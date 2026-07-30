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Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 8 kişi adliyeye sevk edildi 6 şüpheliye tutuklama talebi

5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edilirken 6 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi.

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Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 8 kişi adliyeye sevk edildi 6 şüpheliye tutuklama talebi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

8'İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Doku ile ilgili soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

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Şüpheliler adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar DHA, İHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Şüpheliler adliyeye sevk edildi. (Fotoğraflar DHA, İHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine getirildi. Yaklaşık 21 saat süren savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, 1'i de adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

6 şüpheliye tutuklama talebi6 şüpheliye tutuklama talebi

Diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları şüphelilerin ifadeleri kapsamında devam ediyor.Gülistan Doku'yu arama çalışmaları şüphelilerin ifadeleri kapsamında devam ediyor.

BAKAN GÜRLEK DETAYLARINI AÇIKLADI: LİSTEDE 19 ŞÜPHELİ VAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında delillere müdahale şüphesi üzerine 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Görev / Unvan
Şüpheli Sayısı
Emniyet müdürü
1
Emniyet amiri
1
Başkomiser
1
Komiser
1
Başpolis memuru
1
Polis memuru
10
Bilgisayar işletmeni
1
Emekli polis memuru
3
Toplam işlem yapılan şüpheli
19

15 İLDE 21 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Temmuz 2026'da Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.




Nevşehir, İstanbul, Isparta, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Ordu, Aydın, Diyarbakır, Kayseri, Ankara, Erzincan, Eskişehir, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 21 adrese baskın yapıldı.

Ekipler Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediyor.Ekipler Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına devam ediyor.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiğine yönelik şüphe oluştuğunu belirtti. Eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü

Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Gülistan DokuGülistan Doku

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Savcılığın, delillere müdahale iddialarını tüm yönleriyle incelemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

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