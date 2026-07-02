Tuana Elif Torun’un ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı: Adem Haşbaş'a müebbet hapis talebi

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ Buna göre araç sürücüs Adem Hasbaş hakkında müebbet hapis cezası talep edildi. Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, sanığın olay sırasında 1,97 promil alkollü olduğu Adli Tıp raporuyla tespit edildi. Kazaya karışan araçta ayrıca açık ve kapalı alkollü içecekler bulunduğu belirtildi.

Olay yerindeki tespitler (Haberin fotoğrafları AA, DHA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

YOLCUDAN "ARACI BEN KULLANAYIM" TEKLİFİ



Dosyada yer alan ifadelere göre, araçtaki yolculardan birinin olay öncesinde sürücü Adem Hasbaş'a "Aracı ben kullanayım" teklifinde bulunduğu, ancak bu teklifin kabul edilmediği öğrenildi. Savcılık, bu durumun sanığın riskin farkında olduğunu gösteren önemli unsurlardan biri olduğunu değerlendiriyor.

Soruşturma kapsamında incelenen verilerde, sanığın kazadan önce de yüksek hızla araç kullandığı tespit edildi. Ayrıca, sanığın ölüm sonucunu öngörebilecek durumda olmasına rağmen araç kullanmaya devam ettiği, bu nedenle "olası kast" hükümlerinin uygulanması gerektiği vurgulandı.