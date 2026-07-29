Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar: TMSF iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda iştirak şirketlerinin yönetimi TMSF'ye devredilirken, dernek için ise ayrı bir yönetim kayyumu görevlendirildi.
DERNEĞE ÜÇ KİŞİLİK YÖNETİM KAYYUMU
Mahkeme, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.
Karar kapsamında derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ve mal varlığına tedbir konulduğu, ayrıca fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Derneğin taşınmazları, araçları ve banka hesaplarındaki varlıkların yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.
İŞTİRAK ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİ TMSF'YE DEVREDİLDİ
Mahkeme kararına göre Ahbap Derneği'ne bağlı iktisadi işletme ve çok sayıda iştirak şirketinin yönetimi TMSF tarafından yürütülecek.
İKİ AYRI KAYYUM YAPISI OLUŞTURULDU
TMSF'nin açıklamasına göre mahkeme kararıyla derneğin doğrudan yönetimi ile iştirak şirketlerinin yönetimi iki ayrı kayyum yapısı üzerinden yürütülecek.
Derneğin yönetimi mahkeme tarafından görevlendirilen yönetim kayyumunca yürütülürken, iştirak şirketlerinin idaresi ise TMSF tarafından sürdürülecek.
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