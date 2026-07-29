BAKANLIK AÇIKLADI: 5 UÇAK 18 HELİKOPTER 534 PERSONEL SAHADA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, orman dışı alanda başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangını tamamen kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın bölgesinde 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ile 534 orman personeli görev yapıyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak amacıyla yoğun çalışma yürütüyor.

HAVA VE KARA EKİPLERİ SAHADA

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre söndürme çalışmaları hem hava araçlarının hem de kara ekiplerinin koordineli müdahalesiyle devam ediyor.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin sahadaki mücadelesini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.