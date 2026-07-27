Firarilere övgüler düzen rapçi Uzay’a sahnede gözaltı
İzmir Çeşme’de popüler eğlence mekanında sahne alan rapçi Erol Can Güncü, bilinen adıyla “Uzay”, polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonun, şarkıcının kırmızı bültenle aranan firarileri öven şarkı sözleri yazıp seslendirmesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi. Sahnede olduğu sırada emniyet güçleri tarafından müdahale edilen rapçi, hakkında başlatılan işlemler kapsamında polis merkezine götürüldü.
Rap müziğinde "Uzay" mahlasıyla bilinen Erol Can Güncü, Çeşme'de sahne aldığı gece kulübünde emniyet güçlerinin operasyonuyla karşılaştı.
Çeşme İlçe Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede faaliyet gösteren popüler eğlence mekanına baskın düzenledi.
Sahnede şarkı söylediği esnada polis ekiplerince gözaltına alınan Güncü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
KIRMIZI BÜLTENLİ FİRARİLERE ÖVGÜ
Gözaltı işleminin arkasındaki nedenin, şarkıcının seslendirdiği eserlerdeki ifadeler olduğu belirlendi.
Rapçinin, kırmızı bültenle aranan firari şahısları öven şarkı sözleri yazdığı bildirildi.
Sahnede söz konusu şarkıları seslendirdiği iddia edilen Güncü hakkında bu gerekçeyle yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Emniyet güçlerince sahneden indirilen şarkıcının emniyetteki sorgusu sürüyor.