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Yeni Parti-CHP krizi: Parti tabelasını çöpe attılar

Özgür Özel’in Cumhuriyet Halk Partisi’ni bölerek kurduğu Yeni Parti ile CHP arasındaki kriz her geçen gün derinleşiyor. Sahadaki gerilim Trabzon’da CHP tabelalarının çöpe atılmasıyla zirve yaparken, arka planda ise üyelere yönelik "istifa" baskısı yapıldığı iddia edildi.

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Yeni Parti-CHP krizi: Parti tabelasını çöpe attılar

Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasındaki kriz çöpe atılan parti tabelası ve büyükşehirlerde üyelere yönelik "istifa" baskısıyla yeni bir savaşa dönüştü.

BUTLAN KARARININ ARDINDAN İPLER KOPTU
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası parti içindeki fay hatları tamamen kırıldı. Özgür Özel'in Genel Başkanlı görevinden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa dönmesiyle başlayan kriz, kopuşları da beraberinde getirdi. Özgür Özel tarafından kurulan Yeni Parti'nin ardından sahada ve örgütlerde ipler koptu.

Yeni Parti-CHP krizi: Parti tabelasını çöpe attılar-2

CHP TABELASINI ÇÖPE ATTILAR
Yeni Parti'ye geçişlerde en ilginç olaylardan biri Trabzon'da yaşandı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, Siyasi yolculuğuna İYİ Parti'de başlayıp 12 Kasım 2024'te CHP'ye katılan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık CHP'den istifa etti.


Belediye başkanlarının yanı sıra meclis üyeleri ve ilçe teşkilatından isimler de istifalarını sundu. İstifaların hemen ardından Trabzon'un Yomra ilçesinde, CHP İlçe Gençlik Kollarına ait parti tabelasının çöp konteynırına atıldığı görüldü.

Yeni Parti-CHP krizi: Parti tabelasını çöpe attılar-3

TELEFONDAN PSİKOLOJİK BASKI: "SEN DE Mİ BUTLANCISIN?"
Öte yandan Özgür Özel ve ekibinin CHP içerisindeki örgütleri boşaltmaya yönelik hamleleri psikolojik savaşa dönüştü. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehir örgütlerindeki üyelerin telefonla tek tek arandığı öğrenildi.

CHP'de kalmakta direnen üyelere ise "Sen de mi butlancısın yoksa?" diyerek baskı kurulduğu iddia edildi. Söz konusu ikna turları ve telefon trafiğinin, Özel'in yakın kurmayları Ensar Aytekin ile Ulaş Karasu koordinasyonunda yürütüldü aktarıldı.

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