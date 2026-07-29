Muğla Seydikemer ve Antalya Kumluca'da orman yangını! Fethiye-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı... 121 ev ve hastanede tahliye operasyonu
Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kumluca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Yangın bölgesinde 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 23 iş makinesi ile 741 orman personeli görev yapıyor. Alevlerin etkili olduğu bölgede Fethiye-Antalya kara yolu tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldı. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaş ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edildi.
Muğla'nın Seydikemer ve Antalya'nın Kumluca ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler sık ormanlık alanda etkisini artırırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Takvim.com.tr bölgeden gelişmeleri dakika dakika aktarıyor...
CANLI ANLATIM
D-400 KARA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır köyü yakınlarında, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor. Alevler nedeniyle Antalya- Kumluca D-400 kara yolu, tedbir amaçlı çift yönlü trafiğe kapatıldı.
MUĞLA'DA 5 YANGINDAN 4'Ü KONTROL ALTINDA
A Haber canlı yayınına katılan Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentte gün içerisinde 5 yangın çıktığını bildirdi. Seydikemer yangınının kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini belirten Akbıyık, "Dört yangını kontrol atına aldık." dedi.
741 PERSONEL SAHADA
Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte 5 farklı noktada yangın meydana geldiğini, bunlardan 4'ünün kontrol altına alındığını, Seydikemer'deki yangına müdahalenin ise sürdüğünü söyledi.
Yangınla mücadelede 741 personelin görev yaptığını belirten Akbıyık, "Sahada 5 uçak, 18 helikopter, 88 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 20 su tankeri, 23 iş makinesi, 63 araç, 6 TOMA ve 8 ambulans aktif olarak kullanılmaktadır. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşımız ile Seydikemer Devlet Hastanesi geçici olarak tahliye edilmiştir." ifadesini kullandı.
BAKANLIK AÇIKLADI: 5 UÇAK 18 HELİKOPTER 534 PERSONEL SAHADA
Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, orman dışı alanda başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangını tamamen kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Yangın bölgesinde 5 uçak, 18 helikopter, 87 arazöz, 6 iş makinesi ile 534 orman personeli görev yapıyor. Ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak amacıyla yoğun çalışma yürütüyor.
HAVA VE KARA EKİPLERİ SAHADA
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre söndürme çalışmaları hem hava araçlarının hem de kara ekiplerinin koordineli müdahalesiyle devam ediyor.
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında, yangının tamamen kontrol altına alınması için ekiplerin sahadaki mücadelesini aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda devam eden yangın sonrası, Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi’ndeki zirai alanda çıkan yangın ormanlık bölgeye sıçradı. Sık ormanlık alanda etkili olan alevler rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
"HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR"
Seydikemer Devlet Hastanesi, alevlerin bölgeye çok yakın olması dolayısıyla tahliye ediliyor. Hastanedeki hastalar, ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürülüyor. Bölgede yangın söndürme ekiplerinin alevlerin hastaneye ulaşmaması için çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
ANTALYA KUMLUCA'DA YANGIN
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yazır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
43 HANEDE 65 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, sahadaki söndürme ve tedbir faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, yangına 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı, 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı, 2 ambulans ve toplam 373 personelle müdahale edildiği belirtildi.
Çalışmalar kapsamında tedbir amacıyla 43 hanedeki 65 vatandaşın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, yangın bölgesine yaklaşık 2,5 kilometre mesafede bulunan Seydikemer Devlet Hastanesinin yoğun bakım ve palyatif bakım bölümlerinin tedbir amaçlı boşaltıldığı kaydedildi.
SEYDİKEMER'DE ORMAN YANGINI: ANTALYA YOLU ULAŞIMA KAPATILDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 261 personel, itfaiye ekipleri ve çok sayıda orman yangın söndürme işçisi sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın ve bölgede etkili olan yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı.