvenlik adımlarından birini attı. Avustralya'nın başlattığı küresel akımın ardından Kanada, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamayı öngören ve yapay zeka sohbet robotlarını (chatbot) da kapsayan tarihi yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Kanada Kimliği ve Kültür Bakanı Marc Miller, düzenlediği basın toplantısında mevcut dijital ekosisteme sert eleştirilerde bulundu ve "Çocuklarımıza karşı başarısız oluyoruz. Artık yeter. Sosyal medya platformları ve yapay zeka robotları tamamen dikkat çekmek ve bağımlılık yaratmak üzerine tasarlandı. Bunlar sağlıklı çocuk gelişimini desteklemiyor; aksine birçok genç Kanadalı için anksiyete, izolasyon ve derin depresyon kaynağı haline geldi." şeklinde konuştu.

Kanada'dan çocuklara sosyal medya sınırlaması

ÇOCUKLARA KORUMA KALKANI

Kanada'nın önerdiği model, Avustralya'nın geçtiğimiz aylarda kabul ettiği ve doğrudan erişimi engellemeye dayalı katı yasağından önemli bir noktada ayrılıyor.

Teşvik ve Muafiyet Modeli: Kanada hükümeti, 16 yaş altı çocuklara yönelik bu yasağı "geçici bir koruma kalkanı" olarak konumlandırıyor. Eğer bir teknoloji şirketi, platformunu çocuklar için tamamen güvenli hale getirdiğini, algoritmalarını bağımlılık yaratmayacak şekilde değiştirdiğini ve belirlenen yüksek güvenlik standartlarını karşıladığını kanıtlayabilirse yasaktan muaf tutulabilecek.

Toronto Üniversitesi'nden teknoloji ve gizlilik uzmanı Doç. Dr. Brett Caraway, Kanada'nın bu hamlesinin Avustralya'dan daha kapsamlı olduğunu belirterek, "Kanada, şirketleri çocukların internetini tamamen kapatmaya değil, platformlarını onlar için güvenli olacak şekilde kökten yeniden tasarlamaya (redesign) zorluyor" değerlendirmesinde bulundu.