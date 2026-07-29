CHP'li eski belediye başkanının taciz davasının mağduruydu! Tuana'nın ölümüne ilişkin davada ilk karar: "Kızım için adalet istiyorum"

İlk duruşmada tutukluluğa devam kararı çıkarken, dava 14 Eylül'e ertelendi.

Olay yeri incelemesinde yolun sol şeridinde yaklaşık 34 metre fren izi bulunduğu, araçta hasar oluştuğu ve araç içerisinde çok sayıda içki şişesi ile kutusunun bulunduğu belirtildi.

İddianamede yer verilen trafik kaza tespit tutanağında yayanın asli, sürücünün ise tali kusurlu olduğunun değerlendirildiği, asfalt zemindeki fren izlerinin ise yayanın düştüğü noktanın yaklaşık dört metre sonrasında başladığının tespit edildiği aktarıldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda da araçta kazaya neden olabilecek teknik bir arıza bulunmadığı, kazanın meydana gelmesinde yayanın kusurunun yanı sıra sürücünün tedbirsiz ve dikkatsiz sürüşünün de etkili olduğu yönünde değerlendirme yapıldığı ifade edildi.

Cumhuriyet savcılığı, hazırladığı iddianamede sanık Adem Hasbaş'ın "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



CHP'li eski belediye başkanının taciz davasında mağdur olan Tuana için adalet arayışı sürüyor.

TACİZ DAVASININ MAĞDURUYDU Öte yandan Tuana Elif Gülüşan Torun, son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen Hasbi Dede'nin yargılandığı "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" davasında mağdur taraf olarak yer almıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Şubat'ta görevden uzaklaştırılan Hasbi Dede, söz konusu davada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN