Ahbap dosyasındaki 3 çarpıcı ifade Takvim’de: Biri 100 bin lira yatırdı, ikisinden Haluk Levent’e güvensizlik mesajı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturmasında gazeteci Uğur Dündar, oyuncu Elçin Sangu ve müzisyen Hayko Cepkin'in ifadelerine başvuruldu. Dündar, 2017 yılında Haluk Levent'e, "Para işlerine karışma, geçmişin önüne çıkar." diyerek uyarıda bulunduğunu, deprem döneminde yaptığı Ahbap ve Babala'ya destek paylaşımını soruşturma haberlerinin ardından sildiğini anlattı. Sangu, Ahbap Derneğinin hesabına 100 bin lira yatırdığını kabul ederek, "İyi niyetimiz kullanıldı." dedi. Cepkin ise Haluk Levent'i uzun yıllardır tanımasına rağmen maddi konularda kendisine güvenmediğini, bu nedenle Ahbap'a bağış yapmadığını söyledi. Üç ifadede de doğrudan suç ikrarı bulunmazken geçmişten gelen güvensizlik, sorgulanmadan verilen destek, sonradan silinen paylaşım ve bağışın kullanımına ilişkin pişmanlık dikkat çekti.

Uğur Dündar yıllar önceki uyarısını hatırlattı: “Para işlerine karışma, geçmişin önüne çıkar”

DÜNDAR: "PARA İŞLERİNE KARIŞMA" DİYE UYARDIM

Ahbap soruşturması kapsamında savcılıkta ifade veren gazeteci Uğur Dündar, Haluk Levent'le uzun yıllara dayanan ancak yakın olmayan bir tanışıklığının bulunduğunu söyledi.

Dündar, 2001 yılında Haluk Levent'i Star TV Ana Haber'e konuk ettiğini, o dönemde dolu konserlere rağmen borçlarını neden ödeyemediğini sorduğunu anlattı. Levent'in kendisine, "Mafyanın eline düştüğünü ve konser gelirlerinin kendisine kalmadığını" söylediğini aktardı.

Ahbap İyilik Hareketi'nin gündeme geldiği 2017 yılında Haluk Levent'e dikkat çekici bir uyarıda bulunduğunu belirten Dündar, şu ifadeyi kullandı:

"Para işlerine karışma, geçmişin senin önüne çıkar, iyi niyetinin gölgelenmesine izin verme."

DESTEK PAYLAŞIMINI SORUŞTURMADAN SONRA SİLDİ

Uğur Dündar, deprem döneminde Ahbap Derneğinin kamu kurumlarıyla birlikte hareket ettiği yönünde güçlü bir görüntü oluştuğunu söyledi.

Bakanların, kamu yöneticilerinin ve resmî kurumların Haluk Levent'le temaslarının kendisinde derneğin denetlendiği kanaatini oluşturduğunu belirten Dündar, bu nedenle sosyal medya hesabından Ahbap ve Babala'yı destekleyen bir paylaşım yaptığını kabul etti.

Dündar, soruşturma haberlerini ve Haluk Levent hakkındaki iddiaları öğrendikten sonra söz konusu paylaşımını sildiğini söyledi. Ardından derneğe para toplama yetkisinin neden verildiğini sorgulayan yeni bir paylaşım yaptığını anlattı.

Haluk Levent'e bankaların hesap açmadığını, çek vermediğini ve kredi kullandırmadığını bildiğini ileri süren Dündar, "Bütün bunlara rağmen derneğe nasıl para toplama ve yönetme yetkisi verildiğini anlayamıyorum." dedi.

Yaşananlar nedeniyle toplum adına üzgün olduğunu belirten Dündar, Ahbap'la herhangi bir mali ilişkisinin ve somut dahlinin bulunmadığını savunarak şahsi olarak özür dilemesini gerektiren bir durum olmadığını söyledi.