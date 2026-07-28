CHP İstanbul'da istifa furyası! Özgür Çelik ve 36 ilçe başkanı istifa etti

CHP'nin şaibeli 38. Olağan Kurultayı sonrası yer yerinden oynadı. Mutlak butlan kararıyla ikiye bölünen partide sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TOPLU İSTİFALAR SÜRÜYOR

İlk olarak karara direnç gösteren Özgür Özel, CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurdu. Hal böyle olunca CHP'den peş peşe istifalar gelmeye başladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanı partiden istifa etti. (Fotoğraf: AA)

ÖZGÜR ÇELİK VE 36 İLÇE BAŞKANI İSTİFA VERDİ

Son gelen bilgiye göre CHP İl Yönetim Kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da partiden ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin görevden aldığı ve ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimlerden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, beraberindeki 39 il yöneticisi ve 36 ilçe başkanıyla birlikte partiden istifa etti.