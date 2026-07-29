CHP'li eski belediye başkanının taciz davasının mağduruydu! Tuana'nın ölümüne ilişkin davada ilk karar: "Kızım için adalet istiyorum"
CHP'li Hasbi Dede hakkında açılan taciz davasının mağduru olan ve şüpheli bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Tuana Elif Torun'un ölümüne ilişkin davada ilk duruşma görüldü. Mahkeme, "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, acılı anne "Kızım için adalet istiyorum" dedi.
Giresun'da 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'un yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin davada ilk duruşma görüldü. CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel taciz davasında mağdur olarak yer alan Tuana'nın ölümüne ilişkin yargılamada mahkeme, "olası kastla öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Adem Hasbaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Adem Hasbaş ile hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un anne ve babası Nuray ile Ahmet Torun katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık Hasbaş, olay anını çok fazla hatırlamadığını belirterek, "Pişmanım. Böyle bir şey olmasını istemedim." ifadelerini kullandı.
Müşteki anne ve baba ise sanıktan şikayetçi olduklarını beyan etti. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 14 Eylül tarihine erteledi.
"KIZIM İÇİN ADALET İSTİYORUM"
Duruşma sonrası açıklama yapan anne Nuray Torun, "Kızım için adalet istiyorum. Benim kızım toprakta." sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.
İDDİANAMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
İddianamede yer alan bilgilere göre, 28 Mart 2026 günü saat 22.20 sıralarında Görele ilçesinde meydana gelen kazanın ardından 28 RE 752 plakalı otomobil olay yerinde terk edilmiş halde bulundu.
Şüpheli Adem Hasbaş'ın yapılan ölçümde 1,79 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Otopsi raporunda Tuana Elif Gülüşan Torun'un ölüm nedeninin genel beden travmasına bağlı çeşitli kırıklar ile beyin kanaması ve beyin doku hasarı olduğu kaydedildi.
Olay yeri incelemesinde yolun sol şeridinde yaklaşık 34 metre fren izi bulunduğu, araçta hasar oluştuğu ve araç içerisinde çok sayıda içki şişesi ile kutusunun bulunduğu belirtildi.
İddianamede yer verilen trafik kaza tespit tutanağında yayanın asli, sürücünün ise tali kusurlu olduğunun değerlendirildiği, asfalt zemindeki fren izlerinin ise yayanın düştüğü noktanın yaklaşık dört metre sonrasında başladığının tespit edildiği aktarıldı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda da araçta kazaya neden olabilecek teknik bir arıza bulunmadığı, kazanın meydana gelmesinde yayanın kusurunun yanı sıra sürücünün tedbirsiz ve dikkatsiz sürüşünün de etkili olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı ifade edildi.
Cumhuriyet savcılığı, hazırladığı iddianamede sanık Adem Hasbaş'ın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
TACİZ DAVASININ MAĞDURUYDU
Öte yandan Tuana Elif Gülüşan Torun, son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede'nin yargılandığı "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" davasında mağdur taraf olarak yer almıştı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Şubat'ta görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede, söz konusu davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.