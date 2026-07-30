Gülistan Doku'yu arama çalışmaları şüphelilerin ifadeleri kapsamında devam ediyor. BAKAN GÜRLEK DETAYLARINI AÇIKLADI: LİSTEDE 19 ŞÜPHELİ VAR Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında delillere müdahale şüphesi üzerine 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale ettiğine yönelik şüphe oluştuğunu belirtti. Eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

"Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinasyonunda Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Gülistan Doku



Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Savcılığın, delillere müdahale iddialarını tüm yönleriyle incelemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

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