Ahbap soruşturmasında 4’üncü dalga operasyon! Derneğe kayyum atandı: 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haluk Leventten Ahbap kazığı! 2,1 milyar TL tokatlayıp kandırdım dedi: Esin Önder Çağlayanın tam ifadesi çıktı

Kararın gerekçesinde; dernek kurucusu Haluk Levent ve üst düzey yöneticilerin bir kısmının tutuklu olduğu, bazı isimler hakkında ise adli kontrol kararı bulunduğu belirtildi. Tüm mal varlıklarına tedbir konulan dernek için fesih sürecinin de resmen başlatıldığı aktarıldı.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği; derneğe ait gayrimenkulleri, araçları ve banka mevduatlarını yönetmek üzere Av. Rıdvan Can, Av. Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ı görevlendirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında, Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyumuna devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında emniyet güçleri 4. dalga operasyon için düğmeye bastı.

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Haluk Levent ile bağlantılı olduğu değerlendirilen mali ve ticari ilişkiler de soruşturmanın dört ana başlığından biri olarak inceleniyor.

Dernek tarafından düzenlenen çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen çok sayıdaki taşınmaz ve bu devirlerde rol aldığı değerlendirilen kişi ve şirketler hakkında inceleme yürütülüyor.

Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında söz konusu satın alma, ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle gözaltı kararı uygulandı.

Bu kapsamda Azim Yol İnşaat A.Ş. yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy, Hamle İnşaat A.Ş. yetkilileri Murat Yaren ile Ayhan Çevik operasyonun hedefleri arasında yer aldı.

Ödemelere rağmen taahhüt edilen konutları tamamlamadığı tespit edilen şirket yetkilileri hakkında işlem başlatıldı.

Operasyonun ilk ayağını konut ve konteyner alımlarına ilişkin usulsüzlük iddiaları oluşturdu.

YELİZ KAYA'YA SIRALI TAŞINMAZ DEVRİ

Soruşturmanın ikinci kritik başlığında Haluk Levent'in asistanı ve kasası Yeliz Kaya'ya devredilen gayrimenkuller mercek altına alındı.

Bazı şirketler tarafından Kaya'ya sıralı şekilde çok sayıda taşınmaz devredildiği ortaya çıktı.

Başaran Holding A.Ş. tarafından 22, Power İnşaat A.Ş. tarafından 10, Koçsu Yapı A.Ş. tarafından 17, Orhan İnan tarafından 10 taşınmazın Yeliz Kaya'ya devredildiği belirlendi.

Taşınmaz devirleriyle bağlantılı olarak Başaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin Başaran, Power İnşaat A.Ş. yetkilileri Recep Demir ile Emre Saral, Koçsu Yapı A.Ş. yetkilisi Faruk Koç ve Orhan İnan hakkında adli işlem tesis edildi.

Başaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin Başaran

ŞAİBELİ DERNEK ÇEKLERİ

Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ile tahsil süreçleri emniyet birimlerince incelendi.

Çeklerin son cirantası olduğu belirlenen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz hakkında işlem başlatıldı.

AHBAP'LA AK AKÇE

Soruşturmanın dördüncü başlığında Haluk Levent ile bağlantılı şüpheli ilişkiler dosyaya girdi.

Haluk Levent ile arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan emniyet güçlerince yakalandı.

Operasyon kapsamında haklarında işlem başlatılan şüpheliler şunlar:

Ad Soyad Şirket/Kurum Ünvan/Açıklama Ayhan Demir Azim Yol İnşaat A.Ş. Yetkili Nejdet Kuy Pegas Global A.Ş. Yetkili Murat Yaren Hamle İnşaat A.Ş. Yetkili Ayhan Çevik Hamle İnşaat A.Ş. Yetkili Hüseyin Başaran Başaran Holding A.Ş. Sahibi Recep Demir Power İnşaat A.Ş. Yetkili Emre Saral Power İnşaat A.Ş. Yetkili Faruk Koç Koçsu Yapı A.Ş. Yetkili Orhan İnan - - Sibel Kaya - Dernek tarafından düzenlenen çeklerin son cirantası Muhammed Ali Yılmaz Mays Grup Yetkili Ali Demirhan - - Deniz Şimşek Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü

DERNEĞE GİREN ÇIKAN HER ŞEYE MERCEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirlerinin bütün yönleriyle incelendiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkilerin de soruşturma kapsamında araştırıldığını kaydetti.

BAŞARAN DA GÖZALTINDA... SUÇ DUYURUSU GÖSTERMELİK MİYDİ?

Gözaltına alınanlar arasında, Haluk Levent'e çok sayıda taşınmaz satan Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın da yer aldığı öne sürüldü.

Başaran'ın şirkete ait 68 taşınmazı Haluk Levent'e devrettiği öğrenilmişti.

Hüseyin Başaran, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki 22 taşınmazın "bedelinin ödenmediği ve vaat edilen amaç doğrultusunda kullanılmadığı" iddiasıyla Haluk Levent ve Ahbap Derbeği yetkilileri hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Müşteki olarak "Can Başaran"ın yer aldığı suç duyurusunda, Başaran ailesinin gayrimenkul işlerini takip eden 16 yıllık çalışanı Feyyaz Akgün'ün "işvereninin açık devir talimatı olmamasına rağmen" 22 adet değerli taşınmazın tapusunu Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devrettiği öne sürülmüştü.

Haluk Levent'in Hüseyin Başaran'dan toplamda 68 taşınmaz aldığı belirlenmişti.