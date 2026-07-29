Ahbaplar soruşturmasında 5 isim daha ifadeye çağrıldı! Berna Laçin, Eda Ece ve Kerem Bürsin listede

FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

İfadeye çağrılan isimlerden Farah Zeynep Abdullah, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından Ahbap için Babala TV ofisinden paylaştığı video ile yardım istemişti. Ünlü oyuncu, çektiği videoda uluslararası kamuoyuna seslenerek, "Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere, 6 Şubat'ta Türkiye'de 7.7 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi ve 10 şehri etkiledi. Yaklaşık 14 milyon insan doğrudan etkilendi ve 10 bine yakın bina yıkıldı. Alabileceğimiz her türlü yardıma ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Mesajının altına bağış bağlantıları ekleyen Abdullah, "Yapacağınız her bağışın katkısı olacaktır, bu yüzden lütfen bu mesajı yayın" demişti.

Abdullah, "Devlet ve Allah" ifadelerinin aynı paragrafta görmekten rahatsız olduğunu belirtmiş ve Kızılay'ı da hedef almıştı.

BERNA LAÇİN'DEN LEVENT'E: İCRAATA DEVAM

Berna Laçin'in 6 Şubat depremlerinin hemen ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar, afet sürecindeki tutumu nedeniyle kamuoyunda ciddi eleştirilere konu olmuştu.

Afet anında kurumsal koordinasyon yerine Ahbap'ı öne çıkararak vatandaşları bu adreslere yönlendiren Laçin, devlete bağlı kurumların çalışmalarına gölge düşürdüğü gerekçesiyle tepki topladı. Özellikle AFAD ve Kızılay gibi resmi kurumların saha organizasyonlarını görmezden gelip sosyal medyada belirli dernekler üzerinden yönlendirme yapması ve "Şu anda yapmamız gereken organize ve iş bilen güvendiğimiz kuruluşlara yardım etmek Ahbap ve Akut gibi" şeklindeki ifadeleri, afette koordinasyon karmaşasına yol açtığı yönünde eleştirildi. Laçin'in Haluk Levent'i, "İcraata devam" diyerek desteklediği görüldü.

İşte Laçin'in o paylaşımlarından bazıları:

İREM HELVACIOĞLU: "HALUK ABİ İLE SÜREKLİ KONUŞUYORUM"

Oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun ise 2021 yılında Türkiye'nin güneyini kasıp kavuran orman yangınları döneminde AHBAP Derneği ile temas kurduğu ortaya çıktı. Helvacıoğlu'nun, dernek başkanı Haluk Levent ile "Ne yapabilirim?" diyerek sürekli iletişim kurduğu ve sahada koordinasyon sağladığı anlaşıldı. Ahbap Platformu kurucusu Haluk Levent de o dönem sosyal medya hesabından İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk ile çekilen fotoğrafını paylaşarak destekleri için teşekkür etmişti. EDA ECE: "DEPREM BÖLGESİNDE YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİ ONLAR BAŞKALARI YAPIYOR SANDI"

Oyuncu Eda Ece'nin katıldığı bir ödül töreninde kürsüden söylediği sözler dikkat çekti.

Konuşmasında deprem dönemini anlatan Ece, "Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık. Ama neyse. Nasıl diyeyim, çok travmatik bir seneydi." diyerek bölgedeki seçim sonuçlarını da sorguladı.