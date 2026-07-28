CHP İstanbul'da istifa furyası! Özgür Çelik ve 36 ilçe başkanı istifa etti
Mutlak butlan kararı sonrası bölünmeye devam eden CHP'de yeni istifalar gündeme geliyor. Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye geçişler hızla devam ederken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanının görevlerinden ayrıldığı öğrenildi.
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CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı sonrası yer yerinden oynadı. Mutlak butlan kararıyla ikiye bölünen partide sıcak gelişmeler yaşanıyor.
TOPLU İSTİFALAR SÜRÜYOR
İlk olarak karara direnç gösteren Özgür Özel, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdu. Hal böyle olunca CHP'den peş peşe istifalar gelmeye başladı.
ÖZGÜR ÇELİK VE 36 İLÇE BAŞKANI İSTİFA VERDİ
Son gelen bilgiye göre CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da partiden ayrıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden aldığı ve ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimlerden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, beraberindeki 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanıyla birlikte partiden istifa etti.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel