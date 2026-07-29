Yeni Parti-CHP krizi: Parti tabelasını çöpe attılar

Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki kriz çöpe atılan parti tabelası ve büyükşehirlerde üyelere yönelik "istifa" baskısıyla yeni bir savaşa dönüştü.

BUTLAN KARARININ ARDINDAN İPLER KOPTU

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası parti içindeki fay hatları tamamen kırıldı. Özgür Özel'in Genel Başkanlı görevinden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa dönmesiyle başlayan kriz, kopuşları da beraberinde getirdi. Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'nin ardından sahada ve örgütlerde ipler koptu.