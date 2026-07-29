Ahbap Derneği soruşturmasında yeni karar: TMSF iştirak şirketlerine kayyum olarak atandı

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda iştirak şirketlerinin yönetimi TMSF'ye devredilirken, dernek için ise ayrı bir yönetim kayyumu görevlendirildi.

Mahkeme kararıyla Ahbap Derneği'nin mal varlığına ilişkin yönetim yetkisi kayyuma bırakıldı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.) DERNEĞE ÜÇ KİŞİLİK YÖNETİM KAYYUMU



Mahkeme, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığı üzerindeki idare yetkisinin yönetim kayyumuna devredilmesine karar verdi. Karar kapsamında derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesapları ve mal varlığına tedbir konulduğu, ayrıca fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Derneğin taşınmazları, araçları ve banka hesaplarındaki varlıkların yönetimi için Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han yönetim kayyumu olarak görevlendirildi.