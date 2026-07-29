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Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar: TMSF iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin iştiraki konumundaki iktisadi işletme ve şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

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Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar: TMSF iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda iştirak şirketlerinin yönetimi TMSF'ye devredilirken, dernek için ise ayrı bir yönetim kayyumu görevlendirildi.

Mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'nin mal varlığına ilişkin yönetim yetkisi kayyuma bırakıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'nin mal varlığına ilişkin yönetim yetkisi kayyuma bırakıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

DERNEĞE ÜÇ KİŞİLİK YÖNETİM KAYYUMU

Mahkeme, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi.

Karar kapsamında derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ve mal varlığına tedbir konulduğu, ayrıca fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Derneğin taşınmazları, araçları ve banka hesaplarındaki varlıkların yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar: TMSF iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı-3

İŞTİRAK ŞİRKETLERİNİN YÖNETİMİ TMSF'YE DEVREDİLDİ

Mahkeme kararına göre Ahbap Derneği'ne bağlı iktisadi işletme ve çok sayıda iştirak şirketinin yönetimi TMSF tarafından yürütülecek.

Kuruluş
Durum
Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi
Kayyum atandı
Ahbap Lojistik Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat AŞ
Kayyum atandı
Zirve Müzik Yapım Organizasyon Ltd. Şti.
Kayyum atandı
Globus Savunma Sanayi ve Bilişim AŞ
Kayyum atandı
Kanat Savunma Sanayi Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.
Kayyum atandı
Koşan Adam Müzik Yapım Menajerlik Hizmetleri Ltd. Şti.
Kayyum atandı
Koşan Trade Gıda Temizlik Ürünleri İthalat İhracat Ltd. Şti.
Kayyum atandı
Palmak Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kayyum atandı
Kuraf Sahne Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti.
Kayyum atandı
Akberg Şirince Şarapçılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ
Kayyum atandı
Sardes Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kayyum atandı
Sur Müzik Organizasyon Ses Işık Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Kayyum atandı
Ulubey İç ve Dış Ticaret AŞ
Kayyum atandı

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar: TMSF iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı-4

İKİ AYRI KAYYUM YAPISI OLUŞTURULDU

TMSF'nin açıklamasına göre mahkeme kararıyla derneğin doğrudan yönetimi ile iştirak şirketlerinin yönetimi iki ayrı kayyum yapısı üzerinden yürütülecek.

Derneğin yönetimi mahkeme tarafından görevlendirilen yönetim kayyumunca yürütülürken, iştirak şirketlerinin idaresi ise TMSF tarafından sürdürülecek.

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Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar: TMSF iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı-6 Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar: TMSF iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı-7 Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar: TMSF iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı-8
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