Tuana Elif Torun’un ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı: Adem Haşbaş'a müebbet hapis talebi
Giresun’un Görele ilçesinde, CHP'li eski Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin yargılandığı cinsel taciz dosyasının mağduru olan 16 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun’un trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Buna göre araç sürücüs Adem Hasbaş hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Sanığın olay sırasında 1,97 promil alkollü olduğu Adli Tıp raporuyla tespit edildi. Kazaya karışan araçta ayrıca açık ve kapalı alkollü içecekler bulunduğu belirtildi.
CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında açılan cinsel taciz davasının mağduru olduğu belirtilen 16 yaşındaki Tuana Elif Torun'un hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılığın, sürücü Adem Hasbaş hakkında "olası kastla öldürme" suçundan dava açtığı öğrenildi.
Tuana'nın son anları ortaya çıktı! 38 metre savurup kaçtılar
MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Buna göre araç sürücüs Adem Hasbaş hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, sanığın olay sırasında 1,97 promil alkollü olduğu Adli Tıp raporuyla tespit edildi. Kazaya karışan araçta ayrıca açık ve kapalı alkollü içecekler bulunduğu belirtildi.
YOLCUDAN "ARACI BEN KULLANAYIM" TEKLİFİ
Dosyada yer alan ifadelere göre, araçtaki yolculardan birinin olay öncesinde sürücü Adem Hasbaş'a "Aracı ben kullanayım" teklifinde bulunduğu, ancak bu teklifin kabul edilmediği öğrenildi. Savcılık, bu durumun sanığın riskin farkında olduğunu gösteren önemli unsurlardan biri olduğunu değerlendiriyor.
Soruşturma kapsamında incelenen verilerde, sanığın kazadan önce de yüksek hızla araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca, sanığın ölüm sonucunu öngörebilecek durumda olmasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği, bu nedenle "olası kast" hükümlerinin uygulanması gerektiği vurgulandı.
Edinilen bilgilere göre savcılık, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını da talep etti. Süreçte, alkol düzeyi, hız, yolcunun uyarısı ve olay öncesindeki davranışların birlikte değerlendirileceği öğrenildi.
TACİZ DAVASI İLE ÖLÜM ARASINDAKİ BAĞLANTI TARTIŞILIYOR
Tuana Elif Torun'un ölümü, kamuoyunda yalnızca bir trafik kazası olarak değil, aynı zamanda eski Görele Belediye Başkanı CHP'li Hasbi Dede hakkında yürüyen cinsel taciz davasıyla bağlantılı olup olmadığı yönünden de tartışılıyor.
Ailenin avukatları ve bazı kamuoyu temsilcileri, taciz davasının ardından genç kızın baskı ve şantaj iddialarıyla karşı karşıya kaldığını öne sürerken, kazanın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini savunuyor.
KAMUOYUNDA YANIT BEKLEYEN SORU
Tuana Elif Torun'un ölümü sıradan bir trafik kazası mı, yoksa tüm yönleriyle aydınlatılması gereken şüpheli bir olay mı?
Mahkeme sürecinde ortaya çıkacak yeni delillerin, hem kazanın oluş şekli hem de taciz davasıyla olası bağlantılar konusunda kamuoyundaki soru işaretlerine açıklık getirmesi bekleniyor.
İddianamede dikkat çeken bulgular:
• Sürücü Adem Hasbaş'ın olay sırasında Adli Tıp raporuna göre 1,97 promil alkollü olduğu tespit edildi.
• Kazaya karışan araçta açık ve kapalı alkollü içecekler bulundu.
• Sanığın olay öncesinde de yüksek hızla araç kullandığı belirlendi.
• Araçtaki yolculardan biri, sürücüye "Aracı ben kullanayım" teklifinde bulundu ancak bu teklif kabul edilmedi.
• Savcılık, sanığın ölüm sonucunu öngörmesine rağmen araç kullanmaya devam ettiği gerekçesiyle "olası kast" hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
• Sürücü Adem Hasbaş hakkında "olası kastla öldürme" suçundan dava açıldı.
• Savcılık, sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını istedi.
• Dosya, Tuana Elif Torun'un ölümü ile eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkındaki cinsel taciz davası arasındaki olası bağlantılar yönünden de kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.
CHP'li başkan ve oğluna adli kontrol tedbiri
"Ucu nereye uzanırsa uzansın üzerine gidilecek"